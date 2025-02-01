На Ладоге и Онего в прокатной лодке Владимир Соколов | 29 марта 2025 г.

На питерских рыболовных форумах от иногородних коллег по увлечению частенько можно увидеть такие сообщения, как: «Собираюсь в Петербург отдохнуть. Куда можно подъехать на личном авто на вашу знаменитую Ладогу в пределах городской досягаемости, чтобы половить с берега хищную или мирную рыбу?» Гостей не хочется расстраивать, но таких мест в пределах 50 - 70 км от мегаполиса за редким исключением просто нет. Так что остается нацелится на лодочную ловлю. Но где же гостю нашего города взять лодку, если не везти её с собой?

Труднодоступные берега

Что касается ловли с берега, то форма Ладоги и её прибрежные глубины таковы, что с небольшим шансом на успех удастся порыбачить лишь на крохотном участке юго-западного бережка неподалеку от устья Невы, где есть мостки и нет запрета ловли. Еще с берега можно ловить в Неве и в реках, впадающих в Ладогу, либо в Новоладожском канале, начиная от Шлиссельбурга и выше в сторону Свири (фото 1). А вот к самому озеру просто так поблизости от города не подступиться.

Если же немного расширить вводные - к примеру, очертив радиусом не в 70 км, а примерно в 110 - 130 км от мегаполиса, то при таких условиях уже есть вполне реальный шанс закинуть снасти в Ладогу с берега. Для этого нужно добраться до деревни Черное, где по лаве (так называется наплавной мост) форсировать Новоладожский канал и потом пешком по тропинке, пройдя где-то 4 км, выйти на северную оконечность Песоцкого Носа (фото 2).

Там нет прибрежных тростниковых зарослей и достаточно близко к берегу подходит 2-метровая изобата, что вполне подойдет для фидера или спиннинга. Там же находится западная оконечность одного из самых длинных песчаных пляжей Ладоги, протянувшегося на северо-восток более чем на 5 км и оканчивающегося почти у деревни Кивгода (фото 3).

Несколько раз, высаживаясь на этот пляж с лодки, я встречал на берегу коллег с разнообразными снастями и видел их береговые уловы, в которых преобладала среднеразмерная «белая» рыба вперемежку с окунями. Стоит отметить, что от пляжа и на несколько километров в море находится рыбопромысловый участок Ладоги. Поэтому на горизонте видны сплошные вешки от сетей. К берегу со стороны озера есть несколько проходов. Они обозначены и видны. Прибрежная же часть метров на 100 - 150 также свободна от сетей. Благодаря довольно резкому свалу, рыба там близко подходит к берегу, что подтверждают и многочисленные зимние рыбалки.

Устьевые участки Волхова и Сяси (фото 4) также могут рассматриваться, как потенциально пригодные для береговой ловли, но с оговоркой – лишь взабродку. Там, в зависимости от сезона, в уловах наряду с «белой» рыбой вполне реально выловить и различных хищников.

Кроме описанных участков остальные берега южной Ладоги представляют из себя тростниковые джунгли (фото 5).

Эти заросли начинаются непосредственно на берегу, часто на заболоченном. И на протяжении многих сотен метров, а иногда и километров уходят в озеро до глубин 1 - 2,5 м. Внутри этого зеленого царства встречаются и непроходимые для лодки гущи, и внутренние протоки и озера размерами в сотни метров. Вот и получается, что Ладога, как раз по большей части с «городского» юга, огорожена мощным тростниковым забором, который по берегу практически непроходим. Что, собственно, и делает ловлю рыбы в южной Ладоге с берега нереальной.

Резюмируя всё вышесказанное, приходим к выводу: если хочешь рыбачить на Ладоге, то нужна лодка. Но какая? Попробую изложить свои наблюдения и выводы, благо по Ладоге хожу уже почти 4 десятка лет на самых разных лодках.

Лодки для Ладоги

Про коварство Ладоги и её непредсказуемый характер, думаю, наслышаны все те, кто хоть как-то интересовался этим водоемом. Многие, думаю, даже напуганы свирепым Ладожским норовом. Но больше это относится скорее к легендам того периода, когда метеорологии совсем не было в общественном достоянии или она была в самом зачаточном виде.

То есть - к периоду до середины - третьей четверти прошлого века. Да, тогда с прогнозами была просто беда, и за это мореплаватели очень дорого, а иногда и жестоко расплачивались. Ближе к нашему времени прогнозы стали более достоверными, хотя и не без изъянов. Но сейчас им доверять в целом можно… на завтра - максимум послезавтра. Далее вероятность верного предсказания убывает, как правило, по экспоненте.

