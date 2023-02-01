С 16 по 19 марта 2023 г. Выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых» в Ростове-на-Дону

С 16 по 19 марта в «ДонЭкспоцентре» состоится выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых» – самый масштабный тематический проект в ЮФО по количеству представленных компаний. Любители проведения досуга на природе найдут на выставке все для своего хобби: лодки, катера, спиннинги, прикормки, ножи, одежду для охоты и рыбалки и не только.

В этом году проект соберет на одной площадке более 50 компаний из Ростовской, Московской, Нижегородской, Рязанской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

В трех разделах «Охота», «Рыболовство» и «Активный отдых» будут представлены рыболовный и охотничий инвентарь, прикормки, приборы и средства радионавигации, одежда для охоты и рыбалки, средства защиты и сопутствующее оборудование, а также товары для активного и экстремального отдыха, в том числе водные, мото-, вело-, авто-, авиа- транспортные средства, спортивная атрибутика, спортивное питание и специализированная литература.

Впервые на выставке будет работать отдельная экспозиция с широким ассортиментом ножей: промысловых, охотничьих, туристических, рыбных, грибных. Их представят компании ООО ПП «Кизляр», Мастерская «Волчья тропа», Ножевая мастерская «Тихонов», Кузница «Коваль», ИП Александрова Н.И.

По традиции проект «Охота. Рыболовство. Активный отдых» станет удобной площадкой для общения, обмена опытом и получения новых знаний и навыков. В течение четырех дней пройдут мастер-классы, демонстрации, семинары и консультации по теме охоты и рыболовства – всего более 30 мероприятий. Среди них мастер-классы по приготовлению прикормки для поплавочной и фидерной ловли, мастер-класс по приготовлению прикормки с использованием ароматизаторов для разных видов ловли, семинары «Флет метод фидер. Ловля на Дону и коммерческих водоемах», «Особенности ловли на спиннинг на Дону. Тяжелый джиг против микроджига и отводного поводка» и другие.

Также на выставке можно будет проконсультироваться по вопросам породного назначения охотничьих собак с профессиональными кинологами.

Организаторы позаботились о том, чтобы посещение выставки стало приятным времяпрепровождением для всей семьи. Каждый день на площадке будет работать передвижная выставочная экспозиция «Образ солдата» Аксайского военно-исторического музея. Посетители смогут увидеть экипировку рядовых солдат и командиров Красной Армии, которую носили воины в начале Великой Отечественной войны и на момент ее завершения. Также будет открыта экспозиция «Безмолвные свидетели прошедших войн», посвященная победе в Великой Отечественной войне.

Впервые в рамках проекта пройдет «Фотоохота» – конкурс фотографий животных и дикой природы Донского региона, в котором смогут принять участие все желающие. Из лучших снимков, которые выберет компетентное жюри, на выставке будет сделана экспозиция, а авторы получат ценные призы.

На выходных состоится семейный праздник «День ухи» и розыгрыши призов среди посетителей.

Дата проведения: 16-19 марта, с 10:00 до 18:00, последний день выставки с 10:00 до 16:00.

Место проведения: «ДонЭкспоцентр», Нагибина, 30.

Вход бесплатный.

Подробнее о выставке