Поговорим о лососях. Камчатка. Чавыча Татьяна Соколова | 7 апреля 2025 г.

…Наш бывалый гид аккуратно подвел под рыбину подсак, а чавыча в него не помещается! Но резкий подъем подсака – и трофей всё же в лодке, в моих руках. Серебряный самец - просто красавец, почти одиннадцать кило! Шикарный генофонд!

Много чего сказано про чавычу, в том числе и мной. Что же в очередной раз подвигло меня вернуться к вопросу о рыбалке на Королевского лосося? Просматривая свои прошлогодние отчеты о рыбалке, наткнулась вот на что: многие из нашей команды, достаточно опытные в ловле форели, кумжи и сёмги, первый раз ловили чавычу. На всю команду было поймано четыре трофейные рыбины от 8 по 12 кг, причем двух из них, самых крупных, добыл товарищ, у которого были правильные лососевые снасти и приманки.

Остальные мои партнеры нахватали много другой рыбы (сим, микиж), но только несколько чавыч по 3 - 5 кг. Казалось бы, в общем-то всё неплохо. Народ типа доволен. Но! Как всегда, чертики кроются в деталях. Каково же было моё удивление, когда вывод из этой рыбалки был ребятами сделан следующий: «Чавычу поймать элементарно просто - не ленись, забрасывай и забрасывай. А если найдешь тропу, по которой ходит та самая чавыча, то результат обеспечен. Мы таковую нашли».

Да, честно говоря, есть такое - удача для новичков, её никто не отменял. Но мне очень захотелось спросить этих хвастунов: «А вы уверены, что, приехав еще раз, вы сможете хотя бы приблизительно повторить свой же результат?» Я лично так не думаю. Сколько раз на реке Большая уже встречала людей, которые по первому разу поймали и по три, и по шесть чавыч разных размеров, а потом, и несколько лет – вообще ничего! Ни одной чавычи, ни одной, хоть какого-нибудь размера. И, к слову, владелец той базы, куда мы приезжали, сразу, еще при бронировании тура, предупреждает новичков, что они могут вообще (!) ни одной чавычи не добыть.

Есть рыболовы, которые впервые поймав ценную трофейную рыбу, будь то чавыча, сёмга, сибирский или сахалинский таймень, зачастую считают себя уже спецами, а поимку такой рыбы - плёвым делом. А если во второй раз не случается повторить успех – виноваты, дескать, гиды, или рыба не зашла, или давление не то – в общем, «гранаты не той системы». И всё же большинство рыболовов, что называется, не закусывают удила - и пытаются вдумчиво разобраться, что же надо сделать для достойного результата.

Вот для таких рыболовов, целеустремленных и творческих, стремящихся познать мир, предназначена моя статья. Ведь рыбалка — это не только вода, снасти и трофеи. Рыбалка – это состояние души. Или, если хотите, философия жизни, наслаждение от общения с природой. Ну и проверка себя на прочность да и на простое рыбацкое счастье!

У природы нет плохой погоды

На Камчатке старт сезона рыбалки на чавычу – это начало - середина июня, смотря на какой реке. Всё зависит от ряда факторов. Прежде всего - от сроков распаления льда, количества снега и темпов его таяния.

Штормит в устьях рек – рыба не заходит. Покрутится-покрутится в устьях - и уходит в другую реку. 100% уверенности, что рыба, которая родилась в какой-то из рек, придёт на нерест именно в неё - нет. Ученые такую зависимость полностью не подтверждают. В большинстве же случаев - да, лососи стремятся вернуться к родным пенатам, но реальная ситуация вынуждает «мамок» принимать решение во имя исполнения главной роли – обеспечить метание икры.

Самки, полные икры, не могут ждать, когда штормы стихнут, установится благоприятная погода - они просто ищут заходы в ближайшую реку. Сложно представить, что «навигатор» в голове самки даёт прогноз: «В связи с ухудшением погоды в устье реки такой-то, усилением ветра, волнением до 5 - 6 баллов - для прохода на нерест рекомендуем другой маршрут в реку другую-то». Фантастика? Конечно. Жизнь, она попроще. Действуем по факту. Для рыболовов это означает, что количество проходных лососей в реках ежегодно меняется. Где сегодня густо, завтра может быть уже пустовато.

