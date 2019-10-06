5 и 6 октября 2019 года. Рыболовный фестиваль «РыбаLOVE Битва за землю»
Впервые в истории рыбалки!
5 и 6 октября 2019 года! Озеро Волго Тверская область. GREEN GOLD PARK.
РыбаLOVE Битва за землю ТРИАТЛОН, который объединяет три основные дисциплины:
- Спиннинг
- Фидер
- Поплавок
Главный призовой фонд равен 3 гектарам земли в Тверской области!
Помимо этого вас ждёт:
- рыболовные соревнования
- шоу-программа
- шоу-программа
- катание на воздушном шаре
- аниматоры и развлечение для детей, мам и всей семьи
- квест-программа
- фуршет и угощения для всех
- тест-драйвы новинок авторынка
- дополнительные номинации
- отдельный Детский рыболовный турнир (до 14 лет)
- почётные и знаменитые гости
Остальные подробности в группе ВК vk.com/bitvazazemly