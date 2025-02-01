Сверхлегкий бейткастинг на весенних реках Сергей Райков | 3 апреля 2025 г.

Весна - прекрасное время для бродячего спиннингиста с бейткастинговой снастью. Реки, освобождаясь из ледяного плена, набираются сил. Природа, а вместе с ней и рыба радуются пока скромному, но уже теплому солнцу. Каждой весной мне приходится наблюдать, как после половодья здорово изменяются мои водоемы в сравнении с прошлым годом. Где-то упало дерево, образовав новый омут. Какой-то участок стал глубже, а какой-то – и вовсе обмелел. Тем интереснее искать свежие места для ловли - река диктует свои правила игры.

Ультралайт

Вооружившись сверхлегкой бейткастинговой снастью, я отправляюсь на рыбалку. Почему выбираю ультралайт и почему именно бейткастинг - расскажу в этой статье.

В отличие от более тяжелых снастей, ультралайт привлекателен для меня тем, что с ним вероятность поймать рыбу вообще-то намного выше. Всё же маленькая приманка весной может соблазнить как мелкую, так и крупную рыбу. Плюс ультралайт приносит намного больше эмоций и адреналина при вываживании добычи. А ведь ради положительных эмоций мы и ходим на рыбалки.

Что касается понятия «ультралайт» в бейткастинге, то оно подразумевает использование ультралайтового куркового спиннинга длиной максимум до двух метров и с тестом граммов до трех - четырех, легчайшей качественной мультипликаторной катушки (я ставлю «мыльницы»), тонкого шнура ## 0.4 — 0.6 РЕ (0,104 – 0,128 мм) и миниатюрных приманок вроде микроблёсен, в том числе и «микровертушек», воблеров или силиконовых приманок класса финесс.

Чтобы забрасывать небольшие приманки массой от двух граммов (а я предпочитаю именно такие), от катушки потребуется облегченная шпуля. Это достигается её маленьким диаметром, перфорированием и применением при изготовлении легчайших материалов (например, алюминия).

Удобный бейткастинг

Почему я выбрал именно бейткастинг, который подразумевает «мульт»? Во-первых, благодаря тому, что толщина используемого шнура или лески не так критична для достижения максимальной дальности заброса. Мне, любителю ультралайт-приманок, это как бальзам на душу. В силу своей конструкции мультипликаторная катушка позволяет для достижения одинаковых результатов по дальности броска использовать более толстые, чем у «безынерционок» шнуры. А если мы, соответственно, ловим на более толстый шнур, то не так часто теряем наши приманки, либо вообще обходимся без потерь.

Во-вторых, впечатлила возможная скорость облова перспективных мест. Я имею в виду, что снасть с мультипликатором обычно быстрее готова к броску, нежели с «безынерционкой». В последней приходится совершать больше добавочных манипуляций: подмотал шнур, открыл дужку, захватил шнур пальцем, сделал заброс, закрыл дужку - и только потом ты готов к проводке приманки. Мультипликаторная же снасть делает всё быстрее - подмотал шнур, нажал пальцем на клавишу разблокировки шпули, одновременно с этим забрасывая приманку. А после её приводнения сразу крутишь ручку катушки.

В-третьих, впечатлила чувствительность снасти, хоть это и сугубо индивидуальное понятие. И зависящее от многих факторов. Но в данном случае вся снасть находится в одной руке. Бланк и катушка - в ладони, а шнур при подмотке можно безбоязненно пропустить между указательным и большим пальцем, и поэтому сразу же получаешь тактильную информацию при поклевке рыбы или касании приманкой дна или какого-то препятствия.

В-четвертых, форм-фактор небольших «мультов» хорош. Они имеют небольшую массу и компактную форму. Что облегчает нашу снасть в целом. А ведь чем легче снасть, тем дольше мы можем ловить, не уставая.