И опять же, акцентирую, ссылка на то, что рыба не зашла – отговорка. Можно ли это предусмотреть за год, когда вы бронируете тур? Конечно же нет. Надо иметь дело с тем, что есть и быть готовым к любой ситуации. Камчатка — это не тихий аквариум. Надо ох как потрудиться. Вспоминается яркий пример поездки рыболовов из Нижнего Новгорода, в августе побывавших на Большой. Проходными лососями и горбушей река кишит. Но народ никак не мог понять, хотя готовился и морально, и по снастям, почему рыба не клюет. Народ отказывался принимать реальность. Потом, слава те господи, что-то в их головах щелкнуло - и ребята отлично отловились горбушей и даже кетой с кижучем.

С чавычей сложнее. Королевский лосось - на то он и Королевский, чтобы ему в ножки поклонились, побегали, поныли, поумоляли, ночами не поспали в грезах о трофее. К нему ни на какой козе не подъедешь. Да и госпожа Удача не на каждого взгляд кинет.

Уровень воды. Мы уже подробно рассматривали этот фактор в статье «Есть женщины в русских селеньях. Ловим чавычу» в «СР» № 2 за 2024 год. Если коротко, то по высокой воде самые крупные экземпляры чавычи в сжатые сроки молниеносно проносятся в верхи. Чавыча – самый медленный лосось, королевские особы могут себе это позволить. Скорость чавычи примерно 4,2 км/ч. Поэтому создается впечатление, что рыба не зашла. А это не так. Те рыболовы, кто для ловли выбирает места с сильным течением, всегда в выигрыше. Да, трудно, когда по 500 забросов в день, руки выламываются, спина отваливается, но зато какой шанс поймать серьезный трофей!

Трофеи-то огородами не ходят. Надо понимать, что сильное течение - только сверху, в 15 - 20 см ниже поверхности поток понемногу теряет силу. В придонном слое течение еще спокойнее. Вот там и расположены тропы чавычи. Большая – река в основном неглубокая, течение хорошее. Тонущие минноу - к примеру, Смитовский D-Contact 110 - наверное, чуть не единственный среди воблеров, эффективно работающий на подобном течении.

Снега мало, уровень воды средний. Теплая погода. Сопки тают, свежая, насыщенная кислородом вода заполняет протоки. Вот как раз там – места остановки чавычи для отдыха и чистки жабр. И снова «чертик в деталях»: рыбу на отдыхе крайне сложно спровоцировать на поклевку. Помним, что проходные лососи не питаются.

Высокая вода несет очень много мусора, об этом я тоже подробно писала в прошлогоднем номере «СР». И в девяти забросах из десяти невозможно сделать нормальную проводку. То веточка или кустик подцепится, то листочек прилипнет. Но многие рыболовы, часто посещающие базу «Биг Ривер» на Большой, стремятся туда именно на первую неделю паводка. Верят в госпожу Удачу. Холодно, дожди, ветра, мусор в реке, чавыча по береговым кустам шарахается. Но ведь ловят. Отличные трофеи берут. Как видите, у опытных товарищей складывается своё понимание рыбалки на чавычу.

Еще важный момент. Надо не забывать и о том, как ведут себя вулканы не только на Камчатке, но и на Гавайях. В результате извержений временно меняется температура воды. Значит, и быстрые потоки, хоть немного, но меняют свою траекторию. Как следствие, планктон и стада мелкой рыбы уходят на другие маршруты. За этой кормовой базой следуют хищники, в том числе и лососи.

Почему лососи гуляют по океану разное количество лет - науке в точности не известно. Может, самка решила, что кормовая база ухудшилась, жирку и мяса маловато - а дай-ка я еще годик погуляю по океану. А почему нет? Наука не имеет ответа на этот вопрос. Только предположения.

Для нас же, рыболовов, вывод простой: у природы нет плохой погоды, есть плохая подготовка к рыбалке, непонимание ситуации, отсутствие аналитики и лень-матушка, когда интенсивную ловлю заменяют «чаепитием из рюмочек».

