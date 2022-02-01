С 7 по 10 апреля 2022г. 16-я специализированная выставка-ярмарка «Рыболов. Охотник» в Казане

С 7 по 10 апреля 2022 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоится главное событие в области рыболовства, охоты и активного отдыха в Поволжье – 16-я специализированная выставка «Рыболов. Охотник».

Это профессиональное мероприятие для производителей и поставщиков оборудования, товаров для рыбалки и охоты, а также всех любителей активного образа жизни.

Выставка-ярмарка «Рыболов. Охотник» - место, где демонстрируют самое современное оборудование, инвентарь, амуниции, снаряжения, оптику и приборы для охоты и рыбной ловли, а также оружие.

Участники выставки - это отечественные и зарубежные производители и поставщики товаров и услуг в области охотничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров, специального оборудования, технических и транспортных средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного отдыха, тематической литературы, сувенирной продукции и даров природы, а также всех любителей активного образа жизни.

В работе выставки запланирована интересная деловая программа, в которой планируются:

Мастер-классы по рыбной ловле (на блесну, на фидер) и по игре на манках

Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и приобретению охотничьих билетов

Консультации по регистрации маломерных судов и прохождению на них техосмотра

Розыгрыши призов среди посетителей выставки

Обращаем внимание, что выставка «Рыболов. Охотник» будет проходить параллельно с выставкой «Туризм. Спорт. Активный отдых» в одни сроки и на одной площадке!

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Оргкомитет: +7 (843) 202-29-03

e-mail: expo-kazan@mail.ru

ВЦ «Казанская ярмарка»

420059, Россия, Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8.

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