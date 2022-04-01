С 8 по 11 сентября 2022 г. Выставка Охота и рыболовство на Руси в Москве

Редакция журнала приглашает вас на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси в Москве», котрая пройдет в Москве, Экспоцентр, пав. 1 с 8 по 11 сентября 2022 г.

Вход на выставку по билетам.

Электронный билет - 250 рублей. Билет в кассе в дни работы выставки - 300 рублей.

Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок «Охота и рыболовство на Руси» впервые прошла 6 февраля 1996 года в Москве и неизменно проводилась на ВДНХ. В марте 2021 года выставка впервые прошла в ЦВК Экспоцентр.

Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных стран мира. В выставке принимает участие более 900 российских и иностранных компаний.

Подробнее о выставке на сайте »