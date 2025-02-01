Уловистый апрель Николай Линник | 11 апреля 2025 г.

Ну что же, судя по всем прогнозам весна в этом году для регионов с умеренно континентальным климатом, и в частности – моего Белорусского Полесья, будет прохладная и маловодная. Я уже много раз писал о том, что для рыб и животных таких регионов, и в первую очередь - питающихся в прибрежной зоне водоемов, это крайне плохо. Но нерест никто не отменял. И для произведения потомства большая часть живущих в реке рыб устремится в большие речные старицы, где природные условия хоть как-то напоминают залитые водой пойменные луга, которые этой весной снова окажутся для рыб недоступными.

Окунь, плотва, а за ними и лещ с густерой будут заходить в старицы на нерест, а потом и оставаться там для того, чтобы полакомиться икрой соседей. Этот парад рыб продолжится до самого мая, пока последней не отнерестится густера. И, казалось бы, для достижения результата рыболову остается лишь забрасывать в воду снасть - и ловить, ловить себе рыбу, сколько душа пожелает. Но не всё так просто.

Во-первых, нерест многих рыб происходит в местах, где возможности спортивных снастей сильно ограничены (заросшие прошлогодней травой мелководья, молодая поросль прибрежных кустов и т.д.). А во-вторых, не следует забывать о рыболовной этике. Если не дать рыбе нормально отнереститься, через несколько лет можно будет забыть хоть о каких-то уловах.

Для вменяемых рыболовов остается лишь одно: попытаться поймать рыбу еще на подходе к нерестилищам. Или уже после нереста, когда она станет уходить обратно в реку. Основными рыбами, ради поимки которых и стоит ходить на рыбалку в марте – апреле, являются плотва и лещ. О своем опыте ловли этих рыб в первой половине весны я и хочу сейчас рассказать.

Плотвиное засилье

Плотвы в водоемах Полесья много, и отчеты рыболовов (в основном - поклонников фидера) красноречиво говорят о том, что для зимовок она как раз выбирает большие и глубокие речные старицы. Хорошо, если старица эта окажется проточной. Постоянный приток свежей воды создает хорошие условия для жизни основного корма крупной плотвы – брюхоногих моллюсков.

После весеннего преднерестового хода по реке, когда крупные 500 – 1000-граммовые «батоны» являются едва ли не основной добычей в уловах обосновавшихся на речных косах рыбаков, плотва до самой осени куда-то исчезает. У рыболовов Полесья даже существует поверье, что вся весенняя плотва по Припяти поднимается из Киевского водохранилища, а после нереста быстро в него же и скатывается.

Не спорю, часть плотвы в весенних стаях может быть и пришлой, но основная её масса всё-таки местная. Я это понял, когда научился ловить эту рыбу на безнасадочную мормышку. При правильном подходе к процессу, на мормышку еще в ноябре – декабре регулярно попадаются плотвицы по 300 - 700 г (более крупные у меня просто срывались в процессе вываживания). Что, скажете, это самые хитрые украинские плотвицы, которые хотят быть первыми на нересте? Нет, это рыбы из местной популяции, до которых летом очень тяжело достучаться из-за специфичности их питания и значительного удаления их кормовой базы от берега. Зимой же найти стоянку плотвы намного проще.

Плотва ранней весной

Весной плотва обязательно участвует в двух весенних миграциях. Первое переселение плотвы с мест зимовок начинается сразу после схода льда. Как любят говорить местные рыболовы, она отмывается после зимы. Причем «отмывочные» походы плотва совершает не только по большим и средним рекам. Даже мелиоративные канавы, впадающие в многочисленные колхозные пруды, очень даже годятся для этого действа.

Аборигены это хорошо знают и активно облавливают такие канавы, ширина которых составляет 3 - 4 м, а глубина - не более метра. Правда, размеры, путешествующих по сельскохозяйственным канавам плотвиц не блещут выдающимися параметрами. Максимальный размер рыбок, которых мне удавалось вылавливать из мелиоративных канав, не превышал 15 см.

