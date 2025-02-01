Холодная вода – отнюдь не приговор Алексей Коломиец | 24 марта 2025 г.

Сказать по правде, искать рыбу в марте - апреле на Волжских и Ахтубинских просторах я лично не очень-то люблю. Но вопросы про рыбалку в тамошних местах в весенний период поступают мне регулярно. И поскольку по роду своей деятельности я много раз, хоть и вынужденно, в основном - благодаря настойчивости гостей рыболовных баз, рыбачил с ними на вышеуказанных больших реках с лодки в означенное время, я всё же имею что сказать, опираясь на свою практику.

Я однажды уже писал про рыбалку со спиннингом в тех краях в марте («Март — время одиноких трофеев» № 3, 2019 г.), но основной упор тогда делался на ловлю с берега. Все остальные мартовские статьи про рыбалку в Волго-Ахтубинской пойме возникали по одной-единственной причине – вода в ериках и озерах этой речной долины весной прогревается быстрее.

Поэтому мой первый совет «мартовским котам со спиннингами» - лучше выбирайте рыболовную базу на левом (пойменном) берегу Волги. У вас всегда будет возможность уйти от нуля, гуляя по ерикам, спрятаться от ветра (злейший враг водномоторников) и ловить рыбу с подветренной стороны многочисленных водоемчиков. Ну а теперь поговорим о рыбалке непосредственно на Большой воде в марте - апреле.

Первое, что ранней весной бросается в глаза на реке – это большое количество катеров, оснащенных по последнему слову техники. Мотор-гайды, паноптиксы, структурники, да еще плюс «физкультурники» (т.е. спортсмены в красивых костюмах и с рекламой на борту посудины).

Оно и понятно - народ истосковался по рыбалке аж за два месяца зимы. Имеется в виду, что Волга в декабре еще безо льда, а в феврале от него уже освобождается благодаря течению и постоянной смене уровня воды из-за работы Волжской ГЭС.

Второе, что мы видим на экране эхолотов – рыба большими стаями стоит и чего-то ждет. Либо потепления, либо поднятия уровня воды. Или, может быть, большего насыщения воды кислородом. А может, ждет, когда проснется и начнет вылезать из донного грунта её основная пища - рачки всякие и личинки насекомых.

Встретить стаи леща, синца и густеры можно прежде всего где-то на краю ямы. Там, где основное течение теряет свою силу и образует либо замедленный поток, либо суводь. Ну а где мирная рыба, там и хищники. Попробую в двух словах объяснить, где чаще всего я встречаю стаи мирной рыбы и как такие места выглядят на поверхности воды.

Ямы – они известны почти всем рыболовам, их легко найти эхолотом. Но, чаще всего, приезжие рыболовы быстро проскакивают яму по прямой, убеждаются, что рыбы в ней нет - и плывут дальше. Я же считаю, что у каждой ямы есть минимум 4 перспективных угла (иногда больше). Первых два – у ближнего берега на входе в яму и выходе. И, соответственно, других два – у берега противоположного.

В самом центре ям я рыбу никогда не встречал. А вот в непосредственной близости от берега – сколько угодно! Согласитесь, что редко какой экипаж лодки будет разглядывать в эхолот вход в яму метрах в десяти от берега. И это основная ошибка! Именно по краям ямы течение теряет силу, меняет направление, и именно там мирная рыба стоит в не понятном нам состоянии.

Если судить по рисунку поверхности воды, то в самой яме случаются всевозможные завихрения, вплоть до воронки водоворота, но рыба будет держаться где-то сбоку. И неважно какая глубина. Я полагаю, рыбе важна не сама глубина, а именно замедленное течение. Таким образом, каждую ямку нужно исследовать по периметру. Ну а как лодке встать под правильный заброс – это уже целая наука. Сейчас же речь идет только лишь о поиске и быстром нахождении стай мирной рыбы.

Еще одно характерное место – «за косой». Как правило, это какой-либо поворот реки, на котором течение намывает песчаную косу, за которой оно теряет свою силу. К таким местам можно отнести еще и «стрелки», уходящие от острова по течению вглубь. Если течение омывает остров с обеих сторон – однозначно ниже острова окажется коса или глиняная грядка, где раздвоившееся течение вновь соединится. Такие места обязательно нужно исследовать наиболее тщательно.

Также на Волге существуют поперечные свалы или ступеньки. Ну, или расположенные под углом к основному течению. Если эхолот на такую ступеньку наткнулся - советую проплыть её всю и внимательно изучить. Судаки могут стоять весьма локально и совершенно непонятно, к какому берегу ближе.

Ловля в затонах

Я считаю волжские затоны – тоже «Большой водой». Просто потому, что в них лучше ловить рыбу именно с лодок. И первое, что многим приходит на ум – вода в затонах, дескать, прогревается быстрее, чем в реке. Все, кто так думает, ответьте пожалуйста на один вопрос: а как давно на данном затоне растаял лед? Ведь он там всегда намерзает толще, чем на течении.

