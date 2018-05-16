43-я «Охота и рыболовство»: качество главнее всего. Часть 2 Спортивное рыболовство | 16 мая 2018 г.

(Продолжение, начало в предыдущем номере)

На стенде компании «Lumicom» мы увидели новые мормышки с оригинальными вариантами окраски. «Это вольфрамовые? – спросили мы нашего старого друга, главу компании Константина Сурикова.

КС. Нет, ребята, весь интерес этих мормышек (фото 1) в том, что они свинцовые. Этакое антикризисное предложение в наши тяжелые времена. В опте мы их продаем по 20 рублей, на прилавках они будут стоить ну процентов, скажем, на 50 больше, но всё равно не так, как вольфрам, который втрое – вчетверо дороже.

СР. Получается, что это народные мормышки за народные деньги?

КС. Да, так. И еще одно: все наши приманки сделаны в России – можно сказать, россиянами для россиян. Единственное, что в покрытии мормышек использованы американские лаки – типа Regular и Hard, еще не научились мы такие делать. «Регуляр», лак обычного типа, делает красочный слой ярко-прозрачным, а «Хард», специальный лак, имеет защитные функции, после его нанесения краска не скалывается при ударе о камни, не растворяется в воде, поэтому при обрыве мормышки не нарушается экология, сама мормышка-то – не забыли? - свинцовая.

СР. Но при одинаковом с вольфрамовой мормышкой объеме свинцовая весит на 12 – 15% меньше, что сказывается на скорости доставки приманки.

КС. Зато, учитывая, что вместо одной вольфрамовой мормышки можно купить 3 – 4 свинцовых, и ты не спортсмен, которому эта самая скорость позарез нужна, резон в этом есть. Краски мы, увы, тоже используем американские, очень качественные, зато светонакопительный слой на ряде моделей – наш, Дзержинского завода, светится до полутора часов после подзарядки - надо просто подержать мормышку под обычным фонариком 2 – 3 минуты. А если подсветить ультрафиолетовым фонариком пару секунд – то и до двух часов свечения обеспечено.

СР. Моделей с разнообразными расцветками у вас много, просто невообразимо много. Как выбрать-то нужную расцветку в магазине, ведь семь потов сойдет?

КС. Вот, поэтому-то мы и предлагаем оптовикам и магазинам изготовленные у нас же демонстрационные вращающиеся стенды (фото 2), с помощью которых легко можно будет осуществить подбор нужной модели. На стенде размещаются 630 мормышек, по 210 на стороне. Продаем мы их по себестоимости, лишнего ничего себе не берем.

И торговую упаковку для мормышек мы внедрили новую – с зеркальной подложкой (фото 3), чтобы в магазине покупатель, не открывая блистер, видел приманку со всех сторон. И кембрик, к которому в блистере прикреплена мормышка, можно потом использовать – всякий рыболов знает как.

Еще одна зимняя тема на весенней выставке – это приманки ООО «Северные мастерские». На стенде компании мы встретились с генеральным директором Асхатом Сафиным (фото 4).

СР. Асхат Мансурович, на прошлой выставке ваша компания представляла одну модель легкого пластикового балансира, а сейчас мы видим уже три. Хорошо они зарекомендовали себя, такие балансиры? В чем их суть?

АС. Да, действительно, балансиры Nord Waters получили хорошие отзывы от профессионалов. Наши приманки изготовлены по уникальной технологии из экологически чистого материала - полимерной смолы, и не имеют аналогов на российском рынке. Для качественной балансировки и стабильной «игры» используются грузы, которые установлены с ювелирной точностью, что позволяет применять эту приманку как на минимальных глубинах у самых границ тростниковой зоны, так и на восьми метрах, привлекая щуку и других хищников.

Изначально разрабатывали мы балансир для глухозимья, когда рыба вялая и неактивная, это главное отличие от классических тяжелых моделей из свинца. Скажем, полимерный «Минноу» (85 мм, 10 г) на метровой глубине уходит после подбрасывания из-под центра лунки на метр, тем самым эффективнее привлекая рыбу издалека.