Намного эффективнее ловить проходную плотву в больших реках донными снастями. Но из-за того, что в весеннее время за каждый клочок берега между рыболовами идет ожесточенная борьба, так что спокойной рыбалки здесь не бывает, я предпочитаю ждать свою плотву в предустьевых участках больших речных стариц. Именно через них проходит вторая миграция плотвы - непосредственно к местам нереста.

Начинать караулить плотву можно уже в третьей декаде марта. Сначала в уловах преобладают разведчики - некрупные самцы-молошники. А потом, с прогревом воды, начинают попадаться и самки массой 500 - 1000 г. И чем теплее становится вода, тем ближе к травянистым мелководьям смещается рыба.

На первом этапе основной снастью является легкий фидер, снабженный небольшой кормушкой или даже грузилом. Ведь в это время главное – встать на пути мигрирующей стаи. Только нужно правильно вычислить точку ловли. За годы увлечения весенней рыбалкой я уяснил одну непреложную истину: в самое холодное время года максимальное количество времени рыба предпочитает находиться там, где хотя бы на долю градуса теплее.

Когда зимой на водоемах встает лед, такие «теплые» точки я обнаруживаю по скорости схода льда. Здесь, как правило, лед всегда исчезает быстрее, чем на остальном водоеме. А если льда, как в этом году, нет, тогда удобнее всего пользоваться эхолотом, предназначенным для рыбалки с берега. В этом портативном приборе всегда имеется функция определения температуры воды. И если внимательно анализировать картинку на мониторе, за несколько забросов датчика прибора можно отыскать эту самую «теплую» точку. Вот теперь максимальное количество времени рыбалки нужно посвятить её облову.

Правда, со временем отправления стаи плотвы в поход неплохо было бы угадать. Если оказаться на берегу водоема не в то время, ни о каком улове не может быть и речи. Или, что чаще бывает, вместо плотвы на крючок будут садиться многочисленные густерки-лаврушки, которые тоже любят погреться у «горячих» точек. Именно эти многочисленные «если» и не делают ранневесеннюю ловлю плотвы столь популярной среди рыболовов. Ну кому, скажите, охота сидеть день на берегу ради призрачной возможности нарваться на мигрирующую стаю рыбы. Но зато если это удалось, рыбалка окажется незабываемой!

Плотва в апреле

Намного эффективнее бывает ловля в устьях стариц перед самым нерестом, в первой - второй декаде апреля. Нагулявшись по реке, плотва вновь заходит в старицы. Только теперь она концентрируется у заросших травой отмелей. Наступает золотое время поплавочной удочки. «Мах», матчевка, «болонка» – выбор снасти зависит от конкретных условий ловли и предпочтений рыболова.

Если рыба обнаружилась недалеко от берега, а до её стоянки можно дотянуться маховой удочкой, лучшего варианта и не придумаешь. Ловить увесистых плотвиц на тонкую снасть – настоящее удовольствие! Моя любимая маховая удочка – 7-метровое удилище, оснащенное легким 1,5 – 2-граммовым поплавком и многоточечной огрузкой. Столь деликатная огрузка оснастки нужна для того, чтобы насадка на крючке не проваливалась под прошлогоднюю траву.

Отмериваем глубину спуска поплавка так, чтобы крючок с наживкой дрейфовал вдоль самой границы травы, слегка прикармливаем точку ловли рассыпчатой низкокалорийной прикормкой с большим количеством пылящих в воде частиц - и сразу же приступаем к ловле. На крючок в эту пору лучше всего повесить одного-двух опарышей или галушку манной болтушки.

Если же до стоянки рыбы маховой удочкой не дотянуться, самое время попробовать в деле матчевую снасть. Поверьте, это очень уловистый и совсем не замудренный способ ловли рыбы. Особенно на относительной мели - если глубина в точке ловли не превышает длину удилища. Сажу вам больше: преднерестовая ловля плотвы – это великолепная возможность полюбить матчевую снасть всей душой. Так, по крайней мере, было у меня!

