С 15 по 18 апреля 2021г. Выставка «Охота и рыбалка на Волге. 2021» в Саратове

Уважаемые читатели!

Уважаемые читатели! Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить выставку «Охота и рыбалка на Волге. 2021», которая пройдет с 15 по 18 апреля 2021 в г. Саратове, Ледовый Дворец "Кристалл", ул. Чернышевского, 63.

Охота и рыболовство – одни из древнейших занятий на Руси, часть нашей национальной культуры. Саратовская область, имеющая уникальный растительный и животный мир, представляет широкие возможности для реализации интересов любителей охоты и рыбалки. Именно в Саратовской области протекает более 180 рек, располагается более 163 охотничьих хозяйств, 26 рыболовных баз и клубов, более 200 000 человек, которые занимаются охотой и рыбалкой.

Проект «Охота и Рыбалка на Волге» состоится в Саратове впервые. Подобные выставки в регионах Поволжья и по всей России проходят с большим успехом и традиционно собирают более 8 000 посетителей.

Выставка-ярмарка «Охота и рыбалка на Волге» - это успешная бизнес-площадка для продвижения и реализации товаров и услуг широкой профессиональной аудитории, отличный способ найти новых клиентов и укрепить сложившиеся партнерские отношения, определить востребованность своей продукции, изучить деловую активность конкурентов.

Участники мероприятия – производители и дистрибьюторы товаров и услуг охотничье-рыболовной и туристической отраслей из разных уголков России и ближнего зарубежья продемонстрируют самые востребованные товары, услуги, и, конечно, самые последние новинки для профессионалов и любителей охоты, рыбалки, туризма, активных видов спорта и отдыха.

Основные разделы выставки-ярмарки

Снаряжение для охоты

Одежда, обувь, снаряжение для охотников, туристов;

Ножи;

Оружие и средства ухода за оружием;

Технические средства и оптика, оборудование для охоты и стрельбы.

Активный и экстремальный отдых

Одежда и обувь для спорта и отдыха

Рыболовные товары

Снаряжение и оборудование для спортивной и любительской рыбалки;

Спецодежда, экипировка;

Рыболовные снасти, аксессуары для ловли;

Прикормки.

Выставка-ярмарка подарит посетителям огромный спектр предложений: тестирование снастей, приманок, удочек и другого снаряжения, участие в презентациях охотничьего и рыболовного оборудования и экипировки, выгодное приобретение понравившихся товаров прямо в зале, повышение навыков в рамках мастер-классов и консультационных сессий авторитетных специалистов.

Кроме того, на выставке-ярмарке можно выгодно приобрести специализированные товары, профессиональное оборудование и экипировку в рамках специальных предложений и акций.

Подробнее о выставке