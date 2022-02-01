С 26 по 29 мая 2022г. Выставка «Охота. Рыболовство. Отдых. 2022» в Иркутске

Выставка «Охота. Рыболовство. Отдых» - это отличная возможность для обмена опытом, получения новых знаний об охоте, рыбалке и активном отдыхе. Новинки представляют производители и поставщики туристического инвентаря, снаряжения, рыболовных снастей, а также благодаря лицензии, полученной в 2016 году, стало возможным экспонирование охотничьего оружия и боеприпасов.

Выставка проводится с 2003 года.

В программе выставки: Семинары, конференции, презентации, круглые столы по актуальным проблемам охотничьего и рыболовного хозяйства. Шоу мероприятия и мастер-классы.

Организатор выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» –, член Российского Союза выставок и ярмарок, ведущая выставочная организация Восточной Сибири.

При активном участии: Правительства Иркутской области, Министерства лесного комплекса Иркутской области, Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского, Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», Ассоциации Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей», Российско-Германской Внешнеторговой Палаты, Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов.

Дата проведения: с 26 по 29 мая 2022г.

Место проведения: ОАО «Сибэкспоцентр», г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а.

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