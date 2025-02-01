Квест для пикера Владимир Клень | 1 апреля 2025 г.

Активность в рыбалке – это не только частые перезабросы оснастки и постоянные эксперименты с нею, приманками и прикормкой. Сюда входят и регулярные передвижения по реке или озеру в поиске новых мест концентрации активных рыб. И подобная тактика хороша не только для спиннингистов, нахлыстовиков или поплавочников, но и для доночников с пикером или легким фидером. А весной такой подход дарит очень приятные открытия.

Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность, четыре – закон. Прошлой весной эта непреложная истина во всей красе проявилась в моих весенних рыбалках с пикером. В последние годы из-за климатических выкрутасов все сезоны года основательно перемешались и потому выезды на водные объекты с любыми оснастками превращались в самые настоящие квесты, поисковые миссии. Хорошо это или плохо, можно рассуждать до бесконечности. Важнее, что это данность, с которой в любом случае приходится считаться.

В марте прошлого года я решил уделить основное внимание пикерной речной ловле. В итоге эмоции и результаты превзошли ожидания, хотя форматы рыбалок вышли совсем иными, нежели виделись изначально. Но расскажу об этом по порядку.

Сломать стереотип

Да, глобальное потепление продолжает менять привычные картины. Всё продолжительнее в году стоит плюсовая температура. Всё меньшее количество водоемов и рек покрывается зимой льдом, а если лед и есть, то его господство стало значительно короче. Всё больше вопросов возникает относительно активности разных рыб в сезон их прежней «классической спячки». В результате едва ли не любая рыбалка таит интригу и способна преподнести самые настоящие сюрпризы. Особенно на стыке смены пор года, когда природа пусть и не так выразительно, как прежде, но всё равно перестраивается на сезонные рельсы.

Было и почти прошло время, когда ловля по открытой воде повсеместно открывалась во второй половине апреля. Затем во многих регионах график начала сезона сполз к концу марта, а сейчас даже в январе - феврале доводится полным ходом ловить рыб на «поплавочку» или фидер не только в реках, но и в отдельных озерах.

Однако одно дело процесс, а другое – его результат. Тут всё обстоит гораздо сложнее. На примере одной крупной реки с быстрым течением, которая уже много зим не покрывается льдом, я сделал вывод, что отдельные рыбы живут по своему прежнему «типовому» зимнему укладу, а другие – как раз наоборот. В частности, лещи крутятся в районах огромных зимовальных ям и уговорить их с берега на поклевку ой как не просто. А вот густера и голавли даже раньше плотвы начинают концентрироваться у берегов и радуют приличным клёвом.

Но сказанное не означает, что такая картина будет наблюдаться на иных реках. Вывод напрашивается один: надо ловить, пробовать разные варианты оснасток и их подачи, экспериментировать, наблюдать и делать выводы, чтобы с учетом всего этого снова ловить, но уже с опорой на определенные знания и опыт.

Есть у меня и еще одно интересное наблюдение из числа приятных. Кажется, многие из моих коллег избавляются от слепого следования стереотипам и шаблонам, начинают самостоятельно отвечать на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Помню, как один мой толковый приятель, начитавшись рекламных материалов и насмотревшись аналогичных видео, сросся с мыслью, что результативно ловить рыб можно только с фидерной платформы с кучей обвесов, используя только удилище конкретной компании, шнуры, кормушки и всякое другое таких-то и таких-то производителей.

Иначе – не видать удачи. На их приобретение и доставку из-за границы он затратил огромные деньги, а спустя два года наступило просветление сознания и постижение смысла русской народной пословицы «Не всё золото, что блестит». В итоге он распродал всю оказавшуюся сомнительно нужной утварь, от которой не было особой практической пользы. Лишняя обуза! Места в машине занимала много, тяжесть – внушительная, собирать – непозволительная трата времени, и все эти утомительные манипуляции надо делать как до, так и после рыбалки!

По аналогичному пути в моём регионе пошли многие рыбаки, вернувшиеся от максимализма к минимализму. Даже обстоятельные фидеристы стали чаще отказываться от специальных кресел в пользу легких зимних рыболовных ящиков или компактных складных табуреток. Фидерное удилище, ведерко с прикормом и приманками, плюс рюкзак (ящик) с минимумом элементов оснастки и провиантом для себя. Замечу, что такой подход не столько экономит деньги и время, сколько повышает маневренность, облегчая рыбалку во всех смыслах.

Ловля на протяжении всего дня в одной точке, пусть даже самой что ни на есть перспективной, тоже оказалась шаблонным клише, от которого можно и нужно отходить для пользы дела. Не клюет в одном месте - собрался и перешел на второе или третье, в чём нет ничего зазорного. Зачастую разумнее не ждать подхода рыбы, которого может и не произойти, а идти ей навстречу, занимаясь активным поиском.

