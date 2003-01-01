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С 27 по 30 мая 2021г. 19-ая выставка «Охота. Рыболовство. Отдых» в Иркутске

19-ая выставка «Охота. Рыболовство. Отдых»

Уважаемые читатели!

Уважаемые читатели! Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 19-ую выставку «Охота. Рыболовство. Отдых», которая пройдет с 27 по 30 мая 2021 в г. Иркутске, ул. Байкальская, 253а, Сибэкспоцентр.

Выставка «Охота. Рыболовство. Отдых» - это отличная возможность для обмена опытом, получения новых знаний об охоте, рыбалке и активном отдыхе. Новинки представляют производители и поставщики туристического инвентаря, снаряжения, рыболовных снастей, а также благодаря лицензии, полученной в 2016 году, стало возможным экспонирование охотничьего оружия и боеприпасов.

Выставка проводится с 2003 года.

В программе выставки: семинары, конференции, презентации, круглые столы по актуальным проблемам охотничьего и рыболовного хозяйства. Шоу мероприятия и мастер-классы.

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