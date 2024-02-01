С 21 по 24 марта 2024 г. Выставка «Охота и рыболовство» Весна 2024 в Санкт-Петербурге

Друзья!

С 21 по 24 марта приглашаем вас посетить стенд компании ЭКО ФИШ на 42-й ежегоной специализированной выставке «Охота и рыболовство» Весна 2024 в Санкт-Петербурге.

В этом году компания представляет детский рыболовный бренд «River Band». На стенде нашей компании вы можете ознакомиться с ассортиментом товаров для детской рыбалки и приобрести детские рыболовные вейдерсы (новинка этого сезона), джерси, удочки, катушки, спиннинговые наборы, ящики и коробки для приманок, поплавки и подсачники. Также вы можете поймать рыбу своей мечты на рыболовном симуляторе!

Также сможете получить бесплатно свежий выпуск журнала "Спортивное рыболовство".

Будем рады видеть вас и ответить на все ваши вопросы!

Выставка проводится по адресу - г. Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Петербургское шоссе, 64/1, павильон G.

Наш стенд - павильон №2, стенд №27.