Если мы считаем нормальным постоянное передвижение по водному объекту в спиннинговом поиске окуня или щуки, то не надо дурно думать и о фидеристе, который идёт навстречу лещу, плотве и т.д. Не перестаю повторять, что главное правило рыбалки – это отсутствие всяких правил. Оценка рыбака определяется только его уловами.

Смелое решение

Открывать речную весеннюю ловлю с донкой мне нравится больше всего. Так было и в дофидерную эпоху, так остается и сейчас. Однако всё тот же пресловутый стереотип сформировал привычку выбирать какое-то одно потенциально перспективное место и ловить на нём, как говорится, до упора. О том, что место заработало, обычно сообщает в интернете «рыбацкая разведка». Остается лишь суметь занять клёвое место, на которое, кстати, метят многие.

В прошлом сезоне я решил изменить правилу и выбрать отрезок реки с сильным течением, который у рыбаков не пользуется популярностью. Лишь из-за близости городской застройки в его отдельных точках сидят скорее для души доночники и поплавочники, не рассчитывающие на серьёзную рыбу. Я рассудил, что в век сплошных перемен и неопределенностей квест с легким фидером или пикером точно окажется полезным. Не придется щемиться меж рыбаков-конкурентов в вечно занятых акваториях, да и лично проверю, настолько ли пуста река в иных местах, как гласит молва.

На течении выбранной мною реки редкий рыбак использует кормушки массой менее 100 г, обычно же – 120 - 150 г. А я взял пикер с тестом до 30 г, решив облавливать прибрежные акватории, позволяющие такой кормушке удержаться на месте.

На первую свою рыбалку прибыл на одно из таких мест почти к рассвету. Побросал оснастку с час, но не увидел ни намека на поклевку. Понимал, что влияние на клёв мог оказать утренний холод, но всё же решил поэкспериментировать. Благо, что был с минимумом экипировки, так что это оказалось просто. Рюкзак на плечи, складная табуретка и ведерко с прикормкой в одну руку, ненастроенный пикер во вторую - и в путь. И метров через двести моего квеста обнаружил устье впадающего в реку ручья.

Кто ищет – тот находит

Делаю первый заброс нижним махом метров на 20 - и сразу наблюдаю тычок. Подсечка – пусто и пожеванный мотыль. Второй и третий заброс приносят аналогичный результат. С четвертого заброса вытягиваю мелкого пескарика. Ситуация не внушает оптимизма и собственный прогноз оправдывается - тут сборище только пескарей-недомерков. В итоге потеряв час времени, иду по берегу и нахожу третье место со свалом от самого берега. Правда, на этот раз тут я оказался не один. Седовласый рыбак встретил меня словами: «Уже третий день ничего не клюет, не трать время. Раньше тут хоть некрупная плотва попадалась».

Не поверив этому предупреждению, я расположился поблизости от старика. Увы, но он оказался прав, рыба действительно не брала. Её не прельстили ни мотыль, ни опарыш, ни червь, ни пенопласт, которые я использовал. Несколько пойманных мною всё тех же недорослей-пескариков – не показатель. В итоге убив еще часа полтора времени и наслушавшись от соседа историй о том, что когда-то тут лещей тягали одного за другим, а сейчас и уклейка в радость, я свернул снасти. В дилемме – возвращаться домой или сделать еще один, наверное, последний переход на новую точку, выбрал второе. Причем решение принял компромиссное, отправившись в противоположную сторону, чтобы облегчить себе обратный путь.

Медленно следуя вдоль берега реки, я осматривал места для продолжения рыбалки. В результате пришлось преодолеть порядка полутора километров прежде, чем остановился у приглянувшегося участка. Это был своеобразный треугольник между небольшим перекатом и резким прибрежным свалом.

Понимаю, что кормушку тут в одной точке не удержать, ибо её будет сносить, а корм - мгновенно вымываться течением. Поэтому решаю переувлажнить прикормочную смесь и забросы делать всего на десяток метров - для минимального сноса оснастки от переката к берегу. Выполняю первый заброс. Кормушка едва опускается на дно, как вершинка начинает выразительно дергаться. Поднимаю бланк фидера - и ощущаю трепыхание рыбки. Несмотря на то, что это снова оказался пескарь, он был в разы крупнее прежних его сородичей, пойманных мною.

Снова забрасываю - и снова мгновенная поклевка. Мысль о том, что рассекретил пристанище пескарей, улетучивается при виде вытянутой рыбы. Немелкая густерка смотрит на меня выпученными глазами. Бросаю её в садок и продолжаю ловить. Словно откалиброванная, густера попадается одна за другой. А меж её поимками вклиниваются поклевки весьма увесистых плотвиц, превращая изначально нулевой результат в весьма приличный.

Из разочарований – три схода, два из которых, видимо, из-за плохой засечки рыбы, а третий – по причине обрыва тонкого (0,1 мм) поводка длиной 60 см. Причем по поведению и сопротивлению этих рыб я понял, что имел дело с крупными особями, и явно не густеры.

