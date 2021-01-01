С 7 по 11 апреля 2021г. Выставка «Рыболов. Охотник» в Казане

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 15-я специализированную выставку «Охота. Рыболовство. Активный отдых», которая пройдет с 7 по 11 апреля 2021 в г. Казане, выставочный центр «Казанская ярмарка».

«Рыболов. Охотник» - главное событие в Приволжском Федеральном округе в области рыболовства, охоты и активного отдыха. Место для демонстрации самого современного оборудования, инвентаря, амуниции, снаряжения, оптики и приборов для охоты и рыбной ловли, а также оружия.

Тематика выставки

Рыбалка: рыболовные снасти и инвентарь, крючки, мормышки, прикормка

Транспорт: квадроциклы, снегоходы, вездеходы, аксессуары

Устройства слежения, оптика: оптические прицелы, тепловизоры, аксессуары

Активный туризм: рыболовный и охотничий туризм, снаряжение для активного отдыха, туристические базы

Водный транспорт: катера, лодки, надувные лодки, лодочные моторы, аксессуары

Охота: амуниция и снаряжение, ножи, ножны, арбалеты, луки

Участники выставки

Это отечественные и зарубежные производители и поставщики товаров и услуг в области охотничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров, специального оборудования, технических и транспортных средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного отдыха, тематической литературы и даров природы, а также всех любителей активного образа жизни.

Посетители выстаки

- профессиональные рыбаки и охотники, любители;

- руководители розничных магазинов для рыбалки и охоты;

- представители охотничьих и рыболовных хозяйств;

- представители министерств и ведомств Республики Татарстан.

В программе выставки

Мастер-классы от компании ТД «Окунь»

Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и приобретению охотничьих билетов;

Консультации по регистрации маломерных судов и прохождению на них техосмотров;

Акции для посетителей и море призов.

Время работы

7-10 апреля с 10:00 до 18:00

11 апреля с 10:00 до 15:00

Руководитель проекта: Екатерина Дмитриевна Иванова

Менеджеры проекта: Ирина Антонова, Елена Доронина

тел.: +7 (843) 202 29 28, (доб. 137, 275)

e-mail: expokazan02@mail.ru

сайт: fishhuntexpo.expokazan.ru