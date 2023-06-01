29 февраля по 3 марта 2024 г. Выставка «Мир охоты и рыбалки» в Москве

С 29 февраля по 03 марта 2024 года в Крокус Экспо (павильон № 1 залы №2,№3,№4) пройдет 3-я Международная выставка "Мир Охоты и Рыбалки", организованная совместно с Московским Боут Шоу.

Это уже третье мероприятие , когда выставка завоевывает доверие участников и приковывает внимание посетителей своим разнообразием и интересным составом участников. В этот раз среди участников выставки представлены такие известные российские компании как : МИДА Групп, Дунаев, Лотта Фишинг, Волга Бейтс, Следопыт, Акватория, Нормарк, ОхотАктив , а также большое количество других компаний, представляющих интерес для посетителей и специалистов.

Организаторы выставки сотрудничают с общественными организациями для популяризации здорового образа жизни , активного отдыха и сохранения природы для последующего поколения.

В 2023 году Международная выставка "Мир Охоты и Рыбалки" стала Партнёром 12-го турнира Лиги Профессиональных Рыболовов — PAL! и Спонсором турнира по ловле спиннингом"Плюсский Хищник" - 2023.

В период проведения выставки будут проводиться награждения победителей турниров, презентации от участников, розыгрыши призов и много интересного ,что создаст атмосферу праздника и подарит всем участникам хорошее настроение.

Большим преимуществом площадки Крокус Экспо является бесплатная парковка на 30 000 машино-мест, находящаяся перед павильоном.

До Крокуса Экспо можно добраться на метро, не выходя из метро ст. м. Мякинино вы легко попадете в павильон . Универсальные мультимедийные терминалы, помогут посетителям выставки легче ориентироваться в павильонах выставочного центра.

Доступность метро, а также близость пешеходного моста из ближайшего Подмосковья – Павшинской поймы – способствуют дополнительному притоку посетителей.

Сайт: www.huntfishexpo.ru