С 23 по 26 сентября 2021г. Всероссийская специализированная выставка «Турист. Охотник. Рыболов» в Волгограде

Уважаемые читатели!

Уважаемые читатели! Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить всероссийскую специализированную выставку «Турист. Охотник. Рыболов», которая пройдет с 23 по 26 сентября 2021 в г. Волгограде, ЭКСПОЦЕНТР.

23 сентября в волгоградском ЭКСПОЦЕНТРе начнут работу Всероссийские специализированные выставки «Турист. Охотник. Рыболов» и «Клинки России». Мероприятия для любителей активного отдыха на природе неизменно привлекает внимание тысяч посетителей. Сюда стремятся не только, чтобы обновить снасти к новому сезону, приобрести эксклюзивные товары, но и пообщаться с единомышленниками.

Организатором проекты выступает ВЦ «ВолгоградЭкспо» при официальной поддержке Комитета по культуре Волгоградской области и Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Участники выставки продемонстрируют новейшие технологии, представят лучшие образцы товаров и услуг в области охотничьего, рыболовного снаряжения и аксессуаров, оружия, специального оборудования, технических и транспортных средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного отдыха, тематической литературы, сувенирной продукции и даров природы.

Деловая программа выставки включит в себя разнообразные мероприятия, рассчитанные на участие как профессионалов отрасли, так и обычных посетителей, например, ежедневные мастер-классы по рыбной ловле в демонстрационном бассейне от ведущих спортсменов и чемпионов России. Для профессионалов: круглые столы на актуальные темы от представителей Федерации Рыболовного спорта Волгоградской области, конференции по правилам рыболовства от Цимляского отдела государственного контроля и мн. др.

Органичным дополнением выставки «Турист. Охотник. Рыболов» станет экспозиция «Клинки России». Художественные, авторские, коллекционные и антикварные изделия, а так же спортивные, туристические, топоры, сабли, охотничьи и столовые ножи продемонстрируют посетителям участники выставки «Клинки России».

Для участников наши выставки дают отличную возможность для продвижения товаров и услуг среди заинтересованной аудитории, поиска потенциальных партнеров и привлечения новых покупателей.

Выставки «с мужским характером» будут работать в Выставочном комплексе ЭКСПОЦЕНТР с 23 по 26 сентября!

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