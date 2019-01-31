Зимний спиннинг на Москве-реке: 20 лет в динамике Константин Кузьмин | 31 января 2019 г.

Сама возможность ловить спиннингом календарной зимой долгое время казалась рыболовам Средней полосы чем-то ирреальным. Ловили в морозное время, можно сказать, единицы. Но во второй половине 90-х в этой сфере произошел взрыв. Сначала – информационный (большая статья в журнале и пара репортажей на ТВ), потом – практический: на берегах незамерзающей Москвы-реки стало появляться всё больше фигур с «летней» снастью в руках…

Самый консервативный вид? Поначалу – да

Если бы мы могли переместиться тогда из года 97 - 98-го в нынешнее время, то были бы сильно-сильно поражены тем, во что эволюционировал зимний спиннинг за два десятилетия. Ведь первое время нам казалось, что этот вид рыбалки подчиняется очень жестким законам в плане выбора снастей и приманок, и выход за пределы этих узких шаблонов ни к чему путному не приведет…

Вот провел я, помнится, в феврале 97-го в районе Фаустовского гидроузла самый первый зимне-спиннинговый турнир.

Участвовало человек 40. Примерно половина из них были специалистами по джигу, остальные, что было вообще очень характерно для того времени, ловили больше на «железо». Как итог, джиговики оказались с рыбой почти все, тогда как из числа их оппонентов что-то поймали всего один или два человека.

Практика последующих соревнований, равно как и опыт, наработанный просто на рыбалке, не оставлял ничего иного, кроме как совета начинающим спиннингистам-зимникам не валять дурака, а ставить джиг, пулять его подальше и вести, «как учили», т.е. придонной «ступенькой».

Однако справедливости ради надо сказать, что еще в 90-е из общего правила случались исключения. То вдруг кто-то вытащит под Новый год жереха на Кастмастер. То вроде бы ничем не мотивированная попытка покидать в густых сумерках воблер обернется поимкой судака. Но первое время мы воспринимали всё подобное как «набор эпизодов», как бы занимая позицию: ну да, бывает, но джиг-то всё равно номер один, причем с большим отрывом.

Видовой состав

Давайте немного отвлечемся от приманок и оснасток и уделим внимание тем, без кого весь этот наш разговор вообще был бы лишен смысла. То есть - рыбам.

Вроде бы всё просто. Щука, судак, окунь… На ловле этих трех рыб и построен почти весь зимний спиннинг на Москве-реке. Но как-то вот нежданно-негаданно «Большая тройка» трансформировалась в «Большую четверку». Добавился берш.

До начала 00-х его в реке практически не было. Достаточно взглянуть на статистику проводившихся тогда под Бронницами соревнований: несколько сотен человек, четыре игровых дня каждый год. И ни одного берша в протоколе… Но прошло еще несколько лет - и берш «пришёл». Добрался уже и до Кремля. Местами его сейчас больше, чем судака.

Но самая, пожалуй, любопытная и одновременно необъяснимая «видовая динамика» относится к участку реки от Коломенского и вниз до МКАД. Я живу там рядом и потому и ловлю очень часто.

Так вот, в середине 00-х здесь почти безраздельно властвовал один хищник. Окунь. Он был и в количестве, и в размере. Очень часто ловились экземпляры за кило. Судак изредка попадался мелкий. Щука – как редчайшее исключение. Килограммовые окуни клевали с фарватера. Представьте: маленький твистер с головкой 7 г на тонюсенькой ниточке #0.3 летит метров на 70. И оттуда на течении с неоднократным визгом фрикциона вываживаем этакого «кабанчика»…

Но ближе к году 2010-му расклад стал меняться. Крупный окунь начал передавать лидерские полномочия судаку. Окунь в уловах мельчал, судак же – рос в размере и количестве. Соответственно, пришлось перестроиться по мощи снасти. Теперь уже использовать шнур тоньше #0.8 было чревато. Ибо поклевка судака за «трешник» стала чем-то в порядке вещей. А давать такому много воли – с учетом замусоренности дна реки – означало резкое снижение шансов на успех вываживания.