Оптимальное время для рыбалки

Лично для меня предпочтительней начало июля. Почему?

- Ход чавычи уже подходит к концу, самые «загулявшие» самки спешат к нерестовым местам, торопятся. А памятуя, что до устья Большой около 60 км, инстинкт сожрать что-нибудь еще сохранился. Сложим как бы два плюс два - и получим некоторую невнимательность чавычи. У неё, можно сказать, падает порог осторожности, зато повышается порог агрессивности и безрассудства.

- Уровень воды в реке средний или ниже среднего. Если накроет циклон и зарядят дожди, то уровень воды плюс-минус 10 см не сыграет решающего значения, но чавычевые дороги и тропы радикально поменяются. Это как раз моя рыбалка на основном русле реки Большая, на течении. И только там я брала свои трофеи. По «жабовникам» я не бегаю, времени не теряю. Кстати, есть такая тактическая ошибка у новичков: постоял на одном месте 15 - 20 минут, если рыбы нет - всё, переходит на другое место. Так целый день и бегает по реке.

Помните, что в начале статьи говорилось про хвастовство ребят, новичков в чавычевой рыбалке, но вообще-то опытных рыболовов: «А если найдете тропу, по которой идёт чавыча, то результат обеспечен. Мы такую нашли»? В первые дни рыбалки удача подарила им шанс, и они его не упустили. Каждое утро на эту точку вставали, брали свою рыбу. А потом - всё. В течение дня «бомбили» эту точку, но чавыча-то, зашедшая ночью, уже ушла в верха.

- Вода чистая до сине-голубой прозрачности. Никакого мусора. Штормы – редкость.

- Бывает и достаточно тепло, комфортная температура около 20 градусов, нет мошки. Хотя на Камчатке никаким прогнозам верить нельзя. Всё может измениться за считанные минуты.

- Пух с деревьев — это июньская напасть, он летает по реке, плотным ковром оседает на воду. Результат: с каждой проводки шнур возвращается покрытый мокрым пухом, который не так-то легко снять. А в июле может пару пушинок и залетит, но редко.

Однако, забегая вперед, скажу, что в этот раз всё происходило совершенно не так, как мы ожидали. Но мы-то были ко всему подготовлены!

Подготовка к рыбалке

Готовим на все случаи жизни два комплекта.

Первый - для рыбалки только на течении. Это, во-первых, легендарный Смитовский Troutin Spin IBXX-87 HBSP с тестом до 40 г, строй extra fast. Не устаю повторять: у всех истинно лососевых спиннингов есть наиглавнейшая особенность – суперамортизация. Взять трофей – не шутка, каждая деталь спиннинга имеет значение. Пропускные кольца - небольшие, твичевые, прижаты на коротких лапках, комель бланка усилен. Разработан и изготовлен специально по заказу российских рыболовов и только для России. Мощнейший тяжеловес для ловли лососевых в особо жестких условиях. Карбоновые волокна с эффектом самовосстановления. В восемнадцать слоев карбона вплетена титановая рамка.

В напарниках к этому спиннингу – не менее легендарные воблеры D-Contact 110 от фирмы SMITH, герои всех моих побед на Камчатке. Масса воблеров 26 г, длина 110 мм, они тонущие, тройники #3 от японской фирмы Decoy. При их изготовлении используется технология сварки Solid System, которая обеспечивает надежность каждого крючка путем тщательного припоя, что усиливает его прочность и ударную вязкость. Обработка поверхности фтором с использование покрытия Silky F, имеющего низкий коэффициент трения и обеспечивающее плавное проникновение в ткани рыбы.

Второй комплект – запасной, он для рыбалки на ямах и в глубоких более-менее спокойных протоках – тоже Смитовский Troutin Spin Big Salmon BSLE-90 с тестом до 50 г. Мощное оружие для трофейной ловли. На счету моего спиннинга – таймень на 35 кило, пойманный на реке Тугур. Бланк спиннинга исключительной твердости, имеет дополнительную защиту тремя слоями карбона и вплетением кевлара.

