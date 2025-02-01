Нахлыст для самых нетерпеливых, или кумжа на Кольском ранней весной Геннадий Шеляг | 15 апреля 2025 г.

На Кольском полуострове сезон подледной ловли обычно продолжается до середины мая. Метровый лед, часто многослойный, тает не очень быстро и позволяет без особого риска передвигаться по нему, даже близко подходя к открытой воде. Получается очень интересная картина. Кто-то еще продолжает ловить со льда на зимние удочки, а кто-то уже расчехлил свои нахлыстовые снасти и ловит на «мушку». Эту ловлю никак не назовешь простой, но долгая зима в Заполярье заставляет многих нахлыстовиков становиться нетерпеливыми. О деталях и тонкостях такой ловли я и хочу поделиться с вами, мои дорогие читатели.

Упорство всегда вознаграждается

Моим собственным сезонным рекордом была поимка кумжи на «мушку» в конце марта. Это произошло много лет назад на реке Средняя около города Североморска. Мне повезло, что я попал на реку в отличную солнечную погоду, когда какая-то странная рыба пыталась что-то собирать с поверхности воды. В дальнейшем я таких чудес в столь раннее время в своей практике не наблюдал.

В течение нескольких лет я проводил различные эксперименты ловли нахлыстом ранней весной. Могу сказать, что очень многие из рыбалок заканчивались совершенно безрезультативно. Однако упорство моё со временем было вознаграждено - и я, совершив много проб и ошибок, всё-таки вычислил, где, когда и как ловить кумжу на «мушку» ранней весной.

Как бороться с «кандалами»

Если для средней полосы России ранняя весна – это март, то для Мурманской области – это конец апреля и начало мая. Достаточно сказать, что в эту пору еще бывают такие метели, что с характерными для лета снастями в руках ты выглядишь на водоеме достаточно глупо. Мне вспоминается, как на открытии лицензионного лова семги на реке Кола мы передвигались по берегу по колено, а кое-где - и по пояс в снегу.

Самое противное, что на войлочную подошву забродных ботинок, после того как она намокла в воде, налипает снег. Его постоянно приходится сбивать разными способами, иначе ботинки превращаются в тяжелые «кандалы». Мой совет тем, кто начинает ловлю тогда, когда на берегу снег – не используйте ботинки с войлочными подошвами. Надевайте ботинки с резиновой подошвой.

Не пропустите первые промоины

Очень важно вычислить оптимальное время ловли ранней весной до того, как началось массовое таяние снега. Уровень воды при этом должен быть невысоким, а вода абсолютно прозрачной. Именно в такую пору кумжа начинает активно питаться и всё чаще приближается к открытым местам в речном ледяном покрове. А как только начинается повсеместное таяние снега, уровень воды резко поднимается - и тогда бушующий поток несёт в себе листья, ветки и различную муть.

Теперь кумжа уходит на глубину, так что ловить в такое время нет никакого смысла. Нужно просто ждать, пока пройдет паводок, а на деревьях начнут распускаться листья и появятся первые летающие насекомые. Весна из года в год начинается по-разному, но обычно оптимальный период ловли по открытой воде начинается в середине июня. Можно, конечно, ждать этого удачного времени для ловли кумжи, но лучше попытаться опередить события и постараться поймать более сложную рыбу.

Сложная рыба вдвойне ценна

Каждый по-настоящему увлеченный рыбак знает, какое удовольствие доставляет сложная рыба, пойманная в непростое время. Понятно, что неудержимый жор рыбы и систематические поклевки иногда нужны для контраста, но если они присутствуют в вашей рыбалке постоянно, то это надоедает. Очень быстро пропадает интерес - и начинаешь переключаться на что-то, что имеет уже слабое отношение к рыбной ловле. А ведь процесс поиска, охоты, томительного ожидания одной-единственной поклевки – это одно из самых удивительных состояний в нашем увлечении.

Как дышит кумжа?

Теперь стоит рассказать о местах для ранней ловли кумжи. Не стоит искать рыбу в такое время на сильных струях, даже если они, эти струи, освободились ото льда раньше других участков водоема. Рыбе там просто нечего делать.

Стоит отметить, что на сильную струю кумжа на Кольском полуострове выходит чаще всего в самые жаркие летние дни. Ведь когда вода уже сильно прогревается и становится менее обогащенной кислородом, у кумжи есть два варианта не погибнуть от удушья и перегрева. Ей можно уйти в глубокие озёра, на дне которых всегда найдется холодная вода.

