Поздравляем всех с праздником - С Днем Победы

Редакция журнала "Спортивное рыболовство" искренне поздравляет всех с великим праздником — с Днем победы, с 9 мая! Вся страна помнит, каждый скорбит. Наши деды и прадеды сделали великое дело. Каждый должен помнить и не допустить такой войны в будущем.

С чувством глубокой признательности благодарим за совершенный Подвиг, поздравляем всех Ветеранов и участников ВОВ, желаем здоровья, счастья и благополучия! А их детям и внукам – гордости за свою семью, за свой Народ и удачи во всех светлых начинаниях!