Часто ведь на речке мы уже ловим на спиннинги, а в затонах еще сидят упорные «пингвины». Так где, скажите мне, быстрее вода прогревается? Я думаю, что в марте лучше ловить на течении, а в апреле уже можно и затоны исследовать. Но я скептически отношусь к влиянию температуры воды на клёв рыбы. Ведь и зимой со льда частенько рыба ловится недурно.

По моим наблюдениям, спиннинговая рыбалка в затонах зависит от того, зашла туда нужная вам рыба или нет. Звучит банально, согласен. Другими словами, если один затон проверили и рыбы в нем не обнаружили – на следующий день туда же ехать нет смысла. Беря этот постулат на вооружение, я всегда обзваниваю своих знакомых именно с этим вопросом. Не далее как прошлой весной у меня появилась информация, что в затоне, где неплохо ловилась щука и судачки со льда – в этот раз рыбы больше нет.

Знакомый еще в декабре заходил в него на лодке и приборы ничего не показали. Но затон большой, интересный. А тут приезжие гости мне все уши прожужжали про то, как пару лет назад перед паводком они только там и ловили хищника в количестве. Мои уверения, что рыбы там нет – не возымели должного действия.

Что ж, мы пошли в затон. Потеряли добрую половину дня, чтобы убедиться в моей правоте. Во-первых, их прошлая рыбалка была перед паводком, а значит — это середина апреля. Но сейчас-то только начало апреля! Во-вторых, нельзя полностью игнорировать информацию моего знакомого, ибо это его любимый затон и о нём он знает больше меня.

Вместе с тем после каждой зимы затоны необходимо проверять. Уровень воды ниже Волжской ГЭС гуляет всю зиму. Поэтому по реке постоянно плывут льдины. Часто бывает так, что вход в затон забивается ледяной крошкой - и рыба туда никаким образом не попадет. И ждать весны она не будет, а найдет другой, но удобный затон.

Есть еще одна засада: сети, которыми норовят перегородить вход в затон. Причем это делается как раз перед паводком. Хотя, наверное, у нас это делают по любому поводу. Я стараюсь с пониманием относиться к тем, кто их ставит. Возможно, люди просто загнаны действительностью в угол и добывают пропитание и смешной доходец как только могут. Для меня же главное – не намотать сетку на винт мотора. Поэтому захожу в затоны медленно и внимательно смотрю по сторонам.

У меня только один выход из этих ситуаций – я знаю много затонов. При этом есть затоны с достаточно глубоким входом и которые расположены на различных островах. Туда местным добраться труднее, а рыба заходит в них охотнее.

Один из таких затонов я нашел в прошлом году. Правда, нашел – это не совсем правильное слово. Скорее - обнаружил. Я часто проплывал мимо эдакого небольшого заливчика, в котором красовались великолепные коряги. Когда же мы с приятелями целенаправленно зашли на двух лодках в этот затон, он оказался весьма длинным, да еще и с широкими «карманами».

Сами коряги никаких поклевок не принесли, хоть рыбу эхолот и показывал. А вот дальше, буквально за первым сужением, наша вторая лодка начала ловить щук, им даже судачок попался. Наш же катер прошел чуть вперед, и мы оказались в длинном затоне первыми этой весной.

Глубина была небольшой, эхолот в принципе не нужен – мы только отслеживали глубину, чтобы мотор-гайд не сломать. А запомнился этот затон тем, что там ловились не только щуки, но еще и язи! Вот чего-чего, а язей в стоячей воде я не ожидал встретить.

Виноваты воблеры, которые мы им предлагали. Щуки-то тоже на них реагировали, но рядом с травой, с кустами в воде наши воблеры находили именно язи. Удивительный затон! И, да, мы поглядывали на показания температуры воды в эхолоте и видели, как она становится всё теплее и теплее. Так-то оно так, только вода весной потихоньку прибывает, а из холодной Волги в затон заходит, соответственно, более холодная вода. Кое-где подмывает низины и образуется легкое течение.

В общем, каждый день ситуация в затоне менялась. Но тем и интереснее! Мы три дня подряд заходили в этот затон - и каждый раз находили воблерами разную рыбу в разных местах. А вот если бы мы ловили исключительно на джиг, то, скорее всего, ничего бы не поймали. Так что имейте в виду – весной не только джиговые приманки нужны. Рыба вредничает, много двигается и нужно постоянно менять приманки в соответствии с видом рыбы, на которую мы нацеливаемся.

Вопросы к белому хищнику

Если честно, у меня есть вопросы к весеннему жереху. А также к рыболовам, к которым себя отношу, когда я вменяемый (всех с 1 апреля, кстати!). Главный вопрос – почему никто не охотится на жереха в марте и апреле? Например, на Ахтубе он точно ловится. Одно лишь уточнение – ловится на джиг!