Дальше – больше. Вслед за судаком, года так через два, на этот («Марьинский») участок Москвы-реки подтянулась и щука. Судите сами: если года до 2012-го у меня там случалась одна щучья поклевка в среднем за целый зимний сезон, то вот, например, в минувшем декабре я ловил от одной до четырех щук на пяти рыбалках подряд. Такие перемены тем более мотивировали отказаться от «лайтика» в пользу снасти более тяжелого класса.

В пику глобальному потеплению

На что еще нельзя не обратить внимания, так это на общее понижение температуры воды в Москве-реке. Если в 90-е река оставалась открытой вплоть до устья и при двадцатиградусном морозе, то в последние годы при стабильных минус 15 ночью и минус 10 днем возникают ледовые явления. Ближе к Бронницами и ниже, бывает, Москва-река вообще перемерзает вся. На Марьинском же участке местами формируются широкие закраины. Рыбалка становится проблематичной, а то и вовсе невозможной.

Первопричина этого явления – успехи в борьбе за экологию и энергосбережение. Собственно, именно поэтому теплые сбросы из коллекторов очистных станций стали менее теплыми. Можно, конечно, тому порадоваться. Но нашим с вами целям отмеченные перемены идут в минус. Приходится ждать, когда мороз малость отпустит…

Помешательство на ночном судаке

Теперь давайте перейдем к сути. Остановимся предметно на тех темах зимнего спиннинга, которыми сейчас мало кого удивишь, но вот лет пятнадцать и более назад они пребывали в зачаточном состоянии.

Когда я писал книгу «Зимний спиннинг», в моем активе уже было два или три эпизода поимки темным вечером судака на мелководный воблер. Но тогда я счёл их чисто курьезными, не более того. Но через какое-то время выяснилось, что это система!

То, что судак выходит ночью кормиться на отмели в теплое время и ловится при этом на минноу, было известно давно. Принять же как данность то, что точно так же его можно ловить по темному времени на зимней Москве-реке - этому мешал психологический барьер. Однако в какой-то момент барьер пал.

В первый зимний сезон ночную воблерную ловлю зимой практиковало на всю Москву с десяток человек. Но шило, как известно, в мешке утаить невозможно, и через год-два – пошла цепная реакция. И на ночных берегах реки можно было то тут, то там заметить включение налобных фонариков. В поле зрения порою оказывалось с дюжину ловцов воблерного судака. А на некоторых наиболее знаковых точках – и вовсе возникала толкотня.

Я вот сам так и не стал ярым фанатом такой рыбалки. Я или приезжаю на реку часа за два до рассвета или за два – до заката. И, соответственно, совмещаю ловлю на воблеры в темное время с ловлей на джиг – в светлое. Но есть среди судачатников настолько «отъявленные», что ловят, грубо говоря, с семи до семи. То есть с семи вечера до семи утра. Причем раз за разом. Мы их зовем «лунатиками». Это чем-то похоже на наркозависимость, но ведь все мы, кто полностью проводит свободное время на рыбалке, в каком-то смысле «больные».

Всплеск популярности ночной ловли судака оценили и наши рыболовные коммерсанты. Если прежде зима по продажам воблеров была беспросветно мертвым сезоном, то теперь определенно появился спрос, а на некоторые модели – доходящий до ажиотажного. Ведь такая рыбалка выходит расходной. В среднем по одному-два воблера за один выход на реку Нептун себе забирает…

Поводковые

В 2005 году вышла моя обзорная статья по поводковым оснасткам. Основана она была главным образом как раз на практике ловли на зимней Москве-реке. Я обобщил в ней свой личный опыт и опыт нескольких своих знакомых, которые не ограничивались джигом. Итогом стало то, что опять впору было назвать «лавиной»: на берегах реки ловящие на «Отводной поводок» уже стали встречаться чаще тех, кто кидал джиг.

Возможно, вы помните, что в той статье эта оснастка проходила как «Московская окуневая». Во-первых, потому что в других регионах что-то подобное применялось на порядок реже. Ну и окунь, как мы отмечали выше, доминировал на Марьинском участке реки. Это уже несколько позже оснастку адаптировали к ловле других хищников, в первую очередь – судака.

