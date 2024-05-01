С 26 по 29 сентября 2024 г. Выставка «Охота и рыболовство на Руси » в Москве

56-я Международная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство на Руси» пройдет с 26 по 29 сентября 2024 года в павильонах № 1 и 5 ЦВК «Экспоцентр» под патронатом Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и Московской торгово-промышленной палаты и поддержке Федерации Рыболовного Спорта России.

Об организаторе: Выставочная компания «Эксподизайн», является членом, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), ТПП РФ и МТПП.

Спонсоры мероприятия:

Генеральный спонсор - PROBAITS;

Генеральный информационный спонсор - НАШЕ Радио.

Выставка уже традиционно пройдет на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Экспоцентр – главная выставочная площадка страны. Он расположен рядом с крупнейшим в России деловым центром – Москва Сити, в шаговой доступности от станций метро «Деловой центр» и торгово-развлекательного центра Афимолл Сити с большим подземным паркингом. ЦВК Экспоцентр зарекомендовал себя, как удобная площадка для встречи посетителей и экспонентов, оптимальное место для проведения деловых и развлекательных мероприятий в рамках выставки.

Выставка «Охота и рыболовство на Руси» заслуженно пользуется популярностью, как у простых любителей, так и среди профессионалов, в первую очередь, благодаря своей экспозиции. В двух павильонах Экспоцентра разместятся более 250 компаний, которые представят свои товары к новому рыболовно-охотничьему сезону.

Экспозиция будет включать лучшие образцы товаров и услуг в области охотничьего, рыболовного снаряжения и аксессуаров, оружия, специального оборудования, технических и транспортных средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного отдыха, тематической литературы, сувенирной продукции и даров природы. Кроме того, столь авторитетный выставочный проект открывает дополнительные возможности для дискуссии, общения и поиска новых партнеров.

Вход на выставку будет осуществляется через Южный вход, со стороны Краснопресненской набережной.

Организаторы выставки подготовили насыщенную программу мероприятий для посетителей также, в течение всех дней работы выставки на стендах участников будут проходить разнообразные мероприятия, в которых каждый желающий сможет принять участие.

31 августа и 1 сентября на набережной реки Москвы на территории Братеевского парка прошел кубок Выставки Охота и рыболовство на Руси по спортивной ловле донной удочкой.

26 сентября пройдет круглый стол “Медведи наступают. Что делать?” на котором обсудят вопросы: почему количество медведей стабильно увеличивается в последние несколько лет и чем это грозит обществу, как обычные люди воспринимают медведей и безопасность при встрече с хищником.

26 сентября пройдет Награждение победителей соревнований Федерации рыболовного спорта России

28 сентября на главной сцене выставки состоится "Шоу Чемпионов" - первое в России рыболовное шоу победителей турнира "Золотой Судак"

29 сентября пройдет награждение победителей премии видеоблогеров Inspired by Nature

А также - выступление Метателя - Сергея Кириллова, готовка и дегустация от СЮФа Краснодарского и многое другое.

Сайт выставки: www.hunting-expo.ru