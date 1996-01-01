С 20 по 23 февраля 2020. 47-я международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» в Москве

Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.hunting-expo.ru, а в дни проведения выставки в кассах павильона.

Вход для посетителей по билетам. Стоимость - 200 рублей. Детям до 12 лет - бесплатно.

Подробнее о выставке вы можете узнать на сайте hunting-expo.ru.

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 47-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси, которая пройдет с 20 по 23 февраля 2020 в павильоне 75, ВДНХ.

Традиционно выставка проводится 2 раза в год. Тематические сектора выставки Охота и рыболовство на Руси затрагивают практически все сферы охотничей и рыболовной деятельностей, активного спорта и отдыха:

Рыболовные снасти и инвентарь;

Одежда, обувь, аксессуары для рыболовов и охотников;

Охотничье оружие, ножи, инструменты и оборудование для охоты;

Устройства слежения, оптика;

Луки, арбалеты, тиры и аксессуары для стрельбы;

Полевая экипировка, средства защиты, аксессуары;

Транспортные средства для охоты и рыбалки: автомобили, лодки, снегоходы и т.д.;

Изделия из кожи, кости, меха, чучела, трофеи;

Рыболовный и охотничий туризм;

Снаряжения для дайвинга, подводной фото и видеосъемки, подводной охоты;

Снаряжение для отдыха, туризма и спортивного сплава;

Аксессуары для водных видов спорта;

Инвентарь для экстремальных видов спорта;

Спортивная экипировка, обувь и инвентарь;

Одежда и инвентарь для велоспорта, велосипеды;

Одежда, обувь, инвентарь для зимних видов спорта;

Страховочные системы и аксессуары для альпинизма;

Семинары, учебные курсы, конференции на актуальные для рыбаков и охотников темы;

Информация о прокате рыболовного инвентаря и снасти;

Общественные организации для туристов, охотников и рыбаков;

Специализированная литература;

Подарки и сувениры.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.hunting-expo.ru, а в дни проведения выставки в кассах павильона.

Вход для посетителей по билетам. Стоимость - 200 рублей. Детям до 12 лет - бесплатно.

Подробнее о выставке вы можете узнать на сайте hunting-expo.ru.