Другая поводковая оснастка, Каролинская, поначалу пребывала в тени «Отводного поводка». Но постепенно, от сезона к сезону, она завоёвывала всё больше поклонников. Что, на мой взгляд, логично. Ведь «Каролина» не столь громоздка, как «Отводной», для неё менее, чем для джига, критичен боковой ветер, и нет особого ограничения по величине отягощения на неглубоких акваториях.

Наконец, популяризации «Каролины» определенно поспособствовало видео о ловле этой оснасткой, снятое на Москве-реке в черте города Денисом Вихровым и Ринатом Муслимовым. Можете найти его на ю-тьюбе. Там всё очень убедительно и наглядно.

Сюрприз в виде джиг-рига

Единого мнения, кто данную оснастку придумал, нет, но джиг-риг стали выделять среди всех прочих что-то около десяти лет назад. Основная идея этой конструкции в том, что она свободнее большинства других проходит сквозь скопление веток затопленных деревьев и плотные водоросли. И рассчитана в оригинале, разумеется, на басса…

На зимней Москве-реке травы и подводных деревьев, мягко говоря, немного. Басса – тем более. Однако ж джиг-риг за последние лет, наверное, пять совершил рывок из низов рейтинга популярности на одно из первых мест!

Как такое могло случиться? Понятно, что это не просто веяние моды. В джиг-риге имеется полезный функционал. Полезный – именно для условий зимней Москвы-реки. Ведь что представляют собой эти самые условия? А вот что. Ловим с берега, рыба часто стоит далеко, её нужно достать забросом. Увеличение массы головки классического джига ведет к ухудшению качества ступенчатой проводки.

А вот с джиг-ригом особого резона вести оснастку именно «ступенькой», т.е. то и дело заставляя её подниматься довольно высоко над дном, просто нет. Точнее, можно и так, но джиг-риг провоцирует много поклевок и на ползучей проводке, когда грузик «пашет» дно, ну а сама приманка на офсетном крючке идёт парой сантиметров выше. Плюс возможны всякие комбинации ползучей проводки, ступенчатой и стоп-энд-гоу.

Москворецкое дно, скажем так, «умеренно зацепистое», но сама конструкция джиг-рига – в первую очередь форма грузика – придает ей более высокую проходимость по сравнению с привычным нам джигом с шарообразной головкой. Да и массу грузика джиг-рига можно увеличить, если дальность заброса играет важную роль. Лишние граммы свинца мало повлияют рисунок чисто донной проводки.

Приманка с забавным названием

В каком-то старом-старом выпуске альманаха «Рыболов-спортсмен» была описана очень необычная для того времени приманка. Она была предельно простой: цилиндрик из пенопласта, оснащенный тройничком. «Обманка» (так её называл автор) через средней длины поводок из лески соединялась с грузилом и была главным образом нацелена на ловлю окуня. Автор подчеркивал, что ключевое значение имеет именно высокая плавучесть «Обманки».

У меня, как помню, именно в таком оснащении – с поводком – она себя особо не показала. А вот когда я соединил тело из пенопласта непосредственно со свинцовой головкой, дело пошло. Что-то подобное я тогда описал в книге «Зимний спиннинг», но предположить тогда, что тема в самое ближайшее время получит развитие, было сложно. Однако практически сразу – может, спустя сезон – появилась приманка, известная нам теперь как «мандула».

Первый, у кого я увидел «мандулу» на рыбалке, был Константин Шорин. Возможно даже, что его можно считать создателем этой приманки в её нынешнем виде. Ну, или хотя бы одним из. Еще напомню, что в январском номере журнала этого года прошла статья Шорина, где он подробно описывает технологию изготовления «мандулы». Рекомендую. Хотя сейчас приманки этого типа производятся серийно. И в каждом втором магазине их можно найти.

Теперь всё тот же вопрос: почему «мандула» в итоге превратилась из приманки для «членов закрытого клуба» в нечто такое, что можно теперь найти в коробочке как минимум у каждого третьего москворецкого спиннингиста-зимника?

Главная причина успеха «мандулы» тривиальна. На неё – клюет. Причем в условиях зимней Москвы-реки поклевок того же судака не меньше, чем на дорогую «съедобную резину». Далее: выше реализация. Всё-таки два открытых тройника оставляют рыбе заметно меньше шансов куснуть приманку безнаказанно, чем один «прикрытый» двойник или «офсетник». С другой стороны, те же самые шесть торчащих жал очень заметно повышают и «реализацию» потенциальных зацепов.