СР. Получается поисковая приманка?

АС. Да, но не только. Из-за того, что наш балансир – облегченный, у него тонкая игра, не как у классического балансира. Делаешь небольшой мах удилищем, а наша приманка совершает игру с большой амплитудой. И медленный-медленный возврат, поскольку она легкая – просто планирует. Самое то для щуки. Если классический свинцовый балансир сам тяжелый и поэтому имеет большую инерционность, а после подброса начинает, что называется, качать маятник, то облегченный балансир этого не делает, просто возвращается в исходную точку. И на течении прекрасно работает – просто колеблется под воздействием потока, но всё равно возвращается.

СР. А какова конструкция приманки?

АС. Внутри тела из полимерной смолы с наполнителем – точно установленный груз, в каких-то моделях из вольфрама, в каких-то – из свинца. Вот, например, в «Минноу» - из свинца. Расположение балансирующего груза, его конфигурация, то, что он изогнут определенным образом – всё это хорошо видно в полупрозрачном теле (фото 5). За счет геометрии груза и его расположения, балансир, в отличие от классических моделей, не пятится назад, что всегда пугает рыбу. А при опускании – планирует. При подергивании удочкой – делает резкий разворот, иногда показывает бочок – и возвращается.

В сам балансировочный груз интегрированы петли для крючков, он является как бы армирующим элементом. А хвостовое оперение отливается одновременно с телом и является с ним одним целым элементом. В итоге получается объемная, но легкая и очень прочная приманка.

СР. У вашей приманки хорошая линейка расцветок. На какую рыбу они ориентированы?

АС. Сейчас мы кроме «Минноу» выпускаем еще две модели - «Тюлька» (65 мм, 8 г) и «Пескарь» (80 мм, 9,5 г). «Тюльку» можно опускать на глубины от 5 до 7 м, «Минноу» - тоже до 7 м, а «Пескарь» - до 8 м. У всех трех моделей – одинаковая цветовая линейка. А для кого какой цвет – сейчас расскажу. Так, «Жаба» (на фото 6 – сверху слева) имеет довольно универсальный характер – привлекает как щуку, так и окуня (опытные ладожские окунятники без приманок такой расцветки на лед не выходят). Вторая сверху и слева на том же фото - «Фиолет», она ориентирована на ловлю гольца, форели.

Третья сверху в том же ряду - «Судаковая», тут всё понятно. Кстати, краска фосфоресцирующая, светится в темной воде до двух часов, если хорошо зарядить светом фонарика. Тут применен стандартный ГОСТовский люминофор, он экологически безопасен. А начиная с четвертой сверху в левом ряду и все остальные расцветки до конца – это щучьи. Щучьи - на разное освещение. На световой день – яркие цвета, красный, синий. «Обычный окунь» - раздражитель, провокатор. А на темное время суток - две последних в правом ряду, натуральные расцветки. Так что, можно подобрать легкий балансир для разнообразных условий ловли.

Ну, пора приниматься и за тематику открытой воды. И мы отправились на стенд фирмы «Экотехнология» (Eco-group). Нас, как всегда приветливо, встретил наш хороший знакомый Александр Семенов, сотрудник этой питерской фирмы.

СР. Александр, что новенького появилось под брендом Maximus?

АС. О, много нового! Покажу лишь часть новинок. Начнем, так сказать, по нарастающей. Вот, например, спиннинг Butcher (фото 7) – это универсальная модель, и на блесны, и на воблеры, и на джиг. Строй - медиум-фаст, т.е. в статике приближен к классическому быстрому, в динамике же работает как средний, отрабатывая по всей длине бланка и отлично справляясь со всеми рывками рыб, что минимизирует вероятность схода. Сказать, что модель очень чувствительная - нельзя, но покупателям нравится, ведь она бюджетного класса, в рознице будет стоить 900 – 1000 рублей.

