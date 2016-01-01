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Зимний спиннинг на Суре

Николай Лебедев, Пенза

Вот, скажем, в Астраханской области зимний спиннинг процветает. А у рыболовов в тех регионах, где реки находятся в прочном ледяном плену, зимний спиннинг считается занятием сомнительным, малоуспешным. Их скептическое отношение обусловлено, как мне кажется, тем, что они просто не знают мест, где в холода можно ловить спиннингом. А ведь широко известно, что, например, на Москва-реке успешно ловят по открытой воде круглый год. Как же спиннингисту Средней полосы найти зимой рыбу, какие снасти и приманки применять? Об этом сейчас и поговорим.

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Специфика водоема и поиск рыбы

Эти вопросы я хочу разобрать на примере хорошо мне знакомого Сурского водохранилища, расположенного в Пензенской области. Вообще, река Сура изобильна - славу богу, рыба тут еще сохранилась и отлично ловится. Зимой здесь активно клюет окунь, но это мне не очень-то интересно, гораздо приятнее поймать судака или щуку. Собственно, за ними я и езжу зимой на Суру.

Вот рыболову, первый раз оказавшемуся здесь, найти рыбу будет проблематично.

Надо хотя бы знать, что Сура, как и большинство водоемов Средней полосы России, зимой пусть и покрывается льдом, но не вся. Участки, где присутствует сильное течение, открыты круглый год. Но еще интереснее ловить у теплых сливов заводов. И вы не подумайте, что там сливают какие-то отходы - нет, в Сурское водохранилище попадает только теплая вода. Следовательно, концентрация рыбы в подобных местах увеличивается в разы. Плюс к тому на таких участках всегда присутствует интересный рельеф.

Само по себе Сурское водохранилище — это сплошная загадка, уравнение со многими неизвестными. Кто решит данное уравнение, без улова точно не останется. Главная черта Суры - это сильное течение. В некоторых местах течение вымывает берег и делает так называемые «балконы»*, вот как раз под такими «балконами» очень часто пасется хищник. Судака в подобных местах я не ловил, а вот щука и окунь - тут как тут.

Вообще, дно на Суре твердое, что очень хорошо для клыкастого, а он еще тот привереда. Много ракушечника и камня. Береговая линия сильно изрезана. Встречаются участки с ровным столом, они зимой не представляют никакого интереса и для рыбы, и для рыболова. Главная задача для спиннингиста-зимника - найти ту заветную ямку или свал, где и будет стоять хищник.

Наверное, каждый рыболов испытывал на себе прессинг большого водоема. Вы не поняли, о чём я? Сейчас объясню. Когда приезжаешь на незнакомый водоем с протяженностью в несколько километров по ширине, то у тебя разбегаются глаза, ты просто не знаешь, куда забрасывать приманку. Такой особенностью страдает большая часть новичков.

Есть такие участки реки, которые легко читаются - как например, коса. Коса - это продолжение берегового рельефа под водой. Именно сюда в определенное время выходит кормиться хищник. Здесь довольно часто удается встретить и щуку, и судака. Но найти косу не так уж и трудно, а вот яму или свал, да еще на такой акватории, это уже проблематично. Но такая болезнь лечится следующим образом. Поскольку присутствует сильное течение, а предполагаемая глубина - в районе 10 - 15 м, то нам потребуются внушительного размера спиннинговые грузы. Я всегда начинаю пробивать такие участки «чебурашкой» или джиг-головкой в 25 - 40 г, любителям лайтовой ловли - явно не сюда.

Что это дает? В первую очередь - дальность и точность заброса. Во-вторых, хороший контроль над приманкой. В-третьих, тяжелым грузом проще отслеживать изменения в рельефе. И наконец, в-четвертых, 40-граммовая головка или «чебурашка» быстрее падает. А то встречаешь подчас редкостных, прости господи, энтузиастов, ловящих на 10-граммовые грузы. Надеюсь, вы так не сделаете - и не будете задаваться вопросом, а когда груз-то упадет?

