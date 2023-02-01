Спортивное рыболовство

Телефон редакции

+7 (812) 943-98-00

Журнал №2-2023 отправлен подписчикам 28 февраля
Изменяется периодичность выхода журнала. Подробнее »
ГлавнаяНовости

С 7 по 10 сентября 2023 г. Выставка «Охота и рыболовство на Руси» в Москве

Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок «Охота и рыболовство на Руси» впервые прошла 6 февраля 1996 года в Москве и неизменно проводилась на ВДНХ. С марта 2021 года выставка проходит в ЦВК Экспоцентр.

Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных стран мира. В выставке принимает участие более 900 российских и иностранных компаний.

Полный список участников «Охота и рыболовство на Руси. Осень 2023» размещается на официальном сайте выставки и постоянно обновляется. Там же вы сможете найти экспонентов предыдущего года. Деловая программа «Охота и рыболовство на Руси. Осень 2023» обычно публикуется ближе к началу события.

Экспозиция в павильоне разбита на тематики:

  • Рыбалка: Рыболовные снасти и инвентарь, крючки, мормышки, прикормка
  • Охота: Охотничье оружие, ружья, арбалеты, луки (на выставке есть КХО)
  • Транспорт: Квадроциклы, снегоходы, вездеходы, аксессуары
  • Водный транспорт: Катера, лодки, надувные лодки, лодочные моторы, аксессуары
  • Водный транспорт: Катера, лодки, надувные лодки, лодочные моторы, аксессуары
  • Устройства слежения, оптика: Оптические прицелы, тепловизоры, аксессуары
  • Активный туризм: Рыболовный и охотничий туризм, снаряжение для активного отдыха, туристические базы
  • Ножевая экспозиция: Ножи, ножны, топоры, аксессуары к ним
  • Уличная экспозиция: объединяет в себе транспорт и водный транспорт
  • Фуд-корт

Станьте участником самого значимого события в мире охоты, рыбалки и активного отдыха!

Выставка проходит по адресу:

ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб., 14, Павильон №1.

Ближайшее метро – Выставочная, Международная, Деловой Центр.

Подробнее о выставке

Надувные лодки Liader Boats

ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство»

Электронная версия журнала «Спортивное рыболовство»

Email: info@sfish.ru

Телефон: +7 (812) 943-98-00

Спортивное рыболовство

© Спортивное рыболовство. Все права защищены. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.