Скорее, попадается попутно. А кто-то пробовал его ловить целенаправленно? На вибы и раттлины, например, на воблеры? Я не имею в виду дельту Волги (та, что ниже Астрахани), а нашу коренную Волгу. Но даже если у вас нет вопросов к жереху, меня, например, бесит, что в моей практике уже который раз совершенно не получалось поймать весеннего жереха с лодки, а вот с берега – пожалуйста! А это значит, что я просто мало уделил времени этой рыбе.

Однако вместе с тем белый хищник в марте и апреле достаточно активный. Например, при открытии лодочного сезона мои знакомые поймали голавля троллингом. Вы скажете – ну, бывает, почему нет? А я добавлю – на троллинговый воблер! Значит, он как-то, но охотится! А если предложить ему нормальный, «съедобный» крэнк типа Usami Purin?

Летом он по голавлю и даже по язю неплохо работает. А если голавли попадаются на троллинговые воблеры, то Purin они тем более сглотнут и глазом не моргнут! Только вот с большими воблерами по холодной воде выехать и поискать голавля – даже на ум не приходит в марте - апреле. На Ахтубе – жерех точно ловится в марте, причем одним из первых хищников. В непосредственной близости от берега. Но ловить рыбу с лодки вдоль берегов в этот непростой период почему-то никто не практикует.

Что касается язей – в прошлом году они нам попадались не только в вышеупомянутом затоне, но и на Большой воде! Я целенаправленно утюжил жереховые точки - метровые глиняные ступеньки, расположенные под углом к основному течению. Эхолот и структурник то тут, то там показывали стаи каких-то рыб.

Как выяснилось, это и были язи. Одного мы выловили на раттлин. Была еще парочка поклевок, но потом стая куда-то убежала. Я довольно долго крутился на этом месте, и у меня появилось ощущение, что я гоняюсь за пугливой стаей.

Мы, вроде бы, на мотор-гайде подкрадывались к упомянутой ступеньке. Но если поклевок не случалось, проплывали это место, смотрели – а рыбы уже нет. А ведь летом я всегда всем советую ловить белого хищника, включая жереха, сплавом. Однако ж весной сам почему-то этого не практикую. Прошлый год показал, что – напрасно. Рыба есть, ловить её интересно. И даже можно поймать.

Парочка советов по спиннингам и приманкам

Если вы дочитали эту статью аж до этого места, то, наверное, уже предвидите мой ответ на вопрос «что с собой взять на Волгу в марте - апреле». А ответ простой: берите всё, что у вас есть. Чаще всего, как я заметил, у приезжих рыболовов мало воблеров. Вот именно поэтому – берите всё, что у вас есть! Ну а если более предметно, то обязательно возьмите раттлины и блейдбейты (цикады). Какие, спросите, лучше взять? Ну, еще раз: берите все какие есть. Специально покупать не нужно, потому как никаких гарантий уловистости приманок на воде никто вам не даст. Но лучше всё же что-то иметь - и пробовать.

Из воблеров типа крэнк – я в первую очередь взял бы модели с метровым заглублением и парочку чуть поглубже. Они могут пригодиться на каменных перекатах, куда жерех в середине апреля выходит с прицелом на грядущий нерест, а также в затонах, где воблеры будут работать по язю и по щукам. В эту же коробочку положите и несколько «вертушек» с тяжелым сердечником: поскольку рыба достаточно быстро перемещается, дальние забросы могут сыграть главенствующую роль в её поиске. А тяжелые «вертушки» и раттлины – полетят дальше, нежели классические воблеры.

Про спиннинги – можно разговаривать долго. Что-то советовать очень трудно, поэтому я назову те, какими сам рыбачу. Для ловли джигом на ослабленном течении и в затонах – Stinger Aggregate 862M (рост 2,6 м, тест 7 – 28 г). Почему именно такой? У этого спиннинга цельная «тёплая» рукоять, что в наши дни встретишь нечасто, всё какие-то непонятные «разнесенки». Длина бланка 2,6 м обусловлена тем, что я чаще ловлю с берега, а в лодке мне это помогает ловить поверх голов гостей. На самом-то деле с лодки удобнее ловить более коротким спиннингом – например, Stinger Aggregate 762M. Я, кстати, специально назвал этот спиннинг - из-за его бюджетного ценника. В наше непростое время лично для меня это архиважно.

Для ловли на воблеры и блёсны подойдет любой «строгий» спиннинг с тестом до 21 г. Летом можно обойтись и более нежным тестом, но весной на Большой воде могут быть вероятны весьма увесистые сюрпризы! Лучше иметь запас прочности, а заодно - и большой весовой диапазон по приманкам. «Строгий» бланк для того, чтобы им еще и дергать воблеры можно было, ведь ловлю щук в пойменных озерах никто не отменял! Последние года три я ловлю спиннингом Nautilus Grinder GRS-662M (1,98 м, 5 - 21 г). Не сказать, чтобы он по своим параметрам превосходил своих более дорогих конкурентов, но зато оказался весьма живучим в очень непростых условиях и с моей частотой использования.

Надеюсь, ознакомившись с моим скромным опытом, кто-то немножко перестроится и сделает свои трудовые мартовско/апрельские рыбалки в низовьях Волги более интересными.