Кроме того, существуют подводные ключи, бьющие со дна озёр. Во время экстремально засушливых сезонов, когда уровень воды - например, в сентябре - очень низкий, кумжа даже нерестится в таких спасительных для неё местах. Вторым вариантом подышать водой, обогащённой кислородом, являются именно быстрые струи, где бурлящий поток заставляет миллионы воздушных пузырьков носиться в толще воды.

Выбор мест ловли

Итак, самыми уловистыми для ранней ловли кумжи на «мушку» считаются плёсы рек с медленным течением, где глубина не менее полутора метров. Кроме этого - участки, где реки и ручьи вытекают из озёр. Опять же, при условии, что в таких местах достаточная глубина. Если же дно четко просматривается, то кумжа, особенно крупная, не выходит на такие мелководья. Также перспективными можно считать устья рек и ручьев при впадении их в озёра.

Такие точки раньше других освобождаются ото льда и там предоставляется возможность половить по открытой воде. В конце апреля и начале мая на Кольском полуострове уже практически нет ночи. Солнце уходит за горизонт, но через малое время вновь начинает подниматься. Одним словом, между закатом и рассветом почти нет промежутка.

«Квадратно-гнездовой» способ

Если говорить о лучшем времени суток для ловли, то здесь вообще нельзя что-то подобное выделить. Очень многое зависит от погоды. При полном штиле и ярком солнце стоит использовать более тонкие поводки из флюорокарбоновой лески диаметром 0,18 – 0,2 мм, как менее видимые для рыбы. Тактика ловли заключается в проводках «мушки» через каждый метр свободной водной поверхности. Нахлыстовики Мурманской области часто называют этот способ «квадратно-гнездовым», т.е. системно проверяющим каждую точку доступной акватории.

Жаль, что некоторые браконьеры, практикующие ловлю сетями, бездумно переняли этот сленг у рыбаков-спортсменов. Думаю, их незаконный промысел уместнее назвать «тупо-бездумным», «убого-мыслящим» или «для не умеющих держать удочку в руках».

При ловле на впадающей струе лучше начинать с коротких забросов от начала струи, постепенно удлиняясь. При ловле на сливах, наоборот, нужно начинать забросы с глубины, постепенно приближаясь к месту истока.

Иногда нужно ставить себя на место рыбы

Смысл в такой тактике «одушевления» очень простой. Длина поводка с подлеском обычно 2,5 – 3 м. Нужно выбрать такой способ заброса, при котором рыба не могла бы заметить ваш нахлыстовый шнур раньше, чем «мушку», которую вы ей предлагаете. В противном случае это было бы неуважительным отношением к рыбе, которая должна быть настолько голодной или неосторожной, что после увиденной «веревки» диаметром 1 - 1,5 мм (чем, по сути, для неё и является нахлыстовый шнур), она должна реагировать на вашу «мушку».

Обычный размер «мушки» для весенней ловли - 1 – 3 см, и по сравнению с размером этой приманки нахлыстовый шнур выглядит действительно намного более видимым и объемным. Очень многие нахлыстовики упускают из виду это обстоятельство - и после того, как «распилят» многократно рабочие точки своим шнуром, наивно пытаются опять подать в это место «мушку». Нужно всё-таки представлять хоть немного, что происходит под водой и иногда пытаться ставить себя на место рыбы, которую вы пытаетесь соблазнить вашей нахлыстовой обманкой.

Основную часть проводок стоит делать в толще воды и у дна. При необходимости можно использовать тонущие подлески и тяжелые «мушки», но на глубине до 1,5 м лучше обходиться без них, используя длинные паузы после забросов для заглубления приманки. Используемые снасти и «мушки» существенно не отличаются от тех, что обычно используются в летнее время. Я бы не рекомендовал только брать нахлыстовую снасть более 5-го класса.

Для монтажа поводков и подлесков лучше применять флюорокарбоновую леску диаметром 0,18 – 0,22 мм. В отдельных мелких озёрах, где размер кумжи редко превышает 1 кг, можно использовать поводки до 0,15 мм.

Весенняя кумжевая рыбалка – это терпение, наблюдательность и использование всех лучших качеств и навыков ловли на «мушку». Обязательно уделите этой ловле достаточно времени - и помните, что если у вас всё получится, то вы настоящий спец в рыбной ловле!