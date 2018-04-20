43-я «Охота и рыболовство»: качество главнее всего Спортивное рыболовство | 20 апреля 2018 г.

Уже стало «хорошим тоном» ругать ежегодную весеннюю выставку «Охота и рыболовство на Руси», проводимую в Москве. Мол, и новинок-то толковых у отечественных фирм нет, потому что не можем мы сами-то чего изобрести, куда нам до забугорных затейников, да и чужим торгуем чем-то второсортным – в общем, всё не слава богу.

Не стала исключением и нынешняя 43-я выставка, прошедшая 21 – 25 февраля 2018 года. Ругали. Ну а в этот раз не сложилось нашему постоянному обозревателю из Москвы написать отчет о выставке, как обычно, пришлось, бросив собственный стенд, нам самим по выставочным соседям походить. И увидели мы, что и сами что-то достойное можем придумать, и тенденции выявились интересные, да и ажиотаж рядовых посетителей, наблюдавшийся практически все дни выставки, о чём-то говорил.

Одной из главных тенденций, как нам показалось, явилось откровенное разграничение новых рыболовных снастей на две категории - народные и элитные, причем на фоне кризиса - с бесспорным преобладанием народных, т.е. бюджетных. И среди новинок никаких пограничных групп так называемого «среднего класса» - либо очень дешево, либо очень дорого.

А другой тенденцией стало трепетное отношение российских производителей и продавцов к качеству предлагаемой ими на рынке продукции, пусть и недорогой. Но пока оставим рассуждалки – посмотрим, что происходит в реальной жизни. И вперед с нами на выставку!

На стенде «Рыболов-сервис» (Salmo Fishing Russia) мы увидели выдающуюся фигуру выдающегося рыболова – Нормунд Грабовскис, возвышаясь над окружившими его посетителями выставки, показывал им какие-то новые удочки.

СР. Нормунд, привет. Что это ты такое интересное демонстрируешь?

НГ. Это действительно стоит внимания. Вот, полюбуйтесь – линейка фидерных удилищ Feeder Concept Distance, новинка сезона. А про три модели из них, непосредственно которые я разрабатывал и целый год тестировал, могу с ответственностью сказать, что создавались они именно для ловли рыбы, а не для понтов. И потому на бланках я с удовольствием поставил свою фамилию - Normund Grabovskis.

СР. А чем они отличаются, скажем, от уже имеющейся серии Feeder Concept Tournament? Вроде и тесты, и длины те же.

НГ. Все эти новые фидеры (фото 1) - по нормальной, доступной цене. Был заказ сделать их в розницу до ста евро максимум, при этом сохранить главные достоинства топового «Турнамента». И это получилось – стоят фидеры 6,5 – 7,5 тысяч рублей. А вот три модели с тестом до 100, 130 и 150 г – это такие, которых реально не хватало спортсменам, остальные в линейке – я бы сказал, просто для разнообразия, так сказать – полноценности серии.

А Distance 100, Distance 130 и Distance 150 - для забросов на 80 - 100 м, причем без большого напряжения. И с возможностью при выматывании поднять кормушку над бровкой, т.е. когда поймал рыбу, не надо на берег забегать, а нормально, с места, спокойно вываживаешь трофей. Кто-то, может, скажет – ой, кольца там некрасивые поставили. Но те фидеры, где «красивые» - в несколько раз дороже. А вставки и на «Дистанс» из карбида кремния сделаны.

Или вот пробка на ручке – я считаю, она в принципе не нужна, потому как пачкается, со временем выкрашивается, а не высушил после рыбалки - гниёт. А стоит – дорого. Поэтому и поставил разнесенную комбинированную ручку с использованием вспененного каучука EVA. Материал бланка у Distance - T36, в итоге строй получился помягче, чем у «Турнамента». Но с последним-то как? Турнаментовская «сотка» бросает метров на 70, с большим трудом – на 80. А поставишь кормушку 110 г – так на каждом забросе трясешься, не сломалось бы, да еще на соревнованиях, да еще за 250 евро... С Distance ничего такого нет - смело кидаешь на 90 – 100 м.

