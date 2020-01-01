Уважаемые подписчики журнала «Спортивное рыболовство»!

Уважаемые подписчики журнала «Спортивное рыболовство»!

Из-за ситуации, сложившейся из-за коронавируса, выпуск наших журналов №№ 5 и 6 за 2020 год оказался невозможным.

В связи с чем читателям, подписавшимся на наш журнал через редакцию напрямую, мы бесплатно вышлем журналы №№ 1 и 2 за 2021 год.

Те же, кто подписался через агентство «Роспечать», могут потребовать возврат средств непосредственно у этой организации, который производится на основании претензии.

Для этого им необходимо прийти в почтовой отделение, где производилась подписка, и там написать претензию на возврат в свободной форме. Сотрудники «Почты России» должны знать, как это делается, и помогут в составлении претензии.

Также можно напрямую обратиться в агентство «Роспечать» в отдел претензий по электронной почте (он временно работает удалённо).

Координаты ответственных сотрудников агентства «Роспечать»:

Кумскова Любовь Яковлевна

Тел.: 8 (495) 921-25-50, доб. 2644

Должность: Начальник отдела по работе с претензиями управления подписки

e-mail: kumskova@rosp.ru

Трофимова Ольга Сергеевна

Тел.: 8 (495) 921-25-50, доб. 2616

Должность: Ведущий менеджер отдела по работе с претензиями управления подписки

e-mail: trofimova@rosp.ru