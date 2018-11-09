Зимний поиск перспективных мест ловли окуня на водохранилище Сергей Акулич | 9 ноября 2018 г.

Помню, отец и старший брат стали брать меня еще в семилетнем возрасте на городские водохранилища, где мы в береговой зоне охотились за ершом, окунем и некрупной плотвичкой. Какой восторг я испытывал, наблюдая на мелководье через прозрачный, но уже окрепший первый лед за многочисленными подводными обитателями, пока мои родные сверлили лунки и готовили снасти к рыбалке! Первой же рыбкой, пойманной мной самостоятельно, был маленький окунишка. Вытащив его из лунки, я огласил окрестности ликующим криком. С тех пор я прошел длинный путь рыболова-зимника, и вновь хочу отдать дань уважения именно окуню.

А начать необходимо, конечно же, с обзора перспективных мест водоема, где вероятность встречи с полосатым разбойником в зимний период наиболее высока. Все мои выводы и умозаключения будут основаны исключительно на личном опыте ловли со льда на водохранилищах, находящихся недалеко от белорусской столицы, а также нескольких водоемах непосредственно в черте города.

1. Поскольку ледостав на огромных просторах водохранилища происходит неравномерно, а наиболее безопасным для ловли в начале зимы являются мелководные участки, то поиск окуня на водоеме в это время я начинаю именно с прибрежной зоны. Наибольшую привлекательность имеют места, находящиеся в непосредственной близости от прямостоящей водной растительности – камыша, рогоза и тростника.

Но нелишним будет напомнить: с осторожностью передвигайтесь на таких участках водоема. И лучше не ходить по самим зарослям, т.к. лед здесь менее крепкий, чем на некотором, даже небольшом удалении от них.

Основания водной растительности, которые сокрыты под водой, а также донная поверхность в таких местах (рис. 1) в зимний период служат домом для разнообразных водяных насекомых и организмов. Те в свою очередь являются кормом для многочисленных видов рыб, часто посещающих эти заросли, в том числе некрупного окуня. Приличный же по размеру полосатый разбойник наведывается сюда лишь изредка, чтобы поохотиться у границы растений и чистой воды на подрастающего малька, но иногда не брезгует и различными букашками и козявками.

На водохранилищах с плохим кислородным режимом места у зарослей водной растительности для поиска окуня представляют интерес только в течение одной-двух недель после ледостава. Затем окунь и другие подводные обитатели покидают их, т.к. здесь начинают происходить заморные явления.

2. В довольно глубоководных водохранилищах интерес для ловли полосатого разбойника представляют относительно плавные понижения глубины от берега вглубь водоема (рис. 2). Дополнительную привлекательность этим участкам придает наличие здесь умеренно твердой (твердой) структуры дна, песчаной, песчано-галечной или каменистой. На некоторых водохранилищах, где я охочусь за окунем, такие пологие бровки являются излюбленным местом обитания именно крупного полосатого разбойника.

Благодаря приемлемому кислородному режиму, относительно небольшой глубине и богатой кормовой базе, этих мест практически всегда придерживается подрастающая молодь всевозможной «бели» (и не только), служащей основным кормовым объектом для хищника приличного размера. В свою очередь, целый ряд благоприятно сложившихся факторов способствует нахождению здесь окуня на протяжении всего сезона «твердой» воды, будь это перволедье, середина зимы или последний лед.

3. Несколько слов о более крутых бровках и резких свалах в глубину. В таких местах полосатый разбойник присутствует практически всегда. Правда, размер, вылавливаемого здесь окуня оставляет желать лучшего, в основном попадается некрупный хищник. Но отмечу, что кое-какие особенности изменения рельефа таких крутых бровок и свалов делают их привлекательными и для крупного хищника.

Это места, где довольно резкое понижение глубины от берега вглубь водоема происходит уступами (рис. 3) – образуются так называемые локальные столы с незначительно отличающейся глубиной. Вот на таких небольших по размеру подводных плато и можно рассчитывать на поимку зимнего горбача.

4. На многих водохранилищах образуются различные по площади заливы. Такие образования, как правило, существенно отличаются значениями глубин. Иногда приходится ловить окуня в заливах, где эти значения не превышают метра, а где-то глубина достигает порой трех – пяти метров. В зависимости от площади таких мест, а также рельефа дна, его состава, глубинных значений и некоторых других факторов, заливы могут иметь различную локальную привлекательность для окуня (рис. 4).

