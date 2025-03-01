Рыбацкий фарт на Дамбе Дмитрий Колеров | 20 апреля 2025 г.

Жители Санкт-Петербурга знают, что можно на Дамбу приехать со спиннингом за судаком да окунем или выбраться с фидером за лещом. Но ведь на Дамбе на поплавочную удочку успешно ловится практически вся «белая» рыба нашего региона. Об особенностях такой ловли и пойдет моя речь.

Комплекс защитных сооружений, а проще говоря – Дамба, даёт уникальную возможность жителям мегаполиса насладиться прекрасной рыбалкой всего в часе езды от города. И при правильном подходе результаты поездок могут быть весьма впечатляющими.

Мой опыт ловли на Дамбе показывает, что наибольшая концентрация «белой» рыбы наблюдается в южной её части со стороны Финского залива (или, как говорят, с морской стороны). Эта локация имеет удобную парковку, пологий берег и рыбные точки всего в 10 - 15 минутах гребли от берега. Совокупность всех этих обстоятельств делает данное место очень привлекательным.

Подготовка к рыбалке

А теперь к делу и по порядку, но сразу оговорюсь, что для успешной ловли на поплавочную удочку в рассматриваемом случае понадобится надувная лодка. Подойдет самая обычная, без мотора и каких-либо наворотов.

Перед выездом на рыбалку первым делом порекомендую ознакомиться с прогнозом погоды, обращая особое внимание на направление и скорость ветра. Ведь рыбачить придется по факту в открытом море, хоть и рядом с берегом, но на глубине всего несколько метров. При северном и западном направлении ветра в месте лова будет подниматься достаточно сильная волна, что может существенно испортить рыбалку. И если сила ветра предсказывается больше 5 м/с, то от рыбалки с гребной лодкой без мотора лучше отказаться.

После того, как выбран подходящий по метеоусловиям день, возникает резонный вопрос: а куда конкретно ехать? Анализ спутниковых снимков и схем, находящихся в открытом доступе, без проблем поможет вычислить это место (фото 1).

Стоит отметить, что вдоль южного побережья Финского залива в районе предполагаемой зоны ловли идёт весьма приличного качества дорога, поэтому можно поехать на любой малолитражке и проблем с поиском мест для парковки не возникнет. Для удобства оставлю точные GPS-координаты используемой мною парковки (59.934440, 29.668384) и её расположение на карте (фото 2).

Но если половить на поплавочную удочку всё-таки хочется, а своего плавсредства пока еще нет, в таком случае подавляющее большинство рыболовов подъезжает максимально близко к Дамбе и ловит «белую» рыбу на участке от «парковки у тоннеля» до Второго створа южной ветки Дамбы (участок от Ломоносова до Кронштадта). В этом месте можно с успехом и посидеть с фидерком, благо побережье длинное, так что свободное место найдётся всегда.

На этом участке рыба рассредоточена более-менее равномерно, но тут значительная глубина и имеется боковое течение, усиливающееся при приближении к створу. Концентрация «белой» рыбы непосредственно в створе незначительная, а вот хищника – наоборот, возрастает. Поэтому тут вечно торчат спиннингисты в поисках окуня и судака (фото 3).

Об особенностях такой ловли я рассказывал в статье в СР №5-2023. Попасть на «парковку у тоннеля» можно, двигаясь по КАДу со стороны Ломоносова в направлении Кронштадта, парковку увидите справа перед тоннелем, она обозначена во всех GPS-навигаторах. Оттуда принудительно не эвакуируют, поэтому можно спокойно сконцентрироваться на любимом деле.

Начинаем ловить

После высадки на берег Залива надо быстро накачать лодку, забросить в неё снасти и рыбацкие пожитки и спустить лодку на воду. Берег в месте старта пологий, поэтому даже те, кто имеет большие лодки, устанавливают транцевые колеса и справляются с выходом на воду в одиночку. Не стоит забывать о технике безопасности – необходимо иметь спасательный жилет на каждом члене экипажа. Теперь надо отплыть к месту ловли, гребля займет минут 10 – 15.

В той акватории, про которую я рассказываю, рыба концентрируется по двум основным причинам. Первая – это шлюз, через который течение постоянно тянет всевозможный корм для рыбы, вторая – относительно малая глубина, что приводит к быстрому прогреванию воды и наличию донной растительности, изобилующей кормом. Каких-то точных рекомендаций по расположению лодки в акватории я не дам, т.к. рыба здесь распределяется более-менее равномерно, но несколько замечаний и наблюдений оставлю.