Поплавок грузоподъемностью 4 - 6 г и такая же, как и на маховой удочке многоточечная огрузка позволят вам очень деликатно презентовать рыбе насадку. А сами насадки, тактика подготовки и облова точки – всё как у маховой удочки. С той лишь разницей, что матчевая снасть значительно расширяет границы возможностей рыболова. С матчем в руках не нужно рисковать, заходя в воду (в Беларуси во время нереста ловля рыбы взабродку считается грубым нарушением Правил рыболовства). С матчем можно рыбачить сидя, что тоже немаловажно для достижения комфорта. С матчем и рыба попадается крупнее. Всё-таки присутствие стоящего во весь рост на берегу водоема рыболова в холодное время года определенно настораживает рыбу.

Очень интересной в апреле бывает рыбалка с болонской удочкой. Наличие течения (ветрового или обычного) делает эту снасть незаменимой при ловле рыбы по кормовому следу. Массивная оснастка (4 - 6 г) и поплавок с бочкообразной формой тела очень хорошо презентуют рыбе насадку, которая плывет поверх ковра из прошлогодней травы. С длинным 6 – 7-метровым удилищем очень удобно делать проводку с придержкой оснастки.

Огрузка поплавка - простейшая: массивное грузило, промежуточная дробинка и «подпасок», масса которого приблизительно равна грузоподъемности антенны поплавка. Тактика ловли почти такая же, как и летом. За исключение прикормки: весной она должна быть рассыпчатой. Хорошо, если слепленный из прикормки шар будет размываться за 5 - 7 минут, а содержащиеся в нём крупные кормовые частицы - соблазнительно всплывать поверх прошлогодней травы. Ведь основное назначение прикормки в это время года – сделать насадку более заметной для рыбы.

Однако после нереста, который в наших краях у плотвы случается где-то в середине апреля, крупные «батоны» резко исчезают из уловов. Куда они деваются? Да никуда! Они возвращаются в глубокие проточные ямы своих любимых стариц и до зимы переходят на питание ракушками. Зато наступает время ловли леща.

Время леща

Златобокий появляется в речных старицах чуть позже плотвы - где-то во второй декаде апреля. И до нереста почти не попадается на спортивные снасти. Много раз во время ловли плотвы я видел неподалеку лещей. Словно дельфины они кувыркались в верхних слоях воды, но на насадку никакого внимания не обращали.

А вот сразу после нереста (первый лещовый нерест в наших краях происходит в 20-х числах апреля) лещ резко меняет свое отношение к кормежке и начинает усиленно питаться. Теперь его можно ловить и поплавочной, и донной удочками. Какой из способов приоритетнее – сказать трудно. Сразу после нереста, а он у леща проходит на травянистых мелководьях, лучшей снасти, чем правильно настроенная матчевая удочка и придумать тяжело.

Дальность заброса матчевки - почти как у фидера. А наличие поплавка позволяет рыболову презентовать рыбе насадку поверх травы. Пучок опарыша, земляной червь и даже хлебная корочка являются для отнерестившегося леща настоящим лакомством. Главное с размером насадки не скромничать. Чем крупнее будет насадка – тем больше шансов, что рыба её заметит. А вот забрасывать прикормкой гуляющего на мели леща не нужно.

Здесь он очень пугливый, так что лишний шум только помешает процессу. Лучше как в спиннинге - заняться ходовой ловлей с максимальной проверкой потенциально уловистых точек. Заброс, пауза в 2 - 3 минуты, легкий потяг оснастки в сторону берега, еще пауза в 2 - 3 минуты, снова потяг. Такая ловля продолжается приблизительно 3 - 4 дня после нереста.

А потом наступает золотое время легкого фидера. Лещ хоть и скатывается на глубину, но для кормежки выбирает участки сразу за свалами. А это 15 - 30 м от берега. Самая оптимальная дистанция для пикера. Легкое донное удилище, кормушка (максимум 30 г), ведро с питательной прикормкой, пара подставок под удилище и рогатка, с помощью которой будет закармливаться точка ловли. Этого минимального набора вполне достаточно для обеспечения незабываемой рыбалки.

Представляете, какое удовольствие можно испытать от вываживания красавца массой 3 - 4 кг на тончайшей снасти? Я это знаю, и поэтому каждую маловодную весну не ленюсь караулить в старицах и проходную плотву, и отнерестившегося леща. А после леща в старицы начнет массово заходить густера. Но это уже совсем другая история. Её я расскажу вам в третьем номере журнала. Рыбачьте в удовольствие!