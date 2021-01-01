С 17 по 21 марта 2021г.. Выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых» в Ростове-на-Дону

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить Специализированную выставку «Охота. Рыболовство. Активный отдых»., которая пройдет с 17 по 21 марта 2021 в г. Ростове-на-Дону, «ДонЭкспоцентр». В течение пяти дней на площадке для посетителей будет представлен огромный выбор товаров для любимого хобби и незабываемого отдыха: лодки, катера, спиннинги, прикормки, ножи, одежда для охоты и рыбалки и не только.

География участников проекта насчитывает несколько десятков регионов России. В 2021 году ожидается, что на выставку приедут около 70 участников. Они представят рыболовный и охотничий инвентарь, прикормки, приборы и средства радионавигации, одежду для охоты и рыбалки, средства защиты и сопутствующее оборудование, а также товары для активного и экстремального отдыха, в том числе водные, мото-, вело-, авто-, авиа- транспортные средства, спортивную атрибутику, спортивное питание и специализированную литературу.

В рамках выставки будет представлена уникальная экспозиция музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова «Оружие Победы», приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Около 60 экспонатов оружия и элементов фронтового быта познакомят посетителей с малоизвестными фактами тех лет. Экспозиция «Оружие Победы» – это образцы советского оружия, автоматы, винтовки и карабины, противотанковые ружья, легендарный пулемет «Максим», а еще – оружие союзников, поставлявшееся в СССР по ленд-лизу, и стрелковое оружие германского вермахта.

Ежегодно выставка выступает площадкой для проведения разнообразных полезных и обучающих мероприятий. Это консультации по вопросам породного назначения охотничьих собак, показы и демонстрации новинок снаряжения для охоты, рыболовства и активного отдыха и, конечно, ежедневные мастер-классы и семинары от опытных рыболовов-профессионалов, победителей всероссийских и региональных соревнований по спиннингу, карповой, фидерной и поплавочной ловле. К примеру, на выставке выступят такие общепризнанные асы в рыбной ловле, как Михаил Ануфриенко, Петр Паляница, Роман Сапсай, Алексей Савченко и многие другие. Ну а развлекательная программа традиционного фестиваля «День донской ухи» будет интересна всей семье от мала до велика.

Кроме того, для всех желающих ежедневно проводятся розыгрыши призов, где можно выиграть ценную и полезную продукцию для хобби и отдыха – от рыболовных снастей и приманок до сертификатов на приобретение экипировки и снаряжения.

Отметим, что работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых» будет проводиться в строгом соответствии со всеми санитарными нормами.

Подробнее о выставке вы можете узнать на сайте.