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На Суре, повторюсь, вся хищная рыба стоит «на рельефе». Обнаружить этот рельеф можно лишь одним способом - постоянно забрасывая крупный джиг и отслеживая изменения в глубине. И вам очень повезет, если помимо заветной ямки вы обнаружите ломовой коряжник. Здесь будет тусоваться весь сурский хищник - и меня не удивляют даже поклевки жереха на подобной точке.

Но есть одно «но». Вот нашел точку, вот - рельеф. Хорошая ямка или свал. А хищника - нет. В чем причина? Из курса биологии вы должны знать, что любой хищник пасет мирную рыбу. И вероятнее всего, в этой точке просто нет мирной рыбы, а если нет кормовой базы, нет и ее потребителя. О подобной закономерности должен знать каждый рыболов. Так что еще одна загадка для нас - как найти скопление малька. Как уже ранее упоминалось, разумно ловить на теплых сливах. Как раз тут-то малька будет предостаточно, а, следовательно, и хищника тоже.

Для любителей, которые не ищут простых путей, к числу которых отношусь я сам, могу посоветовать следующий вариант. Когда проверяете очередную яму, обратите внимание на то, как падает ваш груз - не чувствуется ли каких-либо тычков, ударов. Зимой на глубоких точках часто стоит подлещик и лещ. И вот эти ребята могут периодически задевать леску, а того пуще - и забагриться. После очередного заброса я смотрю на шнур - нет ли на нем рыбьей слизи. Если есть, я основательно задерживаюсь на точке и начинаю провоцировать хищника всеми возможными способами.

Приманка и способ ее подачи

Зимой активность хищника существенно снижается. В первую очередь это связано с тем, что вода не очень-то прогревается. Лишь в солнечный день удается рассчитывать на поклевки. Вот когда солнце начнет припекать, а это ближе к марту, тогда хищник станет более активен. Но мы же не можем выбрать погоду, поэтому рады тому, что имеем. На активность хищника влияют еще и такие факторы, как скорость ветра и пищевая конкуренция. Учитывая все эти факторы, мы подбираем особые приманки. Естественно, здесь вы не встретите топ-вотеров, пропбейтов. Основные наши рабочие приманки - это джиг во всевозможных вариациях и диповые воблеры.

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Лучше всего у меня зимой проявляет себя «съедобные» силиконовые приманки. Одинаково хорошо работают как твистеры, так и виброхвосты. Для облова такого участка, как, например, «балкон» или прибрежный свал, пригодятся крупные слаги. Почему я делаю ставку на «съедобные» модели? Судак или щука зажевывают приманку и не сразу выплевывают. И есть время на подсечку, что нехарактерно для обычной «резины». Чаще всего применяю 3-дюймовые силиконовые приманки.

Ну а теперь - о технике подачи приманки. В зимней ловле никакой речи об активной подаче и быть не может! Джиговую приманку я провожу классической «ступенькой» - делаю 2 - 3 оборота катушкой и выдерживаю паузу в 5 - 6 секунд. Хорошо, если течение будет от вас, тогда можно поиграть джигом практически на одном месте. В большинстве случаев я применяю «чебурашку» с офсетным крючком, а если результат важен - заменяю «офсетник» двойником. Естественно, от зацепов при этом нас никто не оградит.

Помимо классической джиговой проводки неплохо работает укороченная «ступенька» - это буквально пол-оборота катушки. Когда же рыба совсем неактивна и никакие ухищрения не помогают, я прибегаю к недавно открытому для себя стилю проводки, а именно – к подбрасыванию. С такой анимацией отлично сочетаются силиконовые приманки, имеющие большое количество сегментов - скажем, «рачки», это то, что нужно. Также очень важно, как быстро будет падать приманка, иногда выручает медленное падение, но данную особенность мы проконтролировать не можем, разве что уменьшением груза, но тогда теряем в дальности заброса. Это все касается судака.

Щука же предпочитает длинную «ступеньку» и хорошо реагирует на волочение по дну. Волочащийся грузик поднимает муть - и это напоминает хищнику кормящуюся рыбку. Если в зоне облова есть зубастая, то поклевка не заставит себя долго ждать.