Так вот, в свете всего обозначенного и с обязательной оглядкой на прогноз из достоверных источников критерии к выбору плавсредства для Ладоги последние годы заметно изменились в сторону уменьшения размерений. Если еще лет 10 - 12 назад я был уверен, что надувная лодка, подходящая для Ладоги, начинается с длины 3,7 - 3,8 м (с учетом, что на борту будут два члена экипажа - фото 6), то сейчас мое представление немного поменялось. Для однодневной рыбалки вполне достаточно ПВХ-корпуса и 3,5 - 3,6 м длиной (фото 7).

Но при непременном условии, что прогноз погоды изучен, на лодке установлен надежный мотор, лодка мореходна, т.е. обеспечена всем необходимым для плавания. И если окружающая реальность начинает расходиться с прогнозом, особенно если усиливается отвальный ветер (с берега на акваторию) или на горизонте возникла внезапная туча, подозрительно похожая на грозовую, то у экипажа, надеюсь, достанет мудрости и здравого смысла не геройствовать, не штормовать, а максимально быстро уйти в берег или забиться в тростник в относительно безопасной зоне.

По моим наблюдениям в последние годы, особенно в местах массового скопления любителей ладожской рыбалки, повысился процент рыбаков-одиночек. Причем эти рыбаки подчас уже в зрелом и даже в «серебряном» возрасте.

Лично я никогда не был поклонником лодочной рыбалки в одиночку на крупных водоемах. Пробежать с удочкой или со спиннингом по берегу речки — это мне понятно и близко. А вот выходить одному в Ладогу у меня даже в мыслях не бывало. Если случалось, что коллеги-напарники по каким-то причинам в последний момент отказывались ехать на уже обговоренную рыбалку, я предпочитал лучше оставаться дома. И когда я вижу на берегу любителя-одиночку, готовящего своё плавсредство к выходу в озеро, то мне это не близко и непонятно. Так вот, для одиночного плавания вполне пригодны и ПВХ-суда длиной 3,4 - 3,5 м, имеющие повышенные мореходные качества, соответствующий им диаметр баллона и надежный мотор на транце.

Теперь, когда с основными размерениям надувных судов в целом разобрались, посмотрим, какие требования стоит предъявлять к судам с жесткими корпусами. И вот здесь уже нужно отметить, что жесткие корпуса в таких же размерениях, т.е. 3,5 – 4 м, по ряду своих параметров заметно уступают ПВХ-судам. Как по мореходным качествам, так и в целом по безопасности.

Хотя они и превосходят надувнушки по площади и полезному объему кокпита. Но, тем не менее, для Ладоги я бы их никому не порекомендовал. Для нашего озера, на мой взгляд, относительно безопасный размер/длина жесткого корпуса начинается примерно с 4,4 - 4,5 м. Это касается как глиссирующих, так и водоизмещающих обводов стеклопластиковых лодок типа «Пеллы», «Пеллы-Фиорда». Указанные размерения предполагают уже достаточные высоты борта и форштевня.

Хотя примененный мною термин «относительно безопасны» касается длины этих корпусов и того, что заточены они всё же под прибрежное плавание, когда совсем близко база отплытия, куда можно довольно быстро прийти в случае резкого ухудшения погоды, причем и под легким мотором, и на веслах. А вот на открытые участки с отдалением от берега на километры - на подобных лодках лучше не уходить. Особенно учитывая, что при волнении их корпуса аккурат помещаются между гребнями волн и резко возрастает риск залива через нос. Увы, но лодки на ладожских рыболовных базах в массе своей носовыми тентами комплектовать пока никто не стал. А зря!

Совсем по-другому на воде и на волне станут выглядеть чуть более длинные корпуса, стоит лишь добавить буквально 30 - 50 см. При этом немного нарастив высоту на форштевне и подняв борт, мы получаем корпус уже совсем другого уровня безопасности, обладающего значительно более серьезными мореходными качествами. Эту оценку я даю, учитывая соотношение длины корпуса к периоду волны.

Для надувных корпусов из-за их совсем незначительной осадки, большого воздушного объема в носу, обеспечивающего отличную всхожесть на волну, длина корпуса ощутимо менее критична. Более важны высота на форштевне (форма кильсона и носовой части баллона), а также геометрия килеватости и диаметр баллона. Если ПВХ-лодка не перегружена, то её крайне редко заливает. Для них характерно лишь забрызгивание, что некритично. А носовой тент практически убирает и эту проблему.

