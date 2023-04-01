С 24 по 27 августа 2023 г. Выставка «Мир охоты и рыбалки. 2023» в Москве

Открывается вторая выставка "Мир охоты и рыбалки" в Crocus Expo: уникальное событие для любителей активного отдыха.

Мы с радостью объявляем о предстоящем запуске 2-й Международной выставки "МИР Охоты и Рыбалки". После успешной первой выставки, организованной в феврале, ожидается, что новое мероприятие будет еще более захватывающим и информативным для любителей охоты и рыбалки. Выставка пройдет с 24 по 27 августа 2023 года на площадке КРОКУС Экспо в Москве.

"МИР Охоты и Рыбалки" предоставит посетителям уникальную возможность ознакомиться с последними тенденциями и новинками в области охоты и рыбалки. Ведущие и начинающие компании из мира охоты и рыбалки представят свои продукты и услуги, чтобы удовлетворить потребности всех любителей активного отдыха.

На выставке будут представлены различные разделы, охватывающие все аспекты охоты и рыбалки. Посетители смогут ознакомиться с широким выбором оружия, прицелов, таксидермии, манков и других снастей, необходимых для успешной охоты. В разделе рыбалки будет представлено разнообразие снастей и аксессуаров для различных способов ловли. Кроме того, выставка предложит информацию о туристических возможностях в России и за рубежом, а также о технике и транспорте для бездорожья, включая лодки и катера. Будет организована специальная секция по одежде для охоты и рыбалки, где посетители смогут выбрать наилучшие модели на рынке. Отдельная секция, где представлены ножи различных стилей и исполнений, включая как популярные модели, так и эксклюзивные изделия ручной работы от ведущих мастеров.

"МИР Охоты и Рыбалки" в КРОКУС ЭКСПО предлагает уникальную возможность всем любителям охоты и рыбалки окунуться в мир последних инноваций, новейших технологий и предметов экипировки. На выставке будут представлены не только товары, но и интересные программы и мероприятия для посетителей.

2-я Международная выставка "Мир охоты и рыбалки" ожидает привлечь широкую аудиторию посетителей со всей России. География посетителей будет разнообразной, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Казань и другие регионы страны.

Посетители смогут познакомиться с предложениями ведущих компаний отрасли, оценить качество и функциональность продукции, а также принять участие в демонстрациях и мастер-классах. Выставка предлагает уникальную возможность протестировать понравившиеся товары и быть уверенным, что именно здесь можно найти все необходимое для успешной охоты и рыбалки. Организаторы также обеспечат всю необходимую инфраструктуру для комфортного пребывания участников и посетителей выставки. КРОКУС ЭКСПО, с его отличной транспортной доступностью и бесплатной парковкой, обеспечит удобную и безопасную атмосферу для всех. Выставка подходит для семейного посещения, и торгово-развлекательный центр, находящийся в комплексе, предложит дополнительные развлекательные возможности для всей семьи. Это идеальный вариант для проведения выходных с пользой и в полном составе.

Посетители выставки теперь имеют возможность приобрести билеты со значительной скидкой! Просто подписавшись на социальные сети выставки в ВК и отслеживая новости на сайтах партнеров и участников выставки, можно поймать специальные промокоды, чтобы воспользоваться этими эксклюзивными ценами. Будьте в курсе и не упустите шанс посетить выставку по выгодной цене!

2-я Международная выставка "МИР Охоты и Рыбалки" становится центром встречи для любителей и профессионалов отрасли. Здесь можно будет установить новые деловые контакты, заключить выгодные сделки и развить сотрудничество в дружеской и плодотворной обстановке.

Телефон: +7 (916) 851 29 48

Почта: sattarova@crocus-expo.ru

Сайт: www.huntfishexpo.ru

Присоединяйтесь к второй Международной выставке "МИР Охоты и Рыбалки" и окунитесь в захватывающий мир охоты и рыбалки, где вас ждут увлекательные новинки, полезные знания и незабываемые впечатления.

Следующая весенняя выставка" Мир Охоты и Рыбалки "обещает стать самым значимым событием для любителей активного отдыха. Выставка состоится с 29 февраля по 03 марта 2024, совместно с выставкой"Московское БОУТ ШОУ".