Такая комбинация гарантирует сцепление молекул карбона и бора, повышает резистентность, эластичность и сдерживающий ресурс – важнейшие требования к спиннингам для ловли трофейных лососей. «Резкие» бланки полностью контролируют проводку на глубине до 6 - 8 м. Партнеры к этому спиннингу - «колебалки» Buch Japan массой 40 г.

Катушки – японские «четырехтысячники», оснащенные шнуром прочностью 48 - 50 Lb. Карабины на подшипнике – Смитовские Cross Lock Bearing Swivel #4 с максимальным разрывом на 63 кило. Обязательны перчатки: когда вываживаешь чавычу, иногда приходится притормозить шпулю катушки рукой.

Начали!

Итак, начало июля 2024 года. Камчатка неожиданно встретила солнечными теплыми деньками. Как-то сразу возникло скептическое подозрение: «Мягко стелет…» Да еще и кино снять надо. Задачка! Памятуя убийственную рыбалку в июне прошлого года, вздохнула: «Никто не обещал, что будет легко…»

На базу приехали к обеду. Откушали вкусняшек, с Подей (местный бог рек и всего живого) поговорили, собрали снасти, в 16 часов выдвинулись. Анатолий Николаевич, наш лучший гид, задал риторический вопрос: «За трофеем? На текуху?» Ну а куда еще?! «Марь Иванна» (D-Contact 110), распустив крылья и сверкая красно-золотистыми боками, ринулась в бой. Мой любимый спиннинг для чавычи IBXX-87 HBSP радостно подхватил «Марь Иванну»…

И часа не прошло! Есть красотка! Чавыча взяла нежно - и как бы отвернувшись, стесняясь, но с приплясами побежала на струю. На немой вопрос Анатолия Николаевича, кивнула: «Погнали!» Быстро завели мотор, снялись с якоря. Лодка мягко подкрадывалась к чавыче. Держу шнур в натяг. Деликатность рыбы прошла. Потаскала тогда чавыча нас достаточно, бегала вверх-вниз, три раза подходила к лодке. Взбрыкнет - и опять на струю. Оператор Саша Белов суетился вокруг, старался взять хороший ракурс. А мы хоть народ и терпеливый, но, честно сказать, я прямо-таки богу молилась, чтобы рыбину не потерять… Анатолий Николаевич смеется: «Что ты там бормочешь? Твоя она, 100% твоя!» Подсак уверенно подобрал сверкающее серебро. Взяли!

Я реально выдохнула. Обнимашки, быстрая фотосессия, взвешивание – 8400! Ура! И торжественный выпуск чавычи-мамочки в родную стихию. Ох как я благодарила реченьку за отличный трофей! Анатолий Николаевич: «Да ты, мать, никак испугалась, что сойдет?» - «Было такое. Сколько в прошлом году мы убивались в высокую воду. Страшно вспомнить. Но трофей взяли и кино сняли». - «Успокойся, всё будет хорошо. Достанем еще немало хороших рыбов».

Где искать крупняк?

Все хотят поймать трофейную или, как говорится, зачетную рыбу. Но немногие интересуются, где, что, как и почему ловится. Свежий пример: летим в Петропавловск вместе с командой рыболовов из Самары. Они меня узнали еще в аэропорту. Началась дискуссия, вопросы-ответы-советы. И один товарищ, взрослый товарищ при каком-то серьезном статусе, говорит: «Чавыча же донная рыба, она в реке кормится со дня. У меня с собой мощные джиговые палки». Ну что тут скажешь? А потом начинается – мол, крокодил не ловится, не растет кокос…

И снова возвращаюсь к рыбалке тех ребят, о которых писала в начале статьи. Сняли они видео. Посмотрела я - и пришла в ужас: села чавыча, крупная, и естественно - побежала. А рыболов в это время выкачивает её, вращая ручку катушки. Грубейшая ошибка! И конечно - сход! И таких видео в соцсетях я насмотрелось немало.

