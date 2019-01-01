С 26 по 29 сентября. Выставка «Турист. Охотник. Рыболов» в Волгограде

Выставка «Турист. Охотник. Рыболов» комплексное мероприятие, призванное популяризировать активный отдых среди населения, внести существенный вклад в сохранение экологического равновесия и природоохранную деятельность. Живописные берега Волги и Дона привлекают сюда туристов, охотников и рыболовов со всех уголков России. Эти места знамениты щедрой природой и богатой разнообразной фауной.

Выставка «Турист. Охотник. Рыболов» – это место, где созданы все условия для рекламы и продвижения ваших товаров и услуг, поиска потенциальных партнеров и заключения договоров, привлечения новых покупателей.

В рамках деловой программы выставки, обсуждаются насущные вопросы развития охоты, рыболовства и туризма, а так же, проводятся практические занятия, семинары, мастер-классы и презентации новинок отраслей.

Для посетителей организована культурно-развлекательная программа выставки которая включает в себя тематические викторины, конкурсы, акции, стрельба из арбалета, метание ножей.

Не упустите возможность увидеться со старыми знакомыми, найти новых друзей, пообщаться с единомышленниками в дружелюбной и праздничной атмосфере!

Место проведения: г. Волгоград пр-т Ленина, 65 А, ЭКСПОЦЕНТР.

Организатор: Выставочный комплекс «ВолгоградЭКСПО».

Телефоны: +7 (8442) 93-43-04, +7 (909) 392-03-57.

Сайт выставки: www.turist_ohotnik_rybolov_september.volgogradexpo.ru