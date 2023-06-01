29 февраля по 3 марта 2024 г. 55-я международная выставка-ярмарка в Москве
Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок «Охота и рыболовство на Руси» впервые прошла 6 февраля 1996 года в Москве и неизменно проводилась на ВДНХ. С марта 2021 года выставка проходит в ЦВК Экспоцентр.
Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных стран мира. В выставке принимает участие более 900 российских и иностранных компаний.
Полный список участников Охота и рыболовство на Руси. Весна 2024 размещается на официальном сайте выставки и постоянно обновляется. Там же вы сможете найти экспонентов предыдущего года. Деловая программа Охота и рыболовство на Руси. Весна 2024 обычно публикуется ближе к началу события.
Экспозиция в павильоне разбита на тематики:
- Рыбалка: Рыболовные снасти и инвентарь, крючки, мормышки, прикормка
- Охота: Охотничье оружие, ружья, арбалеты, луки (на выставке есть КХО)
- Транспорт: Квадроциклы, снегоходы, вездеходы, аксессуары
- Водный транспорт: Катера, лодки, надувные лодки, лодочные моторы, аксессуары
- Устройства слежения, оптика: Оптические прицелы, тепловизоры, аксессуары
- Активный туризм: Рыболовный и охотничий туризм, снаряжение для активного отдыха, туристические базы
- Ножевая экспозиция: Ножи, ножны, топоры, аксессуары к ним
- Уличная экспозиция: объединяет в себе транспорт и водный транспорт
- Фуд-корт
Выставка проходит по адресу:
ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб., 14, Павильон №2.
Ближайшее метро – Выставочная, Международная, Деловой Центр.
Сайт: www.hunting-expo.ru