А теперь несколько практических советов. Если у вас произошла поклевка на крупный «силикон», но рыба не долавливается, поставьте эту же модель приманки, но в меньшем размере. Можно поиграть и цветами.

В «крепких» местах очень важно, чтобы приманка не зацепилась за многочисленные коряги. С этой задачей плохо справляется классический джиг, и даже «чебурашка» с офсетным крючком, а вот груз-пуля обладает большей проходимостью - и шансы на поимку хищника возрастают в разы.

При облове очередного перспективного места не стоит спешить с максимально дальними забросами. Если перед нами бровка - облавливайте ее разумно, ведь хищник может стоять и на самой бровке, и за ее пределами, и перед ней. Поэтому первые забросы делаем чуть ближе, а если поклевок нет - облизываем саму бровку.

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На атаку хищника может повлиять не только вид приманки и ее анимация, но даже угол заброса. Мне нередко удавалось ловить на одной точке, но с разного, если хотите, ракурса, так что смена угла обстрела тоже приносит свои плоды.

Это что касается джиговых приманок, на которые приходится около 80% моей рыбалки, другие же 20% я посвящаю ловле воблерами. В самом начале, говоря об перспективных точках, я упоминал так называемые «балконы» и береговые свалы. Вот именно здесь воблер с большим заглублением сработает намного лучше, нежели джиг. Тактика такой ловли и способ подачи приманки довольно просты, так что справится и новичок: забрасываем воблер под берег, заглубляем на максимальный горизонт, а почувствовав касание лопатки о дно - приступаем к проводке.

Модный нынче твичинг будет вне конкуренции, разве что скорость проводки постарайтесь уменьшить до самого минимума. Здесь потребуются как плавающие, так и зависающие модели воблеров. Суспендер хорош, когда требуется долгая пауза, а вот плавающей приманкой удобнее облавливать закоряженные места. Ощутив контакт с корягой, сделайте паузу - и воблер всплывет. В основном на воблер зимой попадается щука, т.к. судак не подходит в это время близко к берегу, на его поклевку рассчитывать не стоит. Что касается цветов, то лично я применяю кислотные расцветки, их проще контролировать под водой, а вы сами для себя решайте, что наиболее важно.

Какие я применяю снасти

К зимним снастям предъявляются особые требования. Когда речь заходит о джиговой ловле с берега, то сразу выбросьте из головы короткие спиннинги - нам очень важен дальний и точный заброс. Поэтому на Суре я выбираю удилище длиной от 2,4 до 3 м и с тестом до 40 г. Спиннинг должен быть жестким и очень «звонким». Есть такое выражение «бьет током», вот именно такой спиннинг будет наиболее уместен. Поклевки у зимнего хищника очень осторожны - и только чувствительный бланк способен распознать самые легкие прикосновения к приманке.

Основные требования к катушке - это хорошая укладка шнура, плавный ход, точный фрикцион. Размер моей катушки - не меньше 3000. Шнур потребуется не очень толстый, диаметром 0,14 – 0,15 мм и желательно «мультиколор», так мне проще контролировать дистанцию заброса.

Экипировка

К экипировке стоит отнестись серьезно. Первое, что должен сделать ответственный рыболов — это купить термобелье, нательное и так называемый «второй слой», в них вы будете чувствовать себя комфортно в разных условиях. Также потребуются теплые штаны и куртка типа ветровки. Неотъемлемым атрибутом зимнего спиннинга будут перчатки без пальцев. Ну и сапоги, и теплый головной убор. Плюс ко всему обязательно обзаведитесь разгрузочным жилетом – приманки всяко удобнее держать при себе, а не лазать за ними постоянно в рюкзак. В общем, как видите, зимний спиннинг не так уж и страшен, главное захотеть - и все у вас получится!

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Примечание*. «Балкон» - это подмытая часть береговой кромки, которая образовалась в результате того, что сильное течение постоянно вымывает нижнюю часть берега, причем верхняя часть остается нависающей, образуя тем самым закрытое углубление. Размер «балкона» зависит от силы течения - насколько мощный поток подмыл берег. Найти «балкон» очень просто - чаще всего верхняя его часть ярко выражена и хорошо видна в поляризационных очках.

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