Лодки напрокат

Предложенный мною разбор основных взаимосвязей между размерами судна и областью применения на крупных водоемах даёт общее представление о том, где и при каких обстоятельствах можно эксплуатировать тот или иной тип лодки. А теперь вернемся к теме начала статьи и посмотрим, как же могут гости нашего региона, пожелавшие порыбачить не только на Ладоге, но и на других крупных водоемах Северо-Запада, претворить свою мечту в жизнь. И ответ очевиден – только с лодки.

Либо, привезя её с собой, либо взяв у своих знакомых, живущих здесь. Что, к сожалению, не у всех получается. Но уж что точно сработает, так это аренда лодки. Благо такая услуга предоставляется практически по всему побережью Ладоги, западному берегу Онего и некоторых других крупных акваторий Северо-Запада.

Правда, здесь нужно кое-что уточнить, и в частности – то, что на Онежском и Белом озерах взять напрокат лодку можно только с довеском в виде гида. Что, понятно, выйдет дороже, но при этом вероятность в итоге оказаться с уловом заметно повысится. На большинстве же рыболовных баз Ладоги есть возможность рыбалки и с гидом, и индивидуально. Можно взять лодку гребную, на которые можно поставить свой мотор мощностью 2 - 10 л.с. О том, какие есть лодки и какие моторы допустимы, стоит поинтересоваться уже на этапе «первого созвона». А на некоторых базах часть лодок уже укомплектованы базовскими же моторами.

Итак, что мы можем найти на рыболовно-охотничьих базах Ладоги и Онего? Начну с Онежского озера, т.к. из-за его специфики рыбалка происходит в открытой части и на значительном удалении от берега. А само место лова определяется по различным нюансам донного рельефа. И именно под такую рыбалку руководство баз и подбирает корпуса. Несколько примеров из Шокшинской губы – знаменитый поселок Кварцитный. В маринах баз стоят довольно большие, более 5,5 м длиной в основном пластиковые корпуса с рубками или HT – хардтопами, полурубками (фото 8). Иногда встречаются также большие каютные РиБы (фото 9) и совсем редко – солидная пневматика (фото 10).

Которую, кстати, если уже несколько лет приезжаешь на базу и сумел себя проявить как опытный судоводитель, можно арендовать и без гида. Причина, по которой суда только таких размерений пригодны для Онего, понятна. Озеро открыто всем ветрам. И от внезапно налетевшего шквала можно спрятаться лишь в нескольких бухтах на западном берегу. А по-хорошему надо успеть вернуться на базу в Шокшинскую губу.

На Онего превалирует рыбалка на «дорожку» и лишь в некоторых благоприятных местах можно попробовать свои силы в джиге или в лайтовой ловле на мелкие «вертушки» и «колебалки». Но таких мест, где есть вероятность удачи при благоприятном стечении обстоятельств/погодных условий - в пределах десятка-пары на всё озеро. Для подобной рыбалки будут уместны и относительно небольшие ПВХ-лодки, и маленькие гребнушки. Благо ловля идет в самой прибрежной зоне, в ветровой тени при несильном ветре с берега. Но даже и там ухо, что называется, нужно держать востро.

И совсем другое дело Ладога. Здесь самая разнообразная рыбалка на любой вкус практически весь сезон жидкой воды. Поэтому и диапазон применяемой водной техники значительно шире. Хотя многое зависит от политики руководства той или иной базы. К примеру, ряд рыболовных баз включили в прокатный инвентарь уже бэушные ПВХ-лодки с жестким пайолом (фото 11).

И пока лодка не требует серьезных вложений на ремонт, она активно используется. На среднеразмерной, скажем, 4-метровой лодке под небольшими прокатными или личными моторами за день со спиннингом или с удочкой экипажу из двух - четырех человек вполне по силам оббежать близлежащие заводи. С жесткого пайола вполне комфортно ловить и пожилым людям, даже у которых есть проблемы с координацией. Ну а когда ремонт лодки начинает выходить за рамки приемлемого, она просто заменяется более свежей.

Среди самых распространенных на Ладоге и на ближайших озерах могу назвать пластиковые лодки «Пелла» (фото 12) и более современные «Пелла-Фиорд». Несмотря на то, что первые «Пеллы» были спущены на воду в третьей четверти прошлого века и довольно жестко эксплуатировались как прокатные, тем не менее на базах еще встречаются «живые» корпуса, продолжающие свою верную рыбацкую службу.