Тем не менее, колечки у неё – со вставками из SiC, бланк - из графита IMF, рукоять - разнесенная, из плотного мелкопористого материала EVA, имеет удобный хват. Катушкодержатель – так сказать, «теплый», обеспечивающий максимальный комфорт при любых погодных условиях. Интересная деталь – в линейке есть, например, модели одного теста, но с разными по длине рукоятками. Для чего это? Только для удобства рыболовов: кому-то нужен дальний джиговый заброс, а кто-то ловит на короткой дистанции твичингом, так что любой, особенно начинающий рыболов, найдет в линейке спиннинг под свои нужды.

А вот, посмотрите, спиннинги уже не для начинающих. Это линейка StreetRacer – так сказать, «Уличный гонщик». Эти модели для модного ныне стрит-фишинга. Соответственно, выпускаются они в трех сложениях (фото 8), что-то вроде трэвел-варианта – закинул в чехле за спину в рюкзак, вскочил на велосипед или в маршрутку – и вперед, на невские набережные рыбу таскать. В линейке модели для четырех видов рыбалки - твичинга, микроджига, джига и дроп-фишинга (или, может, рок-фишинга). У них разный строй, разные тесты (но попадающие в ультралайт и лайтовый диапазоны) – в общем, все потребности стрит-фишеров будут удовлетворены. Ну и цена у спиннингов очень даже приемлемая.

СР. А это что за модель – Advisor? Что-то вокруг неё народ особенно крутится.

АС. Этот «Эдвайзер» - для джига. Здесь мне особо нравится исполнение по кольцам. Эта модель высокого класса. Но лучше вам о ней расскажет Илья Лейкин, разработчик «Эдвайзера».

СР. Привет, Илья. Это новинка?

ИЛ. Не совсем, появилась серия в 2017 году. Но в этом году – расширилась, потому как попали с серией, как говорится, в яблочко. Вот, видите, все крутят модель с тестом 10 -42 г (фото 9), это классический медиум-хэви, популярный и в СПб, и во многих других регионах.

Вообще, «Эдвайзеры» - джиговые удочки быстрого строя, относительно недорогие - укладываются в диапазон 4,5 – 5 тысяч рублей в рознице. А качество исполнения – прекрасное. В линейке много лодочных моделей, укороченных – это тесты 40 – 80 г, 40 – 100 г при длине 2,4 – 2,5 м. Такого у Maximus раньше не было. А всего в линейке - 12 моделей, есть еще и для береговой ловли.

Правда, в Питере редко пользуются длиной 2,4 м с тестом до 80 - 100 г, это более волжский вариант. Но линейку делали для разных областей России, собирали пожелания от наших покупателей и региональных представителей - и делали какой-то усредненный вариант. Регионы у нас разные, много и водохранилищ, и рек. Учитывались также последние тенденции в спинингостроении – ориентация на варианты с большими тестами, до 80 – 100 г, и с длиной 2,4 – не больше 2,6 м. А длинные модели, на которых я сам вырос – 3 – 3,2 м, уходят в прошлое. В первую голову, потому что технологии улучшаются – сейчас 2,7-метровые спиннинги бросают дальше «трешек» 7 – 10-летней давности. Материалы стали иными, более эффективными, пропускные кольца и их расстановка другие.

Да, есть отдельные моменты, когда надо бросить на 5 м дальше, чтобы пробить какой-то дальний свал, но это бывает редко. В общем, сейчас явная ориентированность на укорачивание спиннингов, и если раньше джиговый спиннинг был 2,7 – 3 м, то теперь – 2,2 – 2,4 м. Уже наши заказчики говорят, что даже 2,6 – 2,7 м – это не актуально. Ну и, конечно, классическая береговая ловля уходит в прошлое, выросла оснащенность населения плавсредствами, большинство теперь ловит с лодок. Вот раньше 2,2-метровая модель вообще не воспринималась как джиговый спиннинг, а сейчас это абсолютно нормально. И катушки стали легче, так что балансировку тоже надо выдерживать.