И очень важно знать, что хищник может находиться (и находится) в заливах нерегулярно, посещая их лишь в определенные периоды зимнего сезона. Рискну предположить, что полосатый разбойник смещается в них, следуя за кормовым объектом, либо в силу, установившегося здесь более приемлемого кислородного режима, нежели на основной акватории.

В подтверждение своих слов приведу пример из личной практики. Раз в конце марта мы с друзьями отправились на Минское море за окунем. Зима в тот год была хорошей, лед нарос до полуметра, а кое-где и побольше. Но почти на всех проверенных точках стоял «матросик» размером с мизинец, а за несколько часов нам удалось вымучить лишь парочку зачетных окуней и одну крупную плотву. Мы сместились на выход из приличного по площади залива, глубины здесь составляли где-то 2 - 3 м. Но ситуация повторилась - блесна вообще «молчала», а на мормышку с подсадкой мотыля, как и на «безмотылку», досаждал исключительно микроокунь.

Между тем стрелки часов уже показывали два пополудни. И я решил проверить места у зарослей тростника в самом заливе. Под воздействием температуры воздуха с приличным плюсом, установившейся несколько дней назад, лед вокруг стеблей водных растений интенсивно таял. И кислородный режим здесь начал претерпевать существенные изменения в лучшую сторону, это определенно вселяло надежду на встречу с активным хищником.

Просверлив десятка полтора лунок (глубина в них составляла около 60 – 80 см) вдоль стены тростника на удалении не более полуметра от неё, приступил к ловле. И уже на первой лунке после очередного взмаха удильником на паузе последовал мощный удар по блесне. Короткая подсечка - и упитанный окунь оказался на льду. Далее поклевки приличного по размеру окуня происходили сериями - по три – пять, затем - затишье в течение 15 - 20 минут. Позвонив товарищам, позвал их присоединиться. В последующие два часа нам удалось поймать в этом месте более трех десятков упитанных хищников.

Из пасти каждого из них вываливался малёк размером не более 3 - 4 см. Значит, с потеплением и таянием льда к зарослям водной растительности двинулась мелкая рыбешка, а за ней - и крупный окунь. Уже к сумеркам моей блесной соблазнился мегахищник - горбач за килограмм, который после нескольких минут экстремального вываживания был благополучно извлечен на лед! Через несколько дней мы снова проверили этот залив, но крупный окунь уже ушел из него. Возле тростника в это время на мелкую блесну лишь изредка попадался совсем маленький окунек, а мормышке не давал проходу вездесущий ёрш.

5. На большинстве посещаемых мной водохранилищ береговая линия довольно неровная. На участках, где её излом происходит более резко и круто, образуются мысы (рис. 5). И у этого берегового образования, как правило, происходит существенное изменение рельефа дна. Множеству мысов присуще наличие возле них песчаных, песчано-галечных и каменных гряд, которые порой отходят от берега на приличное расстояние и возле которых очень любит держаться окунь зимой (впрочем, как и в летний период).

Возле мысов мелководные участки водохранилища (в летний период существенно зарастают водной растительностью) часто соседствуют с более глубоководной акваторией. Нередко тут можно встретить и нагромождения камней различного размера, и даже огромные валуны, находящиеся как на глубине, так и у самого берега. Они служат укрытием для разных видов рыб и их молоди, а из хищников окунь всегда оказывается в численном большинстве.

Дополнительную привлекательность этим береговым аномалиям придает тот факт, что рядом с ними течение всегда несколько сильнее, чем возле относительно ровных участков береговой линии. Что в свою очередь способствует наличию здесь очень хорошего кислородного режима, даже в периоды глухозимья и кислородного голодания, наблюдающегося в других частях водохранилища.

6. Следующие в обзоре перспективных мест ловли стоят острова. Они как магнитом притягивают самых разнообразных подводных обитателей в течение всего календарного года. В зависимости от размера и от того, в какой части водохранилища они находятся, возвышения дна у островов служат укрытием и перевалочным пунктом на пути миграций различных по численности стай многих видов рыб.

Ну а если острова соседствуют с глубоководной акваторией водоема, да еще при наличии здесь приемлемого кислородного режима (рис. 6), тогда возле них будут обитать на постоянной основе разные количественные популяции некоторых подводных обитателей.