Выпуск «Пеллы-Фиорд» на верфи в Отрадном начался также еще в прошлом веке. Но их отличные обводы и спрос позволили предприятию немного их модернизировав и продолжить выпуск до сих пор. Однако эти модели заточены под греблю или под небольшие моторы, что, собственно, и ограничивает дистанцию их возможного отдаления от берега и от базы.

В своё время один из корпусов «Пеллы-Фиорд» у меня довольно долго был в личном владении (фото 13).

И исходный корпус по согласованию с разработчиками из Отрадного я немного доработал, усилил и заточил под различные виды рыбалки. Причем как для прибрежной зоны – погонять весной на поплавок «белую» рыбу и на блесну щуку в траве, так и для мест значительно мористее, где вероятна встреча с судаком. Переделка вышла значительная по объему и по вложениям, что позволило серьезно улучшить мореходные качества лодки в сравнении с корпусами, сошедшими со стапеля в Отрадном. Лет пятнадцать назад в «СР» была публикация об этой лодке и основных подходах в тюнинге водоизмещающих корпусов с прицелом на Ладогу.

Еще одним неплохим вариантом прокатных лодок служат сварные алюминиевые (АмГ) корпуса (фото 14).

Но поскольку условный «нерегистрат» ограничен мощностью примерно до 10 л.с., то, соответственно, ограничены и основные размерения этих небольших катеров. А это опять приводит к относительно небольшому отдалению от базы в хорошую погоду для экипажа из двух стандартных либо легких трех человек.

По факту - такое же прибрежное плавание. Да и глиссирующие обводы этих моделей не очень приспособлены для длительной гребли. Из-за небольших размеров они обладают не самой высокой остойчивостью в статике. Особенно на волне, где надо приноравливаться, или без выкрутасов спиннинговать сидя.

Благодаря своей компоновке, они достаточно вместительны, чтобы комфортно расположиться с различным рыболовным снаряжением. Для периода относительно спокойной Ладоги – это хороший выбор, но находясь на воде, нужно всегда быть начеку. Несколько раз вдвоём с приятелем мы выходили на алюминиевых лодках в Ладогу. Под условной «десяткой» корпус бежит довольно резво, даже если волна высотой до 20 см. Но предательская «звонкость» алюминия на волне и при ловле спиннингом взаброс мне не очень понравилась.

Самыми актуальными для Ладоги являются, на мой взгляд, пластиковые корпуса длиной 4,8 – 5,2 м. Под этот критерий подходят две модели компании из Ленобласти Lima L480 (фото 15) и Lima L520 «Эдвенчер 5,2» (фото 16).

К сожалению, они пока не получили достаточно широкого распространения, так что встречаются в арсеналах лишь нескольких ладожских рыболовно-охотничьих баз. На этих моделях, особенно на большой, я в последнее время и рыбачу на Ладоге. Чем же они интересны?

«Лима 480» сделана по мотивам широко известных обводов дори, морской гребной рыболовной лодки, у которой плоско-выпуклое днище, четко выраженный килевой плавник и достаточно высокий подъем на форштевне (фото 17).

Продуманное обустройство кокпита при относительно небольшой массе корпуса, делает лодку достаточно прочной. Она хорошо идет и под веслами, и под мотором до 15 л.с., легко вытаскивает на режим глиссирования общую нагрузку до 400 кг. Что в совокупности с длиной, равной 4,8 м, делает её более приспособленной для перемещения по Ладоге, нежели более короткие корпуса.

Но больше всего душа, как говорится, легла к «Эдвенчеру 5,2». Хотя это и не глиссирующий корпус. Изначально он вообще задумывался как большой водоизмещающий корпус, заточенный под малый мотор или одну-две пары весел. Но в процессе эксплуатации появился соблазн разогнать лодку. Это удалось сделать благодаря днищевым накладкам (фото 18), которые, отклоняя поток, приподнимают корму и при этом формируют необходимый срыв потока.

Так что лодка из водоизмещающей превратилась… Нет, не в глиссирующую, а в модель переходного режима. Что это такое - поясню на конкретных цифрах. Мы с приятелями различными составами использовали моторы от 5 и до 15 л.с. (условные 9,9 л.с.), не подбирая винты, что, наверно, неправильно. Так вот, при таких условиях под 5-сильным мотором «Меркьюри» с двумя членами экипажа по 100 кг каждый лодка разгонялась до 14 км/ч (фото 19). Для сравнения, «Пелла» (в модификациях) больше 11 км/ч не идёт.

