С 11 по 15 марта 2020. 18-я специализированная выставка «Охота. Рыбалка» в Нижнем Новгороде

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Спортивное рыболовство» приглашает вас посетить 18-ю специализированную выставку «Охота. Рыбалка», которая пройдет с 11 по 15 марта 2020 г. в г. Нижнем Новгороде в выставочном комплексе «Нижегородская ярмарка», павильон 1.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры и министерства спорта Нижегородской области, а также регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, Нижегородского областного общества охотников и рыболовов и Ассоциации рыболовных выставок стран СНГ.

В выставке примут участие более 100 компаний из 20 субъектов РФ, которые представят новинки современного оснащения для охоты и рыбалки, инновационные приборы и средства навигации, зарубежную водно-моторную, мото- и автотехнику и многое другое. Также в программе мероприятия: семинары с московскими и нижегородскими спикерами, познавательные мастер-классы и розыгрыши призов от крупнейших специализированных магазинов «Лодкин дом», «Серебряный ручей», «Окунь», «ГлобалДрайв», «ATAMAN», «Белуга» и «Стрелка».

Специальным гостем выставки станет Константин Кузьмин – трехкратный чемпион мира по рыбной ловле, президент российской Басс-лиги, автор множества книг и пособий по рыбной ловле.

Деловая программа выставки включает мероприятия по актуальным вопросам охоты и рыболовства:

Практическая конференция (I Блок) «Вопросы регулирования рыбохозяйственного комплекса во внутренних водных объектах» – 11 марта в 10.00 в Главном ярмарочном доме (Академический зал)

Практическая конференция (II Блок) «Вопросы регулирования рыбохозяйственного комплекса во внутренних водных объектах» – 11 марта в 13.30 в Главном ярмарочном доме (Академический зал)

Круглый стол «Планирование развития охотхозяйства» – 12 марта в 10.00 в Главном ярмарочном доме (Переговорная, 215каб.)

Семинар «Новинки Волжанки 2020 года» – 14 марта в 11.00 в Павильоне 1 (конференц-зал)

Семинар трехкратного чемпиона мира по рыбной ловле Константина Кузьмина – 14 марта в 14.00 в Павильоне 1 (конференц-зал)

Церемония официального открытия выставки состоится 11 марта в 12:00 в Павильоне 1. Время работы выставки с 10:00 до 18:00.

Официальный сайт выставки: www.fishnn.ru

Телефон/факс: +7 (831) 277-56-86

E-mail: elena_s@yarmarka.ru