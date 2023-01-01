С 9 по 12 февраля 2023 г. Выставка «Fish and Fun» в Москве

Редакция журнала приглашает вас на выставку «Fish and Fun», которая пройдет в Москве, ул. Ильинка, 4, Гостиный двор.

Новая выставка снаряжения для рыбалки громко заявит о себе 9-12 февраля в московском Гостином дворе.

Заядлые рыболовы найдут всё, что нужно для богатого улова. На «Fish and Fun» ведущие производители отрасли познакомят гостей с новейшими образцами снаряжения и экипировки и расскажут о последних тенденциях на рынке рыболовных товаров.

«Fish and Fun» – место встречи единомышленников и знатоков. В дружеской атмосфере здесь можно обменяться опытом и оценить лучшую продукцию для рыбалки от брендов-участников. Это событие – глоток свежего воздуха для истинных ценителей хобби с характером.

Выставка «Fish and Fun» пройдёт совместно с «Moscow Dive Show».

Дата и место проведения: 9-12 февраля 2023 года, г. Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный двор.