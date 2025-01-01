С 20 по 23 февраля 2025 г. Выставка «Охота и рыболовство на Руси» в Москве

Добро пожаловать на выставку Охота и рыболовство на Руси!

Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок «Охота и рыболовство на Руси» впервые прошла 6 февраля 1996 года в Москве и неизменно проводилась на ВДНХ. С февраля 2025 года выставка переехала в УВК Тимирязев-центр.

Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных стран мира. Каждый год в выставке принимает участие более 700 российских и иностранных компаний.

Выставка «Охота и рыболовство на Руси» заслуженно пользуется популярностью, как у простых любителей, так и среди профессионалов, в первую очередь, благодаря своей экспозиции.

Тематика экспозиции:

Рыбалка: Рыболовные снасти и инвентарь, крючки, мормышки, прикормка

Охота: Охотничье оружие, ружья, ножи, ножны, арбалеты, луки

Транспорт: Квадроциклы, снегоходы, вездеходы, аксессуары

Устройства слежения, оптика: Оптические прицелы, тепловизоры, аксессуары

Активный туризм: Рыболовный и охотничий туризм, снаряжение для активного отдыха, туристические базы

Водный транспорт: Катера, лодки, надувные лодки, лодочные моторы, аксессуары

Экспозиция будет включать лучшие образцы товаров и услуг в области охотничьего, рыболовного снаряжения и аксессуаров, оружия, специального оборудования, технических и транспортных средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного отдыха, тематической литературы, сувенирной продукции и даров природы. Кроме того, столь авторитетный выставочный проект открывает дополнительные возможности для дискуссии, общения и поиска новых партнеров.

57-я Международная выставка-ярмарка Охота и рыболовство на Руси пройдет с 20 по 23 февраля 2025 в Москве, в УВК Тимирязев центр.

Сайт Охота и рыболовство на Руси

Промо-ролик

Выставка проходит по адресу:

УВК Тимирязев центр, Верхняя аллея, 8. Ближайшее метро - Петровско-Разумовская