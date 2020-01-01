Уважаемые подписчики журнала «Спортивное рыболовство»!
Уважаемые подписчики журнала «Спортивное рыболовство»!
Из-за ситуации, сложившейся из-за коронавируса, выпуск наших журналов №№ 5 и 6 за 2020 год оказался невозможным.
В связи с чем читателям, подписавшимся на наш журнал через редакцию напрямую, мы бесплатно вышлем журналы №№ 1 и 2 за 2021 год.
Те же, кто подписался через агентство «Роспечать», могут потребовать возврат средств непосредственно у этой организации, который производится на основании претензии.
Для этого им необходимо прийти в почтовой отделение, где производилась подписка, и там написать претензию на возврат в свободной форме. Сотрудники «Почты России» должны знать, как это делается, и помогут в составлении претензии.
Также можно напрямую обратиться в агентство «Роспечать» в отдел претензий по электронной почте (он временно работает удалённо).
Координаты ответственных сотрудников агентства «Роспечать»:
Кумскова Любовь Яковлевна
Тел.: 8 (495) 921-25-50, доб. 2644
Должность: Начальник отдела по работе с претензиями управления подписки
e-mail: kumskova@rosp.ru
Трофимова Ольга Сергеевна
Тел.: 8 (495) 921-25-50, доб. 2616
Должность: Ведущий менеджер отдела по работе с претензиями управления подписки
e-mail: trofimova@rosp.ru