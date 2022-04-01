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Журнал №4-2022 отправлен подписчикам 30 июня
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Соревнования по ловле спиннингом ﻿хищной рыбы с лодки: VUOKSA не PAL 2022 17 июля 2022, "Зеленый Мыс".

Любительские соревнования по ловле спиннингом ﻿хищной рыбы с лодки: VUOKSA не PAL 2022 17 июля 2022, база отдыха "Зеленый Мыс".

В соревнованиях могут принять участие все желающие, имеющие лодку и спиннинг (лодку можно взять в аренду на базе отдыха).

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку на участие до 12 июля включительно, а также оплатить вступительный взнос:

- на борту 2-е участников 3000 руб.

- на борту 1 участник 1500 руб.

Максимальное количество человек на одном борту 2 человека.

Главный приз соревнований:

Набор: Спиннинг + катушка + нить

Спиннинг: Stinger Trinergy NS 702M 2,10m 7-28gr,

Катушка: Stinger Phantom NS 2500

Нить: Yo-Zuri Duel Super X-Wire PE 4 150м 1.5 silver

Все подробности по ссылке: lovim-riby.ru/sorevnovaniya

или по тел.: + 7 905 266-65-26

Надувные лодки Liader Boats

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