Награда за терпение

Убеждать себя в том, что нашел некое секретное место на реке, до того никому не известное, было глупо. Оно и впрямь ничего выдающегося из себя не представляло. Одно из многих потенциально перспективных, но не более. В этом выводе я смог убедиться уже через пару дней, когда начал свои пикерные похождения непосредственно с него. Просидел часа полтора несолоно хлебавши и, не видя перспектив, перешел на новую точку. Еще час рыбалки прошел напрасно, и я снова перебрался, на этот раз - в микрозаводь, где в паре метров от берега шла ближняя бровка и глубина резко сваливалась вниз.

Всё та же безнадега длилась минут сорок, а затем на границе течения и тиховодья последовала уверенная поклевка, принесшая мне первую густеру. Результат обрадовал, и пусть продолжения не последовало, но еще парочка робких поклевок дала понять, что стоит проявить упорство, терпение и изобретательность. В результате удлинив поводок до 100 см, заменив крючок №10 на №14 с двумя личинками мотыля на его цевье, а также сместив точку заброса с границы к эпицентру ямы, где совсем отсутствовало течение, я добился второй четкой поклевки.

Поймал сначала густеру, затем плотву, а следом порадовали две уклейки длиной по 19 см. Рыбка начала поклевывать активнее, хоть и не так часто, как хотелось бы. Даже сопровождаемое солнцем потепление не отразилось на ходе рыбалки. Приходилось выполнять выверенные забросы в одну точку и терпеливо ждать очередную поклевку, но оно того стоило. Река вознаграждала увесистыми густерками и плотвицами.

В таком ключе рыбалка продолжалась до 14 часов, а затем последовала поклевка с мощным загибом квивертипа, который тут же отпружинил, после чего начал учащенно биться. Схватив удилище, я мгновенно сообразил, что имею дело с лещом, который медленно, но верно двинулся против течения.

Находясь на обрывистом береге, управляться с коротким фидерком с оснасткой на тонком шнуре в 0,11 мм было непросто, поэтому я сразу ослабил фрикцион, уступив рыбе борьбу на начальной фазе противоборства. Ну, а дальше всё оказалось делом техники. Не форсируя событий, погасил сопротивление добычи и постепенно направил её в соседнюю заводь с пологим берегом. Подсака у меня с собой не имелось, поэтому вытянув леща на песок, я просто прижал его свободной рукой.

Пойманный крупный лещ не столько стал украшением той рыбалки, сколько вселил уверенность в перспективности такого формата тактики ловли. Активный поиск клёвого места, прибрежный горизонт заброса, легкая донная оснастка, минимум прикорма - и достойные результаты.

Ну и немаловажный вывод относительно деления мест на клёвые и неклёвые. Когда я рассказал приятелям, где ловил и каковы итоги, они попросту недоумевали, ибо на этот участок реки ни один мнящий себя серьезным рыбаком носа не покажет, заранее вешая ярлык «Тут рыбы нет».

То ли еще будет!

За двумя описанными рыбалками, естественно, были третья, четвертая и т.д. Причем я снова старался открывать для себя новые и воскрешать старые точки перспективной ловли. В итоге обнаруживал немало интересных мест, которые принесли положительные эмоции от вываживания плотвы, густеры, лещей, голавлей, язей и прочих речных обитателей, включая небольших сазанчиков. Причем порадовало, что несколько точек словно воскресли после забвения еще со времен СССР.

Что касается выводов относительно ловли пикером (легким фидером) только в одном месте и постоянной смене точек при плохом или слабом клёве, то тут крайностей быть не должно. Я стараюсь начинать рыбалку с места, которое мне принесло хороший результат на предыдущем выезде. Либо ориентируюсь на сведения проверенных друзей, если они касаются уединенных мест, а не с массово оккупированного рыбаками какого-то участка.

И в заключение - о наживках. Сколь бы универсальной приманкой ни считался мотыль, весной надо всегда иметь с собой еще несколько запасных вариантов. И каким бы хваленым ни был опарыш, а даже его я поставлю на третье место, отдав второе красному червю-подлистнику или навознику. Причем эффективность рыбалок неизменно выше, если чередовать эти три приманки, либо использовать их попарно друг с другом («бутерброды»).

Кроме того, если применять готовый магазинный прикорм с добавлением в него вареного пшена, то приоритетной приманкой способен стать мелкий пенопластовый шарик. Главное в этом случае - не забыть укоротить поводок до минимума (до 10 - 15 см).

При постоянстве температурного режима отдельно отмечу высокое КПД вечерних рыбалок. Двух-трех часов бывает достаточно, чтобы получить не только удовольствие, но и улов в десяток рыбок размером полторы-две ладони каждая.

Учитывая, что весна 2025 года кое-где уже полноправно вступает в свои права, пришла пора грезить новыми речными рыбалками. Уверен, активная ловля и смелые решения обязательно подарят приятные моменты и принесут неожиданные открытия.