С 4 по 7 апреля 2024 г. Выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых» в Ростове-на-Дону

С 4 по 7 апреля в «ДонЭкспоцентре» в Ростове-на-Дону состоится выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых» – один из самых масштабных проектов в ЮФО для всех, кто любит активно проводить свой досуг на природе.

В этом году принять участие в проекте планируют около 70 компаний из разных регионов России.

В трех разделах «Охота», «Рыболовство» и «Активный отдых» будут представлены рыболовный и охотничий инвентарь, прикормки, приборы и средства радионавигации, одежда для охоты и рыбалки, средства защиты и сопутствующее оборудование, а также товары для активного и экстремального отдыха, в том числе водные, мото-, вело-, авто-, авиа- транспортные средства.

По традиции проект «Охота. Рыболовство. Активный отдых» станет удобной площадкой для общения, обмена опытом и получения новых знаний и навыков. В течение четырех дней пройдут мастер-классы, демонстрации, семинары и консультации по теме охоты и рыболовства – всего более 30 мероприятий.

Организаторы позаботились о том, чтобы посещение выставки стало приятным времяпрепровождением для всей семьи – запланирован семейный праздник «День ухи» и розыгрыши призов среди посетителей.

Место проведения выставки: г. Ростове-на-Дону, Нагибина д. 30 «ДонЭкспоцентр».

Сайт: www.donexpocentre.ru