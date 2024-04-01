С 19 по 22 сентября 2024 г. Выставка «Мир Охоты и Рыбалки. Активный отдых » в Москве

Москва, Россия – С 19 по 22 сентября 2024 года в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" состоится 4-я Международная выставка "Мир Охоты и Рыбалки. Активный отдых". Это событие стало настоящим праздником для всех, кто ценит активный отдых и любит природу. Выставка уже прочно утвердилась в календаре важных мероприятий и обещает в очередной раз порадовать гостей богатой программой и разнообразием экспонатов.

Каждый год количество участников выставки растет, что свидетельствует о ее значимости и привлекательности для профессионалов и любителей. Список участников размещён на сайте выставки, постоянно растет обновляется.

На этот раз выставка представит еще больше новинок и популярных товаров, собрав на одной площадке ведущих производителей и дистрибьюторов. Участники смогут оценить новейшие разработки в области снаряжения, экипировки и аксессуаров для охоты и рыбалки. Посетители получат уникальную возможность первыми увидеть передовые технологии и тренды, которые сделают их увлечения еще более увлекательными и безопасными.

Организаторы так же поддерживают популяризацию активного отдыха среди молодежи и в рамках выставки предоставляют площадку для проведения всероссийских спортивных соревнований.

Весной был проведен всероссийский турнир по нахлыстовому кастингу от Российской Федерации Спортивного Рыболовства, этой осенью будут не менее интересные соревнования от Федерации Метания ножей и топоров.

Особое внимание организаторы уделили комфорту посетителей. Выставка пройдет в одном из лучших выставочных комплексов страны, "Крокус Экспо", где предусмотрена бесплатная парковка и удобное транспортное сообщение, включая близость к метро. Это делает посещение мероприятия доступным и удобным для гостей из разных уголков города и страны.

Билеты на выставку доступны на официальном сайте мероприятия. www.huntfishexpo.ru