В-пятых, удобен заброс приманки в стесненных условиях. На маленькой реке на первый план выходит точность, а не дальность заброса. И тут бейткастинговая снасть очень помогает. Например, она способна забросить приманку на заросшем берегу, что называется, из-под ног. Для этого, правда, нужно обладать некоторой сноровкой. Но, поверьте, когда приобретете опыт, вы станете кайфовать от каждого заброса!

В-шестых, с кастинговой снастью можно наиболее, скажем так, деликатно и точно подать приманку. В нужном месте водоема мы можем остановить полет приманки, затормозив вращение шпули большим пальцем - и приманка приводнится куда нужно. Плюс к тому приманка полетит под меньшим углом к воде благодаря специфике заброса кастинговым удилищем.

Приманки. Минимализм

При ловле на ультралайт я выступаю адептом минимализма. Ведь для успешной рыбалки нужно-то совсем немного приманок. Незачем таскать с собой всё что имеется. Нужно лишь две маленькие коробки - одна с блёснами, вторая - с «силиконом», знаю по личному опыту, что больше не понадобится.

На маленьких реках моими фаворитами являются колеблющиеся блёсны и силиконовые приманки. «Микроколебалки» я использую массой 2 - 3 грамма. В условиях небольших или даже микроречек тяжелее и не требуется. Считаю «колебалку» самой универсальной приманкой и часто ловлю только на неё. Силиконовые же приманки использую на наиболее глубоких участках рек - к примеру, облавливая ими приямки.

Тактика ловли. Какая рыба и где

Кстати, хочу упомянуть о местах стоянок рыб. Приходя на незнакомую реку, надо использовать несколько ключевых моментов в поиске хищника.

В начале весны, пока вода еще не прогрелась, рыбу стоит искать на более глубоких участках рек, облавливая каждый омуток и приямок. Тут хищник следует еще по зимнему принципу - чем глубже, тем теплее вода.

По мере прогревания воды рыба начинает занимать помимо ям свои привычные, летние, так сказать, места обитания и охоты. К примеру, голавли выходят ближе к перекатам. И пока вода не прогреется, они там стоят либо за основным потоком, либо в заводях с более спокойным течением. После уже выходят на свой законный перекат, где мы всегда их и ловим.

Окуни тяготеют к ямам и прибрежной растительности, также стоит облавливать места вблизи поваленных деревьев и любых строений в воде (это мосты, бетонные плиты, столбы и т.п.).

Нет смысла искать окуня и щуку на сильном течении, поскольку в холодной еще воде рыба экономит силы. А вот повороты реки для нас будут интересны. Особенно когда до либо после поворота есть перепад глубин. В таких места хищник и будет поджидать свою добычу.

Добро пожаловать в бейткастинг!

Однажды мой товарищ сказал мне: «Втянешься в кастинг - и «мясорубку» откажешься в руки брать». Я тогда лишь посмеялся, не поверив. А не так давно поймал себя на мысли, как же он был прав! Всё-таки есть в бейткастинге какая-то магия, что ли. Необъяснимая к нему тяга. С завершением каждой рыбалки хочется ловить этой снастью всё больше и больше. Ловля бейткастингом более творческая, если можно так выразиться. Это как перейти с конвейера-автомата на ручное изготовление.

Нет, я не скажу, что стоит окончательно бросать безынерционные катушки и обычный спиннинг, став адептом только лишь кастинга. Просто сейчас лично мне это очень интересно. Спиннинг - зона рутинного комфорта, кастинг - выход из неё и получение новых эмоций и ощущений!

Подытоживая, хотелось бы сказать, что каждый рыболов выбирает снасти, которые духовно ближе именно ему. Не забывая, конечно, про свои условия ловли и задачи. Ну а главная цель рыбалки - отдых и получение позитивных эмоций, ведь ради этого мы и отправляемся на водоем. А уж что нам в этом поможет - выбор каждого. Но попробовать кастинговую снасть определенно стоит. Ну а коль затянет - добро пожаловать в нашу веселую байткастинговую банду!