Во-первых, для комфортной ловли понадобится 2 якоря, чтобы поставить между ними лодку врастяжку, зафиксировав один с носа, другой - с кормы или с середины какого-то из бортов. Получится сравнительно удобное место для поплавочной рыбалки. Во-вторых, не стоит далеко заплывать в шлюз, т.к. там сильнее течение и концентрация рыбы меньше. Оптимально расположиться метрах в 300 - 500 от шлюза. В-третьих, не стоит закисать на одном месте, если клёв плохой. Порой перестановка лодки даже на 50 - 100 м значительно повлияет на результат.

Прикормка для Дамбы

После того как лодка установлена, надо постараться получить конкурентное преимущество перед другими рыбаками, а именно использовать прикормку. Можно, конечно, обойтись и без неё, но после прикармливания результат будет кратно лучше. Мудрить с составом не стоит, я обычно смешиваю размоченный хлеб с магазинной «сыпучкой» в пропорции 50/50 - и упаковываю всё в прикормочную сетку (фото 4).

Можно кормить и шарами увлажненной прикормки, но тогда смесь размоет на довольно большое расстояние - и лучше тогда использовать не «мах», а «болонку». Если у меня есть время и вдохновение, я варю различные виды каш и также добавляю в состав прикормки. Для активизации клёва рекомендую время от времени пошевеливать кормушку-сетку. Использование различных ароматизаторов в прикормочной смеси дополнительно увеличит её привлекательность, но можно обойтись и без них. К слову, наилучшую эффективность демонстрировали у меня сладкие и чесночные аттрактанты. А вот чего не рекомендую делать при такой рыбалке, так это добавлять большое количество животного компонента в смесь, особенно мотыля. «Мясные деликатесы» мигом соберут жадных ершей и просто так от них не отделаешься. Придется тогда со скрипом сердца менять место и терять драгоценное время утреннего клёва.

Какие снасти нужны

Глубина в месте ловли обычно порядка трех метров, поэтому я применяю классические снасти, а именно маховую удочку длиной 4 - 5 м. Подавляющее большинство поклевок происходит около кормушки и на расстоянии в 2 - 3 м ниже по течению от неё. Дальше пускать оснастки смысла нет, там рыба практически отсутствует. Отсюда следует, что применение «болонки» и более длинных удилищ лишь затруднит процесс рыбалки и не принесет значительного положительного результата.

Основной объект лова при такой рыбалке – это «белая» рыба различного размера, в основном до полкило, но иногда проскакивают лещики и под «двушку». Часто попадается активно размножающийся в Заливе бычок-кругляк, окуни и даже несколько раз в прилове у меня оказывались небольшие судачки.

Казалось бы, ловля на поплавок маховой удочкой проста и понятна, но, как всегда, дьявол кроется в деталях. На такой рыбалке всегда надо быть готовым не только к встрече с солидным бонусом, но и реализовывать поклевки более мелкой рыбы. Поэтому стоит остановиться на нюансах монтажа. В нём необходимо поймать тот самый баланс, чтобы и эмоции получить, и трофей не упустить.

Для ловли на Дамбе я опытным путем подобрал три вида поплавков - для штиля, умеренной и сильной волны. При сильной волне хорошо работают каплевидные поплавки, при умеренной - веретенообразные, а для штиля – с телом в виде конуса (фото 5). Если не заморачиваться и выбирать какой-то один-единственный вид поплавка, то это будет однозначно классическая «капля». Дополнительно я отдаю предпочтение моделям с относительно тонкой антенной, чтобы регистрировать все, даже самые аккуратные поклевки.

С грузоподъемностью поплавка на Дамбе мелочиться не стоит, т.к. практически всегда здесь присутствует волна, хоть и небольшая, и при забросе бывает необходимо, что называется, пробить ветер. Оптимальный вариант — это поплавок грузоподъемностью 6 - 10 г. Мой любимчик — это 6-грамовый поплавок для канальной ловли Colmic Menta (фото 6).

Диаметр основной лески обычно составляет 0,16 - 0,2 мм, поводок 0,1 - 0,14 мм (фото 7).

Основную огрузку такого поплавка удобнее всего делать с помощью «оливки», а точную настройку осуществлять с помощью классических дробинок (фото 8).

Ближе к крючку обязательно расположить небольшой «подпасок», чтобы максимально быстро доставлять насадку ко дну. Общую огрузку лучше выполнить дома заранее, для этого сейчас придуманы различного рода приблуды, а вот более тонкую настройку, расставляя грузики по леске относительно друг друга, я делаю непосредственно на рыбалке в зависимости от складывающейся природной обстановки и клёва рыбы.

