С 25 по 28 мая 2023 г. Выставка «Охота. Рыболовство. Отдых. 2023» в Иркутске

Выставка «Охота. Рыболовство. Отдых» - это отличная возможность для обмена опытом, получения новых знаний об охоте, рыбалке и активном отдыхе. Новинки представляют производители и поставщики туристического инвентаря, снаряжения, рыболовных снастей.

Организатор выставки: АО «Сибэкспоцентр» – член Российского Союза выставок и ярмарок.

Официальная поддержка: Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского», Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов.

Выставка проходит по адресу:

Россия, 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а. АО "Сибэкспоцентр"

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