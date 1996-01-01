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С 20 по 23 февраля 2020. 47-я международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» в Москве

Выставка Охота и рыболовство на руси весна 2018

Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.hunting-expo.ru, а в дни проведения выставки в кассах павильона.

Вход для посетителей по билетам. Стоимость - 200 рублей. Детям до 12 лет - бесплатно.

Подробнее о выставке вы можете узнать на сайте hunting-expo.ru.

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 47-ю международную выставку Охота и рыболовство на Руси, которая пройдет с 20 по 23 февраля 2020 в павильоне 75, ВДНХ.

Традиционно выставка проводится 2 раза в год. Тематические сектора выставки Охота и рыболовство на Руси затрагивают практически все сферы охотничей и рыболовной деятельностей, активного спорта и отдыха:

  • Рыболовные снасти и инвентарь;
  • Одежда, обувь, аксессуары для рыболовов и охотников;
  • Охотничье оружие, ножи, инструменты и оборудование для охоты;
  • Устройства слежения, оптика;
  • Луки, арбалеты, тиры и аксессуары для стрельбы;
  • Полевая экипировка, средства защиты, аксессуары;
  • Транспортные средства для охоты и рыбалки: автомобили, лодки, снегоходы и т.д.;
  • Изделия из кожи, кости, меха, чучела, трофеи;
  • Рыболовный и охотничий туризм;
  • Снаряжения для дайвинга, подводной фото и видеосъемки, подводной охоты;
  • Снаряжение для отдыха, туризма и спортивного сплава;
  • Аксессуары для водных видов спорта;
  • Инвентарь для экстремальных видов спорта;
  • Спортивная экипировка, обувь и инвентарь;
  • Одежда и инвентарь для велоспорта, велосипеды;
  • Одежда, обувь, инвентарь для зимних видов спорта;
  • Страховочные системы и аксессуары для альпинизма;
  • Семинары, учебные курсы, конференции на актуальные для рыбаков и охотников темы;
  • Информация о прокате рыболовного инвентаря и снасти;
  • Общественные организации для туристов, охотников и рыбаков;
  • Специализированная литература;
  • Подарки и сувениры.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.hunting-expo.ru, а в дни проведения выставки в кассах павильона.

Вход для посетителей по билетам. Стоимость - 200 рублей. Детям до 12 лет - бесплатно.

Подробнее о выставке вы можете узнать на сайте hunting-expo.ru.

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