Нет, плавучесть «мандулы», конечно, работает на понижение вероятности «засадить и оторвать», но всё же статистика неумолима: на одну оторванную на Москве-реке поролонку-незацепляйку приходится в среднем три «мандулы». Местами дно реки ими, можно сказать, усеяно…

Еще один минус «мандулы» (хотя для кого-то, наверное, плюс…) это её «багрильные способности». Рыба очень часто цепляется крючками «мандулы» за спину, брюхо, хвост… На серьезных соревнованиях такие поимки в зачет не идут. Но в любительской рыбалке последовательных противников такого непреднамеренного багрения немного.

Наконец, многие «мандулу» ценят за то, что она допускает существенно более тяжелую головку, чем «резина» или поролон. Для неё – даже в большей мере, чем для джиг-рига – можно рекомендовать проводку практически без отрыва от дна. Если та же «поролонка» на классической «ступеньке» подлетает над грунтом на каждом шаге на высоту порядка метра (это две - три секунды опускания до дна), то для «мандулы» достаточно и полусекундной фазы свободного падения, ибо много (порою большинство) поклевок на неё приходится уже после касания той дна.

Соответственно, в схеме проводки «мандулы» очень показаны остановки: короткие – секунда полторы. То есть с задержкой приманки на дне. Много бывает случаев, когда с началом подмотки после такой паузы ощущаешь уже сидящую на крючках рыбу.

Не такой уж он и теплолюбивый

Во второй половине 90-х в журнале «Рыболов-Клуб» (кто-то, наверное, его еще помнит) вышла моя статья о зимней ловле жереха. На тот момент само обозначение данной темы было для многих даже причастных к зимнему спиннингу очень неожиданным. Ведь по всем канонам, жерех должен клевать в теплое полугодие – где-то с конца апреля и по начало октября. А тут зима… Собственно, я и сам писал статью в той тональности, что если вам повезет, то вы своего зимнего жереха поймаете. Система если и усматривалась, то с очень большими оговорками.

А что мы имеем теперь? Жерех занимает уверенное пятое место – после окуня, щуки, судака и, пожалуй, берша – в зимних уловах спиннингистов на Москве-реке. Я вот сам редко ловлю его специально, но в среднем 6 - 7 жерехов мне за зиму попадается. Но есть отдельные наши коллеги, у которых эти цифры в разы выше. А система… Теперь она точно есть. Давайте обозначим основные её моменты.

Календарь. Клёв жереха можно назвать «жором» в дни понижения уровня воды на Москве-реке, обусловленного окончанием сезона навигации и разбором плотин. В последние годы это обычно приходится на самый конец ноября – начало декабря. В эти дни разная хищная рыба «гуляет» и активно кормится, но жереха это касается в большей мере, чем остальных. Плюс ко всему на спаде воды клюет крупный жерех. Вплоть до трофейного.

Затем – не каждую зиму, но всё же – случается активизация жереха ближе к середине января. Иногда в январе можно поймать его много. Но размер – чаще «селедочный».

Погода. Жерех любит оттепель. Нет, в мороз он тоже попадается. Но при плюсе – шансов побольше. Особенно если температура выше нуля держится среди зимы не день-два, а подольше.

Места. Спецы по зимнему жереху стараются тщательно скрывать свои точки. Иногда им это удается, но чаще оно похоже на секрет Полишинеля: всем, кто хоть немного в теме, эти места известны. Обычно речь идет об участках с небольшими (метра 2 - 3) глубинами, рельефом в виде глинистых или каменистых гряд и средним течением. Еще жерех зимой частенько проявляет себя в местах впадения коллекторов с более теплой водой и на некотором протяжении ниже их.

Приманки. Работает и жереховая всесезонная классика (Кастмастер, пилкеры и пр.), и силиконовый или поролоновый джиг. Но «железо» в целом – результативнее. Однако есть одна проблема. Блесну, в отличие от теплого времени, приходится вести не в верхних слоях воды, а ближе ко дну. Поэтому на редкой рыбалке удается обойтись без потерь приманок. Наконец, там, где жереха основательно «прессуют», стоит попробовать Бомбарду с «мухой».