Ну, пусть тебе и не надо на такую дистанцию пулять, пусть на 50 м – так вообще играючи, но греет, что можешь и вдвое дальше. И рыбу «Дистанс» вяжет лучше «Турнамента». Длины у этой троицы – от 4,2 до 4,5 м (у самого мощного). Я лично перешел на 4,2 м – повторюсь, потому что бровки. Большие реки, водохранилища – все они для наших новых фидеров. Из катушек к ним рекомендую «пятитысячник», подбери еще нужную «плетенку», «пулю» 100-граммовую – дальний и точный заброс обеспечен.

Что касается других новинок «Рыболов-сервиса» в бюджетном сегменте, то маркетолог компании Сергей Березин показал нам новые катушки категории Best Price. К этой категории в компании относят те изделия, которые обладают характеристиками если не топового уровня, то твердого «выше среднего».

Например, у спиннинговой модели Salmo Elite Jig & Twitch 7 нам очень понравилось качество намотки шнура (фото 2) – прямо скажем, высокого уровня. Сергей рассказал, что на многочисленных тестовых испытаниях с намотанной под бортик «плетенкой» не было зафиксировано ни одного случая сброса петель (напомним, что модель предназначена для неравномерной рывковой проводки, как это видно из названия). Еще в механизме катушки – 7 подшипников.

А розничная цена – в районе 2,5 тысяч рублей. Чуть поменьше рекомендованная розница – 2,3 тысячи – у парного к ней углепластикового спиннинга быстрого строя Salmo Elite Jig & Twitch (1,98 м/4 – 18 г), а качество исполнения – отличного уровня (фото 3).

Но как только что сказал Нормунд – без понтов: разнесенная рукоятка из EVA, верхняя гайка катушкодержателя интегрирована в форгрип, антизахлестные корейские кольца со вставками из SiC – всё по уму.

На стенде компании Normark, дистрибьюторского подразделения корпораций Rapala VMC Corporation и Shimano Inc, мы встретили нашего давнишнего знакомого, представителя петербургского филиала фирмы А.Н. Прокофьева.

СР. Здравствуйте, Александр Николаевич, порадуете нас какими-то новинками в новом сезоне?

АНП. Глядите, какую мы привезли «плетеночку» (фото 4) - супер, ну просто бомба! Правда, это новинка для России Rapinova X Multi-game, потому что изначально «Рапала» делала её специально для японского рынка, а конкретно - для Area Fising.

Эта «плетенка» рекомендуется именно для форелевой рыбалки – и цвет подходящий - розовый, и маленький диаметр – от 0,06 до 0,1 мм, и разрывная нагрузка соответствующая – скажем, для 0,06 мм – 2,3 кг. Это честная четырехжилка, кругленькая такая, плотная, потому что очень хорошая закрутка – не нужно было ни спекания, ни пропиток. Размотка – 100 м. А вот еще восьмижилка Rapinova Х-8 от Sufix, зеленая. Здесь диапазон диаметров побольше - от 0,1 до 0,223 мм. Сделана из Super РЕ. Шнур тоже ориентирован на Area Fising – модная в мире тема, только уже на другую, крупную рыбу. И размотка, соответственно, 150 м.

А вот еще новинки, теперь – из новых серий приманок «Рапала» (фото 5). Вот, скажем, Super Shadow Rap 16 (на фото - внизу). Вроде по виду - слайдер, но на самом деле – воблер, потому что обладает собственной «игрой». Если слайдер надо анимировать удилищем, то здесь этого не надо - у воблера хорошее движение на рывковой проводке. Заглубление – 1,2 - 1,5 м. Для весенних мелководий – самое то.

Или вот X-Rap Peto 20 (на фото – посередине). У приманки твердая пластиковая голова и сменный силиконовый хвост. Есть металлический скелет внутри хвостовой части – к нему крепится тройник. Если хвост повреждается на зубах хищника – меняем, запасной есть в комплекте. Это медленно тонущая приманка, весной будет кстати при ловле возле ям.

X-Rap Scoop 14 (на фото - вверху) – тоже интересная приманка. Это не «колебалка», ни в коем случае – объемная приманка. Быстротонущая, при забросе далеко летит. Где-то по «игре» напоминает знаменитый Minnow Spoon.

Весят все эти приманки в районе плюс-минус 70 г. И окраска – естественная, повторяет натуральный окрас рыбы, а на Peto, смотрите, прорисована даже как будто повреждение чешуи – щука неравнодушна к раненым жертвам.

А вот и стенд компании MixFish, возглавляемой супругами Федоровыми, нашими старинными друзьями и партнерами.

