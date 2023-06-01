14 по 17 марта 2024 г. выставка-ярмарка «РЫБОЛОВ. ОХОТНИК.ОТДЫХ» Казань

Главное событие в Приволжском Федеральном округе в области рыболовства, охоты и активного отдыха. Одно из значимых для региона события, которое на протяжении 4 дней позволяет окунуться в мир мужских увлечений и здорового образа жизни.

Это эффективная площадка для продажи и продвижения охотничьих и рыболовных товаров и услуг, поиска потенциальных партнеров и заключения договоров, привлечения новых покупателей.

Единственная специализированная выставка в Республике Татарстан. Возможность увеличить объем и географию продаж товаров для охоты и рыбалки. Перспективная площадка для продвижения бизнеса и продукции в Республике Татарстан и близлежащих регионах. Поддержка выставки государственными органами, рыболовными и охотничьими Союзами Республики Татарстан.

Выставка пройдет по адресу:

МКСК «Казань» (Казанский Ипподром), проспект А.Камалеева, 27/1.

Сайт выставки: vicoexpo.ru/fishhunting