С 20 по 23 февраля 2020. 47-я международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» в Москве
Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.hunting-expo.ru, а в дни проведения выставки в кассах павильона.
Вход для посетителей по билетам. Стоимость - 200 рублей. Детям до 12 лет - бесплатно.
Подробнее о выставке вы можете узнать на сайте hunting-expo.ru.
Уважаемые читатели!
Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 47-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси, которая пройдет с 20 по 23 февраля 2020 в павильоне 75, ВДНХ.
Традиционно выставка проводится 2 раза в год. Тематические сектора выставки Охота и рыболовство на Руси затрагивают практически все сферы охотничей и рыболовной деятельностей, активного спорта и отдыха:
- Рыболовные снасти и инвентарь;
- Одежда, обувь, аксессуары для рыболовов и охотников;
- Охотничье оружие, ножи, инструменты и оборудование для охоты;
- Устройства слежения, оптика;
- Луки, арбалеты, тиры и аксессуары для стрельбы;
- Полевая экипировка, средства защиты, аксессуары;
- Транспортные средства для охоты и рыбалки: автомобили, лодки, снегоходы и т.д.;
- Изделия из кожи, кости, меха, чучела, трофеи;
- Рыболовный и охотничий туризм;
- Снаряжения для дайвинга, подводной фото и видеосъемки, подводной охоты;
- Снаряжение для отдыха, туризма и спортивного сплава;
- Аксессуары для водных видов спорта;
- Инвентарь для экстремальных видов спорта;
- Спортивная экипировка, обувь и инвентарь;
- Одежда и инвентарь для велоспорта, велосипеды;
- Одежда, обувь, инвентарь для зимних видов спорта;
- Страховочные системы и аксессуары для альпинизма;
- Семинары, учебные курсы, конференции на актуальные для рыбаков и охотников темы;
- Информация о прокате рыболовного инвентаря и снасти;
- Общественные организации для туристов, охотников и рыбаков;
- Специализированная литература;
- Подарки и сувениры.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.hunting-expo.ru, а в дни проведения выставки в кассах павильона.
Вход для посетителей по билетам. Стоимость - 200 рублей. Детям до 12 лет - бесплатно.
Подробнее о выставке вы можете узнать на сайте hunting-expo.ru.