Когда чавыча клюнула, дерзко или деликатно, неважно, дайте рыбине побегать. Никаких выкачиваний. Не трогайте катушку! Забудьте про фрикцион! Да, рыбина рванёт на струю. Сумеете - догоняйте лодкой. Через какое-то время чавыча однозначно устанет и остановится. И только тогда начинайте качать и выбирать шнур!

Ну вот, первый полноценный день на рыбалке на реке Большая. Солнышко, тепло, бодрое настроение - вчерашняя зачетная чавыча на 8,4 кило здорово окрылила. Перво-наперво - беседа с нашим гидом Анатолием Николаевичем. Что с уровнем воды, её прозрачностью, какая погода ночью стояла в устьях. Благо от нашей базы до устья Большой недалеко. Как я писала выше, чавыча - самый медленный лосось.

Предполагаем участки её прохода, места отдыха, которые меняются в зависимости от состояния реки. Наиболее крупная, т.е. самая сильная чавыча, идёт по течению. А сила течения меняется в зависимости от уровня воды на каждом конкретном участке практически ежедневно. Отсюда и определяем точки нашей ловли – ищем хорошее течение.

Течение выдерживают не все приманки. Например, на хорошей струе «колебалку» провести можно. Вопрос в том, будет ли блесна колебаться, т.е. играть как положено, или просто станет шарахаться и крутиться без всякой пользы. На течении мы используем тонущие минноу D-Contact 110. Забросы в поток, в стрелки двух струй, за струю, на границу струй, пробивание береговых траншей с хорошим течением, углы основного течения и проток. Проводка медленная. И терпение, терпение и еще раз терпение. И лишь к вечеру долгожданная поклевка. Удар! Недоумевающий стоп - и чавыча ринулась в бега.

Я постоянно твержу компаньонам из начинающих: прежде чем куда-то забросить, надо прикинуть, как потом сможешь вывести крупную рыбу. Чавыча будет давить к струе. Коль струя недлинная – может, справишься и без «догонялок» лодкой. А если ниже по течению длинная, усиливающаяся струя, да еще и протоки, то надо сниматься с якоря. Тут сразу встает вопрос слаженности работы экипажа. Напарник должен быстро вымотать свою снасть. Одновременно гид заводит мотор. А напарник снимается с якоря.

Моя чавыча сразу ринулась в длинную струю, дальше - поворот, струя усиливалась. В любом случае рыболову самому решать, надо сниматься с якоря или нет. В данной ситуации – конечно, сниматься и преследовать. Чавыча бегала вверх-вниз, давила в струю. Несколько раз удавалось подводить рыбину к лодке. Анатолий Николаевич вместе со мной каждый раз проходил весь путь вываживания: «Не спеши. Вот теперь подкручивай. Сейчас подойдем поближе. Не давай рыбе уйти под лодку. Она еще не готова. Пусть пока погуляет…» Минут 10 - 15 напряженной борьбы – и есть! Всё надо делать быстро: вынуть приманку, фотосессию, взвешивание – 8,7 кило! И - гуляй, родная! А тебе, несравненная «Марь Иванна», низкий поклон!

Щедрость реки Большая

Дорогу осилит идущий. Это я точно знаю. Сколько сотен километров плёсов перетоптано в поисках лососей. Сколько десятков тысяч забросов сделано за более чем двадцать лет трофейной рыбалки на чавычу, сёмгу, сибирского и сахалинского тайменей. Сколько терпения, сколько разочарования от неосуществившихся побед. И сколько счастья, когда поднимаешь трофей, когда сердце рвется из груди и хочется на всю тайгу крикнуть: «Я сделала это!»

Река, особенно там, где живут трофеи, дама хитрая и коварная. Сначала заманит, презентиками одарит. Рыболов почувствует себя Великим - мол, я крутой, и в следующий раз запросто рыбы напорю… Ан нет! Река способна и год, и два, и три – ни одного трофея не дать. Многие проходили это, да мало кто не останавливался, опустив руки, а шел вперед.

К Реке надо с уважением, с пониманием важности, что трофейные рыбы потому и живут так долго, дорастая до больших размеров, что ум, инстинкт и хитрость у таких особей на высоте. Поимку крупного экземпляра ой как заслужить надо!

