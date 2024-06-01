С 27 февраля по 2 марта 2025 г. Выставка «Мир Охоты и Рыбалки 2025» в Москве

Москва, Крокус Экспо, с 27 февраля по 2 марта 2025 года в МВЦ Крокус Экспо состоится крупнейшее событие для профессионалов и любителей охоты, рыбалки и активного отдыха — Международная выставка «Мир Охоты и Рыбалки 2025».

Первая выставка «Мир Охоты и Рыбалки» была проведена весной 2023 года и сразу зарекомендовала себя как ключевое событие в сфере охоты и рыбалки. В 2025 году выставка продолжает развиваться и расширяться, о своем участии заявили более 300 компаний.

Хэдлайнеры выставки компании: МИДА ГРУПП, ВОЛЖАНКА, СЛЕДОПЫТ, ,ТОНАР, ВОЛЖСКИЕ ПРИМАНКИ, ЭКО ФИШ, ЛОТТА ФИШИНГ, САЛМО, ФИШМАСТЕР, АКВАТОРИЯ, ДУНАЕВ, ОХОТАКТИВ, ХСН, ВОИН, НОРМАРК, БИГГЕЙМ полный список участников можно увидеть на сайте выставки. А посетители выставки смогут пообщаться со всеми участниками , а так же с чемпионами - профессиональными спортсменами , которые будут гостями выставки и большинства стендов компаний участников.

С каждым годом мероприятие набирает популярность, становясь центром притяжения для профессионалов, представителей малого и среднего бизнеса, а также всех, кто увлечен активным отдыхом на природе.

На выставке участники смогут ознакомиться с новейшими достижениями в области охотничьего снаряжения, рыболовных принадлежностей, оборудования для активного отдыха и туризма. В рамках программы запланированы мастер-классы, презентации, а также деловые встречи и обсуждения актуальных трендов рынка.

Основные моменты выставки:

- Более 300 компаний-экспонентов;

- Свежие инновации и последние тенденции в сфере охоты, рыбалки и активного туризма;

- Мастер-классы, демонстрации продукции и уникальные предложения от лидеров отрасли;

- Презентации новых продуктов и технологий;

- Возможности для расширения деловых контактов и сотрудничества.

Площадка Крокус Экспо обеспечит всем участникам и посетителям комфортные условия для продуктивной работы и комфортного взаимодействия с партнерами. Организаторы выставки гарантируют высокое качество обслуживания и поддержку на всех этапах мероприятия.

Для посетителей выставка станет настоящим праздником, наполненным викторинами и конкурсами от участников. Здесь каждый сможет найти всё необходимое для своего хобби, а также узнать о последних тенденциях и инновациях отрасли.

Для участников выставка является идеальной платформой для продвижения брендов, установления деловых контактов и поиска новых партнеров. Взаимодействие с приглашенными специалистами и оптовыми закупщиками , предоставит отличные возможности для расширения бизнеса и обмена опытом.

Организаторы приглашают всех присоединиться к выставке МОИР весна 25 — к уникальному событию, которое объединяет всех участников события в стремлении к новым открытиям!

Контакты:

Телефон: + 7 916 354 21 77;

Email: ordina@crocus-expo.ru;

Вебсайт: www.huntfishexpo.ru