СР. Привет, Антон, привет, Лена. Что новенького на текстильном фронте?

АФ. В этом году мы представили несколько новых дизайнов для верхней одежды. Появился, например, Asp (Жерех). Теперь серия принтов Hunter («Охотник за...») завершена – все наши хищники представлены, от форели до щуки. И на шейных платках, которые с этого года запустили, и на летних баффах (фото 6).

СР. Антон, а почему все названия рыб – на английском? Одежда – отечественного производства, предназначена в основном для россиян.

АФ. Это психология. Представь – на кофте написано по-нашему «Форель живая». Ну точно как реклама магазина «Ленрыбторг». На русском наш народ привык видеть названия рыб на ценниках в рыбных лавках. А на кофте надпись на английском – это как элемент декора, не все даже понимают, что там написано – просто модная красивая картинка с какой-то буквенной вязью.

Вот если поглубже залезть в суть вопроса – это, скорее, последствия глобализации, этакое международное средство общения, потому что молодежь по всему миру привыкла к английскому. Ну а если какой-то заказчик захочет сделать надпись на русском – без проблем, напишу не «Asp», а «Жерех», в этом наше преимущество – в индивидуальной работе с клиентом.

Принты-то я сам рисую, так что всегда могу подстроиться под конкретного человека. Заходи на наш сайт – и заказывай.

СР. А, может, это потому, что MixFish хочет выйти на международный рынок?

АФ. Да что ты, мы давно уже там – отправляем свою продукцию в Германию, Италию, страны Прибалтики.

СР. А что скажешь о материалах для одежды?

АФ. Для кофт используем «Ложную сетку» из полиэфира с покрытием, защищающим от ультрафиолета, жарким летом очень хорошо в ней. Вообще, ткань эта – для открытого воздуха. А для толстовок используем «Сандвич Браш», тоже из полиэфира, одна сторона этой ткани – с мягким ворсом, приятным телу.

Можно использовать как второй слой в трехслойной концепции одежды. Для ветровок – это третий слой (фото 7) - берём водонепроницаемую легонькую ткань с дополнительным водоотталкивающим слоем сверху.

СР. А для деток вы делаете одежду?

АФ. Это только индивидуально, по конкретным меркам. Особенно популярны заказы на всю семью – маму, папу, детей. Делаем всё в едином стиле – на рыбалке хорошо смотрится. И красиво, и удобно.

Возвращаясь из очередного набега на выставку, мы зашли на стенд к соседям – землякам из компании «ЭКО ФИШ», там нашли Антона Гаврилова, который уже не раз знакомил читателей журнала с продукцией этой известной питерской фирмы.

СР. Привет, Антон, чем в этот раз порадуешь?

АГ. Новинок к этой выставке мы приготовили немало. Вот, например, Stinger Priority NS (фото 8). Это новое поколение известных моделей катушек, где полностью поменялась кинематика, появилась другая конструктивная форма, другие шпули. В общем, в сравнении со старой «Приорити» - совершенно другая катушка.

Напомню, что лет 8 назад именно с первой модели начался взлет катушек «Стингер», именно после неё российское рыболовное сообщество узнало об этом бренде, и по многочисленным опросам она была очень популярна, пожалуй, даже – самая популярная в своем ценовом сегменте. Правда, позже Стингеровские же Aggregate с PowerAge перебили её по популярности, но не все себе могут позволить катушку дороже 5 тысяч, а в бюджетном сегменте (катушка тогда стоила 3 тысячи рублей) – она хороша.

Сейчас у новой модели розница от 2.700 (тысячник) до 2.900 рублей (размер 3500). И хотя в отличие от старой «Приорити» здесь нет второй шпули в комплекте, но её всегда можно заказать отдельно (стоит 500 рулей) – хочешь мелкую, хочешь глубокую, хочешь – вместе. По традиции – ручка имеет крепление на винте, с шестигранником. В маленьких размерах нет переключателя обратного хода, специально не ставится, но в больших – есть.

Или еще новая старая разработка - Stinger Blaxter Feeder. В отличие от спиннингового «Блакстера», тут две иные шпули – 2520 и 4520, лесоемкость их рассчитана именно для фидера (в первом случае – среднего класса, во втором – тяжелого). Многие рыболовы просили сделать именно такие шпули, благо у нас хорошо отлажена обратная связь с потребителем в интернете, мы всегда учитываем их запросы.