Самым массовым в зимний период здесь, безусловно, является полосатый разбойник. Особую привлекательность, прилегающей к этим аномалиям дна акватории, придает её умеренно твердая структура дна с обильным ракушечником, изредка чередующаяся с илистыми участками. А довольно изрезанный донный рельеф позволяет здесь превосходно маскироваться окуню при охоте за молодью рыб. Также в остатках водной растительности, которой у островов довольно много, в зимний период всегда полно различных насекомых и микроорганизмов. Ими и питается различная мелочевка, в том числе некрупный окунь, их же, в свою очередь, частенько подъедают упитанные горбачи.

7. Зимой приходится ловить окуня и на относительно неглубоких водохранилищах с довольно ровным донным рельефом. В этих водоемах, как правило, отсутствует ярко выраженное русло - и их по праву можно причислить к водохранилищам озерного типа. Рабочие глубины здесь едва ли превышают значение в 2 - 3 м. Малейшие изменения рельефа дна в определенных местах, порой всего на 10 - 20 см (рис. 7), делают их уже очень привлекательными для этого хищника, который использует такие локальные участки для укрытия во время охоты.

Также различные по площади и размеру нагромождения камней, всевозможные наносы песка в виде барханов и гряд, намытые ветровыми течениями, можно с уверенностью отнести к довольно перспективным местам ловли полосатого разбойника в таких относительно мелководных водохранилищах. Нередко на водоемах такого типа присутствуют локальные, достигающие порой всего лишь нескольких метров в диаметре, островки водной растительности, в основном - тростника, которые хорошо заметны на замерзшей акватории водохранилища. Основания этой водной растительности привлекают различные виды рыб и их молодь, которые служат кормом для разнокалиберного окуня, наведывающегося сюда в определенное время.

Рыболову-зимнику необходимо обратить пристальное внимание и на закоряженные участки водоема, где полосатый разбойник присутствует практически всегда. К слову, лучшей результативности мне частенько удавалось добиться, облавливая не обильные нагромождения коряг, а отдельно затопленные деревья и кустарники. Да и размер вылавливаемого хищника именно возле одиночных препятствий, больше, нежели в глухом коряжнике. Это относится к водохранилищам, как с небольшой глубиной, так и к более глубоководным водоемам.

Но стоит понимать, что охота за полосатым разбойником в закоряженных местах всегда сопряжена с некоторым расходом приманок (мормышек и блесен), которые рыболов будет терять здесь на зацепах.

8. Одними из наиболее перспективных мест ловли окуня в зимний период, бесспорно, являются всевозможные подводные банки и горки. Находясь в довольно глубоководной акватории водохранилища, они служат настоящим островком спасения для мирных подводных обитателей, которые находят здесь укрытие от различных хищников. Конечно же, хищные рыбы не могут не воспользоваться этим, устраивая на этих донных аномалиях охоту, а самым многочисленным из охотников, безусловно, является полосатый разбойник.

На подводных горках, в зависимости от их размера и месторасположения на водоеме, могут обитать различные - как по численности, так и по размеру - популяции окуня. Исходя из рассматриваемого периода – перволедье это, глухозимье или последний лед, а также в силу наличия или относительного отсутствия кормового объекта, значения этих показателей (численность и размер хищника) на конкретной донной возвышенности находятся в постоянной динамике.

Следует учитывать, что для поиска полосатого разбойника в таких местах наибольший интерес представляют именно их склоны, либо основания этих аномалий дна (рис. 8). Приличный по размеру окунь чаще попадается мне на более пологих бровках и плавных понижениях подводных горок и банок. Вершины же находящихся в моей разработке донных возвышенностей представляют меньший интерес для поиска и ловли окуня и лишь в краткосрочные периоды его активности. Но это уже другая интересная тема, заслуживающая отдельного углубленного изучения.

Подводя итоги, хочу отметить, что, с одной стороны, нахождению рыболовом перспективных мест на водохранилище и зимой, и летом способствует, прежде всего, его умение правильно читать береговую линию водоема. А с другой стороны - в обнаружении интересных точек с изменчивым донным рельефом, находящихся порой на приличном удалении от берега, рыболову-зимнику неоценимую помощь оказывает его летняя и осенняя практика ловли, когда, будучи спиннингистом на лодке, он находит перспективные места по эхолоту и фиксирует их в своем навигаторе.

Удачи, и до новых встреч!