Однако это не самый интересный показатель - становится гораздо веселее, когда на транец встает «Тохацу» 9,8 л.с. При такой мощности скорость с тремя матросами по 100 кг уже приближается к 19 км/ч. И до глубины души мы поразились, когда поставили 9,9>15 л.с. При таких раскладах с тремя пассажирами и кучей рыболовного снаряжения, рассчитанного на двое суток, беспристрастный GPS-навигатор выдал 24 км/ч с копейками.

А это уже практически вровень с большой ПВХ-лодкой, в которой будет аналогичная полезная загрузка. Но при этом надо учесть, что для пластикового корпуса с такой высотой и конфигурацией носа (пардон, форштевня) ладожская волна высотой 30 - 40 см вообще не ощущается. А полуметровая волна лишь немного добавляет прохлады из-за брызг, но никак не влияет на скорость хода. Еще раз напоминаю, что всё это на гребных винтах, которые рассчитаны на глиссирование со значительно большими скоростями. Теперь-то свои прикидки по винтам мы уже сделали и к новом сезону жидкой воды готовим более пригодные для переходного режима движители.

Мне также импонирует и продуманная компоновка кокпита «Эдвенчера 5,2». Хотя для себя я бы всё-таки его кастомизировал, добавив тент, рундуки и приспособил под длительное нахождение на борту экипажа из двух-трех человек. А на прокатной лодке мы перед спуском обычно ставим спиннинговые стаканы (фото 20), эхолокационную технику и размещаем вещи так, чтобы было удобно рыбачить.

Подводим итоги

Если кто-то собирается летом в Питер и при этом есть большое желание порыбачить на Ладоге, то стоит провести некоторые подготовительные мероприятия.

1. Я бы начинал с того, чтобы в свой GPS-навигатор, картплоттер или любой другой навигационный прибор скачал карту глубин Ладоги или других интересующих вас водоемов. Есть различные пути решения этого вопроса.

2. Подготовил и эхолот: даже с подробной картой в телефоне, без него, пусть даже самого примитивного глубиномера или зимней модели, картину подводного мира не раскрыть. И к обоим приборам обязательно присовокупил дополнительный источник питанияпауэрбанк, если мотор не имеет возможности подключения внешних потребителей.

3. Погуглил бы список баз, расположенных на берегах Ладоги на предмет перспективных рыболовных мест поблизости, условий проживания и наличия прокатных лодок. Опираясь, естественно, на критерии, изложенные выше. Стоит иметь в виду, что лодки на базах, как правило, уже укомплектованы якорем с веревкой, черпаком, парой весел и парой спасжилетов. Сачок тоже можно взять напрокат. А кое-где предлагают даже снасти с приманками.

4. Подобрал бы список прогнозных инфосайтов, которые оптимальны для Северо-Западного региона -ведь в каждом уголке РФ свой набор метеорологов.

5. В идеале стоило бы подготовить и проверить свой лодочный мотор. Родному больше доверия. Бензин у нас в основном хорошего качества, а вот масло лучше покупать у себя в проверенных торговых точках.

6. «Жара, июль» — это не про Ладогу или Онего. Частенько даже в середине лета на воде бывает прохладно, водоотталкивающая одежда, полартек, теплые шапки и перчатки окажутся не лишними (фото 21).

7. Ну и снасти-приманки. На могучие трофеи особенно рассчитывать не стоит, но, как говорится, новичкам везет. Поэтому совсем уж в ультралайт погружаться, может, и не надо. Приманки для береговой/прибрежной ловли в принципе везде одинаковые. А вот если уходить подальше от берега, то картина меняется. В устьях рек в самой прибрежной зоне вполне могут выстрелить и разные шеды - минноу с заглублением от 2 до 6 - 7 м. А вот подальше, где влияние течения впадающих рек ослабевает или прекращается, в том числе и по причине во многих зонах термоклина, в ход идут уже приповерхностные приманки. Очень часто это различные деревянные воблеры или пластик с седловидной лопастью (фото 22).

8. А для того, чтобы быть в самой гуще событий на берегах Ладоги и других озер Северо-Запада, имеет смысл мониторить интернет, а особенно профильные ресурсы/ветки/группы. Там довольно часто проскакивает дельная и значимая информация: кого, где, как, когда и на что. Наши питерские озёра – большие, и если вы отправляетесь на них без гида, то без такой информации очень трудно рассчитывать на успех.