5 и 6 октября 2019 года. Рыболовный фестиваль «РыбаLOVE Битва за землю»

Впервые в истории рыбалки!

5 и 6 октября 2019 года! Озеро Волго Тверская область. GREEN GOLD PARK.

РыбаLOVE Битва за землю ТРИАТЛОН, который объединяет три основные дисциплины:

Спиннинг

Фидер

Поплавок

Главный призовой фонд равен 3 гектарам земли в Тверской области!

Помимо этого вас ждёт:

рыболовные соревнования

шоу-программа

шоу-программа

катание на воздушном шаре

аниматоры и развлечение для детей, мам и всей семьи

квест-программа

фуршет и угощения для всех

тест-драйвы новинок авторынка

дополнительные номинации

отдельный Детский рыболовный турнир (до 14 лет)

почётные и знаменитые гости

Остальные подробности в группе ВК vk.com/bitvazazemly