15 по 18 февраля 2024 г. 55-я Международная выставка-ярмарка «ОХОТА и РЫБОЛОВСТВО- 2024» в Минске

Рады сообщить, что Международная специализированная выставка-ярмарка «ОХОТА и РЫБОЛОВСТВО – 2024» пройдет с 15 по 18 февраля 2024 года по адресу пр-т Победителей, 4 (Дворец спорта).

Выставка проводится при поддержке Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, УП «Белгосохота» и РГОО «Белорусского общества охотников и рыболовов».

Среди посетителей выставки-ярмарки: охотники, рыболовы, любители туризма и спорта, организаторы активного отдыха. В 2023г. выставку посетило более 3000 человек.

Выставка-ярмарка «ОХОТА и РЫБОЛОВСТВО» - это всегда широкий выбор аксессуаров, одежды, амуниции, снастей и разнообразных средств для охоты и рыбалки, спортивных и туристических товаров, а также возможность без лишней траты времени зарегистрировать охотничью собаку, получить консультацию кинолога, купить охотничью путевку или сразу заключить договор на полноценный охотничий тур.

Для ценителей рыбалки будет возможность приобрести снасти для рыбной ловли, снаряжение для подводной охоты, маломерные суда для рыбалки и запчасти к ним. А для ценителей охоты - охотничьи и туристические ножи, оптические прицелы, приборы ночного видения, средства радионавигации; специальные транспортные средства для охоты; охотничьи аксессуары, одежду, амуницию.

Новички в охотничьем мастерстве получат возможность официально зарегистрировать в качестве охотника себя и свою собаку, проконсультироваться у кинолога, записаться на курсы охотников и заказать первый в своей жизни охотничий тур. Однако и опытным охотникам будет чем заняться. На стенде УП «Белгосохота» проконсультируют о новых правилах ведения охоты, помогут оформить путевку через интернет или забронировать охотничий комплекс на текущий сезон.

Вступив в ряды «Белорусского общества охотников и рыболовов», вы получите возможность уплатить на месте членские взносы, сможете купить путевку на ненормируемые виды дичи, узнать все о гостиничном сервисе для охоты и рыбалки.

В дни проведения выставки посетители смогут не только угоститься блюдами полевой кухни, но и приобрести полезные и вкусные дары природы: грибы, ягоды, орехи, и конечно же, продукцию охоты.

Посещение выставки – ярмарки «Охота и рыболовство – 2024» - это не просто познавательное и увлекательное время препровождение с семьёй и друзьями, но и возможность интересных встреч, вкусных угощений, знакомств и возможностей для приобретения новых полезных знаний, и умений.

Традиционно гостей выставки ждут розыгрыши подарков от организаторов и участников, следите за программой на сайте www.ohota-expo.by.

Приходите на выставку «Охота и рыболовство – 2024» и проведите время с пользой! Ждем Вас на выставке!

Узнать условия участия можно по телефону: +375 29 889 53 94 или отправить письмо на bka@belexpo.by c пометкой Участие «ОиР-2024»