Оптимальный размер крючка №№ 10 - 12 по западноевропейской классификации, он позволяет и всю некрупную рыбу просекать, и леща не упустить. Лучше всего использовать модели из тонкой проволоки (фото 9).

Не так давно я стал покупать для ловли «белой» рыбы готовые поводки в фирменных пакетиках (фото 10).

Это позволяет всегда иметь в кармане достаточный запас поводков разной толщины и с разными моделями крючков. Для ловли на фидер длины готовых поводков иногда оказывается недостаточно, а для поплавка - самое оно. Их применение позволяет освободить место в рюкзаке и отказаться от использования стандартного набора поводочниц.

Наживки для Дамбы

Если рассматривать пригодные насадки, то начать надо с того, что рыба в здешних акваториях непривередлива и клюет на стандартные угощения, которые предлагают поплавочники. Лучше всего себя показывают червь и опарыш, но последний предпочтительней, т.к. лучше держится на крючке и позволяет изловить большее количество представителей ихтиофауны при одном наживлении. Я обычно насаживаю двух опарышей, белого и красного цвета, или делаю «бутерброд» из червя и опарыша (фото 11).

Поскольку рыбалка достаточно динамична, то юркого опарыша я высыпаю в небольшое ведёрко из-под майонеза или другую аналогичную емкость. Из пластиковой тары со скользкими бортами опарыш не убежит и всегда будет в открытом для меня доступе. Возможно и использование различных растительных насадок, таких как тесто, консервированные зерна кукурузы и прочее – тут, как говорится, на вкус и цвет...

Если классическая удочка уже надоела и хочется чего-то новенького, а место и обилие рыбы всем устраивает, я бы рекомендовал попробовать ловлю с лодки на бортовую удочку с кивком в том же месте. Получается как бы мини-пикер. Такой способ имеет ряд преимуществ. В частности, объем необходимых для рыбалки принадлежностей (за исключением лодки) сводится к минимуму, оснастка располагается буквально над прикормочной сеткой, что кратно увеличивает количество поклевок, а вываживание рыбы на тонкой леске – это отдельные ощущения. Если использовать не обычный крючок, а мормышку, то ей можно постоянно подыгрывать, что существенно активизирует клев рыбы.

Оснастка бортовой удочки достаточно проста, но имеет несколько отличий от традиционной зимней снасти. В частности, выше основной мормышки, которая привязывается к концу лески, необходимо дополнительно установить на отдельном поводке более маленькую мормышку или крючок (фото 12).

Такие ухищрения нужны по причине того, что одна мормышка располагается практически у дна и игнорируется рыбой, находящейся, например, вполводы. При использовании же двухкрючкового монтажа я отметил заметное увеличение количества пойманных окуней в прилове, вот в такие моменты вспоминаешь о зимней рыбалке на Ладоге.

Пик активности рыбы в данном месте, да и в целом на Дамбе наблюдается на рассвете, а к 10 - 11 часам дня происходит постепенное его затухание. Поэтому на воду лучше выходить еще затемно, чтобы насладиться как рассветом, так и утренним клёвом рыбы. Оставаться на водоеме после полудня я пробовал неоднократно, однако положительного эффекта это не приносило.

Что еще понадобится на Дамбе

Обязательно нужно иметь подсак, хотя бы с короткой ручкой, поскольку снасти используются достаточно деликатные, а взять сопливого леща голыми руками, да еще и с борта лодки - трюк весьма сложный.

Для того чтобы сохранить пойманный улов на жаре я всегда с собой беру небольшой садок с закрывающейся крышкой (фото 13) и привязываю его к борту лодки. Так пойманная рыба будет долго оставаться живой.

Весьма полезным аксессуаром станет и наличие небольшого экстрактора (фото 14) для извлечения крючка из «шахты» окуня, оголодавшего ерша или бычка.

К обязательным дополнительным аксессуарам на такой рыбалке следует отнести солнцезащитные, а лучше - поляризационные очки, поскольку из-за небольшой волны в глаза будет постоянно бить солнечный свет, отражающийся под различными углами, что доставит дискомфорт для зрения. Нелишним будет и наличие солнцезащитного крема, т.к. на воде в яркий солнечный день можно сильно обгореть.

Обязательно попробуйте поплавочную ловлю на Дамбе, раз это поистине уникальное место находится так близко от города. Размер рыбы может поначалу показаться и не сильно большим, но с опытом и практикой всё обязательно изменится в лучшую сторону.