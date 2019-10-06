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5 и 6 октября 2019 года. Рыболовный фестиваль «РыбаLOVE Битва за землю»

РыбаLOVE Битва за землю

Впервые в истории рыбалки!

5 и 6 октября 2019 года! Озеро Волго Тверская область. GREEN GOLD PARK.

РыбаLOVE Битва за землю ТРИАТЛОН, который объединяет три основные дисциплины:

  • Спиннинг
  • Фидер
  • Поплавок

Главный призовой фонд равен 3 гектарам земли в Тверской области!

Помимо этого вас ждёт:

  • рыболовные соревнования
  • шоу-программа
  • шоу-программа
  • катание на воздушном шаре
  • аниматоры и развлечение для детей, мам и всей семьи
  • квест-программа
  • фуршет и угощения для всех
  • тест-драйвы новинок авторынка
  • дополнительные номинации
  • отдельный Детский рыболовный турнир (до 14 лет)
  • почётные и знаменитые гости

Остальные подробности в группе ВК vk.com/bitvazazemly

Рыболовный магазин - Твой улов

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