С 30 марта по 3 апреля 2022г. Выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых» в Ростове-на-Дону

С 30 марта по 3 апреля «ДонЭкспоцентр» станет местом проведения выставки для любителей активного времяпрепровождения на открытом воздухе «Охота. Рыболовство. Активный отдых». На площадке будут представлены лодки, катера, спиннинги, прикормки, ножи, одежда для охоты и рыбалки и не только.

В 2022 году стать участниками выставки планируют более 50 компаний из разных городов и регионов России: Москвы и Московской области, Волгограда, Ростова-на-Дону, Тюмени, Ижевска, Нижегородской области, Владимирской области, Пермского края, Республики Марий Эл и других. Они представят рыболовный и охотничий инвентарь, прикормки, приборы и средства радионавигации, одежду для охоты и рыбалки, средства защиты и сопутствующее оборудование, а также товары для активного и экстремального отдыха, в том числе водные, мото-, вело-, авто-, авиа- транспортные средства, спортивную атрибутику, спортивное питание и специализированную литературу.

Проект «Охота. Рыболовство. Активный отдых» станет также площадкой по обмену опытом в области рыболовства и охоты. В течение пяти дней выставки запланировано проведение консультаций, семинаров и мастер-классов с участием экспертов. Ежедневно будут проходить консультации по вопросам породного назначения охотничьих собак «Ответственное собаководство», мастер-классы по приготовлению различных прикормок: для карповой ловли, для фидерной ловли, для ловли на течение. Состоится демонстрация собак охотничьих пород от питомника «Донской охотник», семинары «Фидер - спорт или рыбалка?», «Донской хищник, виды и способы ловли».

Кроме того, будет организован семейный праздник «День ухи» с музыкальной программой. Ежедневно для всех желающих будут проводиться розыгрыши призов, где можно выиграть ценную и полезную продукцию для хобби и отдыха – от рыболовных снастей и приманок до сертификатов на приобретение экипировки и снаряжения.

Дата проведения: 30 марта – 3 апреля

Место проведения: «ДонЭкспоцентр», Нагибина, 30.

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