В прошлом июне на Большой я неделю билась по высокой воде, чтобы взять зачетную чавычу на 8,8 кило. А в этом году за полтора дня рыбалки у меня уже две рыбины на 8,4 и 8,7 кило. Только подумала - и сразу новая мысль: «Уж что-то больно гладко идёт. Подозрительно…»

День был жаркий, солнце палило на полную катушку. Вода упала на 5 см, река изменилась. Там, где вчера была приличная струя, вода поуспокоилась. Села на крючок, правда, какая-то бешеная сима в брачном наряде, рванула на течение – и, как говорится, дала такого дрозда, что я её еле вытащила. Но это не «наш фасон».

По часу и со всех сторон, тщательно пробивали струи. «Марь Иванна» бороздила просторы Большой с особым рвением, понимая всю важность доверенной ей миссии. Забросы начинали, как всегда, сначала под 45º, потом векторами по всей акватории, упор делая на «зеркала».

…Это случилось в быстрой протоке, когда даже прогонистая «Марь Иванна» с трудом форсировала струю. Удар - и начались «албанские танцы». Протока узкая, закоряженная, сильная струя бежит метров на триста вниз. Спиннинг вцепился в рыбу мертвой хваткой. Чавыча неспешно, но уверенно давила вниз. Быстро снялись с якоря, спасибо команде.

Анатолий Николаевич, наш гид: «Хорошая рыба. Самец. Видно, что не суетится, силой берёт. Близко к струе не подойдем, а то будем бегать туда-обратно. Спокойно держи натяг, пусть подустанет».

А мне как-то сразу стало понятно, что эту рыбину я выведу. Хотя борьба разгорелась не на шутку. Чавыча встала в потоке - и ни туда, ни сюда… Вот рыбина чуть ослабила хватку. Качаю. Выбираю пару метров шнура. Еще качаю. Снова подматываю шнур. И рыба уже у лодки. Но гид даже не думает брать подсак. Понятно, что это только начало противостояния. Никакой спешки. Никакого насилия. Ждем. Вот опять чавыча ослабила хватку. Еще покачаем. Хороводы вокруг лодки. Рукоять спиннинга вверх, забираюсь на скамейку, вытягиваю рыбу из-под лодки. Побег в струю! И всё сначала…

Когда уже изрядно уставший трофей показал свои бока, Анатолий Николаевич наконец-то взял подсак. Аккуратно подвел под рыбину. А рыба в подсак не помещается! Но резкий подъем подсака – и трофей в лодке! Воблер вываливается из пасти рыбы. Серебряный самец - просто красавец, 10,8 кило! Шикарный генофонд! Иди, обратно в реку, выполняй свой долг!

Спасибо, Река!

Жестко, но справедливо

Как я и предполагала, начальная щедрость Большой обернулась пятью днями беспросветных дождей. Реку они лупили, не переставая. И ни одной поклевки! Больше всего страдал наш оператор Саша Белов. Ну а мы? Мы на посту. Чавыча сама себя не выловит.

Последний день, последние часы рыбалки. Грозовые тучи нависли над рекой. Дождь барабанит по реке. Спиннинг упорно хороводится с D-Contact 110. Надо поставить что-то деликатное, неброское. Меняю «Марь Иванну» на розово-голубую «Скромнягу».

Так-то лучше. И вот чудо случилось! Самец, многострадальный самец, весь в шрамах – видно, побывавший в лапах морского зверя. Лет пять – точно! - бороздивший просторы Тихого океана. Оказал отчаяннейшее сопротивление. Давил, как и все самцы, в течение, не сдавался. Раз пять подводили к лодке. Но взяли! Хвала лососевым спиннингам! InterBoron IBXX-87HBSP - ты лучший!

С каким же уважением, с какой же благодарностью я выпускала этого самца чавычи! Давай, дорогой! Ты заслужил быть отличным продолжателем рода Королевских лососей! И пусть твои гены сделают твоих детишек такими же смелыми и сильными!

А мы скоро вернемся. Год-то пролетит быстро. Спасибо тебе, Большая! Конечно, жестковато ты с нами в этом году, но справедливо!