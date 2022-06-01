С 16 по 19 февраля 2023 г. 1-я Международная выставка «МИР Охоты и Рыбалки»

Редакция журнала приглашает вас на международную выставку «МИР Охоты и Рыбалки», которая пройдет в Москве, Крокус Экспо с 16 по 19 февраля 2023 г.

На протяжении четырех выставочных дней, посетителей выставки ждут новинки и популярные товары от ведущих и начинающих компаний из мира охоты и рыбалки. На экспозиции планируется размещение бассейна для демонстрации оснастки в действии. Посетитель сможет протестировать понравившуюся продукцию и быть уверенным, что именно на выставке нашёл то, что так давно искал!

Выставка точно не оставит равнодушных, здесь каждый найдет интересное для себя. Для любителей охоты, компании по производству охотничьих товаров организуют соревнования с вручением призов и дипломов. На экспозиции организована зона спортивной стрельбы по мишеням из нетравматического оружия. Зона Сафари клуба представит лучшие трофеи членов клуба, поделится секретами в таксидермии. Для любителей и коллекционеров ножей организована шоу программа по метанию ножей.

Раздел выставки по туризму, представлен компаниями организаторами рыболовных и охотничьих туров в России и за рубежом. На выставке каждый рыбак и охотник сможет полностью, экипироваться и подобрать технику и комплектующие для лодок и вездеходов.

Выставка МИР Охоты и Рыбалки - это центр встречи любителей и профессионалов с производителями товаров, где заключаются новые деловые контракты, а встречи партнёров в дружеской обстановке крепнут и развиваются.

Для участников и посетителей выставки доступна вся инфраструктура современного и самого комфортного выставочного центра "Крокус-Экспо" с его отличной транспортной доступностью и бесплатной парковкой!

Выставка подходит для семейного посещения, торгово-развлекательный центр находящийся в комплексе отличный вариант провести выходные с пользой и в полном составе!

Международная выставка «МИР Охоты и Рыбалки» состоится в Павильоне №1 в залах 3 и 4 . Общая площадь экспозиции 20 000 кв.м.

Тематические разделы выставки:

Охота – от оружия и прицелов до таксидермии и манков;

Рыбалка - и широчайший выбор рыболовных снастей и аксессуаров для всех способов ловли;

Туризм – Россия и зарубежье;

Техника и транспорт для бездорожья. Лодки и катера;моторы;

Одежда для охоты и рыбалки. Все самое лучшее на рынке;

Ножи – от самых популярных моделей до моделей ручной работы от ведущих мастеров.

Всем Охотникам и Рыбакам!

С ПОЛЕМ!!! И СПОКОЙНОЙ ВОДЫ И ПРИЯТНОЙ ПОГОДЫ!!!

По любым вопросам касающимся данного материала обращайтесь к организатору выставки:

Телефон: +7 (916) 851-29-48

Почта: sattarova@crocus-expo.ru

Сайт: www.huntfishexpo.ru