Ну а конкретно по самому «Эдвайзеру» что еще могу добавить – это «разнесенка», катушкодержатель с задним держаком, колечки со вставками SiC в оправах из нержавейки, расставленные по современной концепции K-Guide. Но главное – чувствительность отличная, «Максимус» может быть горд за эту модель.

В следующем, июньском номере мы опубликуем большое интервью, взятое на выставке у Игоря Коннова, директора компании «Петроканат», и Марины Кратиной, главного редактора нового журнала «Рыболовство и рыбоводство», издаваемого тем же «Петроканатом» - будет интересно. Ну и расскажем о кое-каких снастях высшей ценовой категории. А в завершении этого отчета дадим место Владимиру Герасимову, нашему давнишнему автору, который взглянул на выставку глазами голавлятника. Итак, какие интересные приманки он нашел.

Владимир Герасимов. Мастерская Сергея Зябликова, известного своими уловистыми воблерами (фото 10), созданными в первую очередь для ловли именно голавля, начала серийное производство воблеров под общим названием «Жук». Это поверхностная приманка, сделанная из дерева вручную, своим движением и внешним видом напоминающая настоящего жука-плавунца (фото 11). Каждый воблер индивидуально настраивается перед продажей в специальном аквариуме. Лопасть воблера сделана из специального пластика, который можно изгибать с помощью пассатижей, изменяя при необходимости «игру» воблера. А воблеры под названием «Трюльник», появившиеся в прошлом году, получили в течение сезона интересные полосатые окраски «клоун» (фото 12).

Не мог я не приобрести и блесны «S-ка» - приманка сделана из достаточно тяжелой полосы металла, изогнутого под определенными углами (на фото 13 вверху). Длина 48 мм, масса – 7 г. Она пригодится для выманивания рыбы из укрытий, потому как способна «плясать» буквально на одном месте. Хорошо работает и на равномерной проводке. Блесны «Ива» (на фото 13 внизу) длиной 35 мм и с массой 2,3 г уже опробованы при ловле в различных условиях, они очень устойчивы на течении. Обязательно пополняю их запасы на сезон.

Фирма Strike Pro показала очень интересных «гусениц» (фото 14), на которых стоит обратить пристальное внимание. Ведь тема воблеров - имитаторов насекомых, личинок и паукообразных очень захватывает, особенно если подойти к анимации приманок творчески, и попробовать сделать такую проводку, чтобы она была похожа на поведение живого существа, попавшего в воду.

Иногда бывает так, что визуальное сходство с кормовыми объектами имеет решающее значение для того, чтобы рыбы поверили - и атаковали приманку. Естественно, например, тех же «гусениц» имеет смысл эффективно использовать при ловле в период их максимального размножения – т.е. летом. В Черноземье, кстати, ловля на живых гусениц в проводку бывает очень результативной, у голавля и других рыб личинки бабочек – любимое лакомство.

На стенде Strike Pro я приметил и очень интересные колеблющиеся блесны, и даже приобрел несколько штук - будем их пробовать в новом сезоне. Модели серии Forged Scale Spoon (фото 15) сделаны из толстого металла и имеют небольшие углы загибов. Это позволяет ловить на больших глубинах на самой медленной, «умирающей» проводке у самого дна. Блесны отличает очень хорошая многослойная окраска.

На стенде питерской компании Freeway - Ryobi. Эта фирма известна рыболовам по хорошим и надежным катушкам. А теперь вот выяснилось, что у них есть и широкая линейка «колебалок» – целых 10 серий с огромной цветовой гаммой (фото 16, 17). Я приобрел несколько блесен, эти приманки совершенно не знакомы рыбам при ловле на запрессингованных водоемах, а это важно.

(Окончание в следующем номере)