Немножко поменяли профиль самой шпули – сделали ее чуть короче и большего диаметра. А кинематика осталась от спиннингового «Блакстера» (их народ до того на фидерах активно использовал). И еще важно: на шпуле сделали две круглые клипсы, расположенные диаметрально, позволяющие фиксировать леску, чтобы держать дистанцию заброса. С ними точнее клипсуешь – не надо долго проворачивать рукоятку, чтобы добраться леской до зажима. А клипсу сделали глубокую и круглую (фото 9), чтобы меньше резала леску. Ведь, как писали наши потребители, с треугольной леска чаще отстреливается.

Представляем мы и фидер Blaxter (фото 10). Бланк его - из Toray 30, очень легкий. Графит этот удобный – с ним хорошо работать, конструкторам получилось сделать хороший строй. Плюс материал не очень высокомодульный, пылинки с него сдувать не надо, и выносливый.

Поставили хорошие кольца SLT, противозахлестные. Хороший мощный катушкодержатель переднего типа, закрытый, с усилением рамками – максимально надежный. Низ рукояти – сплошной, с пробкой, тоже по многочисленным «просьбам трудящихся». Нам пишут, как надоели эти новомодные «разнесенки». В линейке фидеров Blaxter тесты от 90 до 180 г и различные длины – от 3,3 до 3,9 м. Три сменных квивертипа. Я показываю предсерийный образец, но к сезону поставить фидер успеваем.

А вот маховые удочки Mirage Pole (фото 11) из поплавочной программы «Стингера». Бланк - тоже Toray 30 – соответственно, удочки легонькие, выносливые. Длины – 4, 5 и 6 м. На вершинке наклеен удобный, коннектор для лески. Стоит 1,7, 2,4 и 2,5 тысяч – соответственно, в зависимости от длины. Есть под этой маркой и болонские удочки.

Еще новинку - трэвел-версии спиннинга Innova UL (фото 12) - сделали для начала с тестами до 5 и до 7 г (длины 1,83 и 1,98 м соответственно) – это самые популярные тестовки у форелятников и голавлятников. И еще с этим спиннингом можно поехать на Черное, скажем, море – рок-фишингом заняться. У него - 4 сложения, влезает в любой чемодан, в самолете проблем не будет. Бланк – из графита Toray 40, потому что люди, покупающие такие удочки, более бережно к ним относятся, об колено ломать не станут.

Сделали чуть более укороченную рукоятку, за счет этого увеличилась рабочая длина бланка. Это - для сохранения строя (ведь основная беда многочастников – именно нарушение строя бланка), для достижения этой же цели увеличили и длину шпиготов. Да и сами шпиготы – очень жесткие. Сделать правильный комель и подобрать нужную длину шпиготов – это была главная задача. Долго подбирали – 5 пробных вариантов тестировались. Итоговый вариант сравнили с двухчастным аналогом – по строю и бросковости почти не отличить, разве что чуть тяжелее оказался из-за шпиготов.

Вот новые объемные блесенки от «Куусамо», называется «Ряпушка» (фото 13). Внутри них - стальной сердечник, сверху - толстый слой прозрачного пластика. С предложенными расцветками (есть модели и с разноокрашенными сторонами) приманки имеют очень естественный вид. Весит блесенка 17 г. На тестировании ловили на неё на Финском заливе, поймали лосося на 6,4 кг (отпустили восвояси, естественно». По движению напоминает Рапаловскую «Минноу спун», но «игра» чуть попроще, ближе к обычным «колебалкам».

Ну и вишенка на торте – Stinger Aggregate Limited Edition 2018. Это выпущенная ограниченным тиражом одна из самых популярных моделей среди катушек Stinger - Aggregate 2500. Сборка – повышенной точности, сама катушка, что называется, отлизана. Поставляется в твердом кейсе (понятно, что он не для рыбалки, а для презентации) и комплектуется второй шпулей меньшего размера, а также фирменными неопреновым чехлом. Послужит просто великолепным подарком любому спиннингисту (фото 14).

Ну и, конечно, одним из первых её получил из рук генерального директора «Эко Фиш» Михаила Никишатова друг и стародавний автор нашего журнала, известный писатель и путешественник Константин Кузьмин (фото 15).

(Окончание следует)