Зимний лосось Алексей Волотов, Калининград

Постижение береговой рыбалки в Балтийском море давалось мне непросто. Но как будоражили воображение рассказы бывалых рыбаков о силе, с которой лосось оказывает сопротивление при вываживании! Впитывал я каждое их слово, расспрашивал о блеснах, снастях, экипировке, о местах лова. Для меня всё это было что-то совершенно фантастическое, если ещё учесть, что я только-только начал серьезно осваивать данный вид спиннинговой ловли.

Нельзя сказать, что спиннинговая рыбалка мне совершенно незнакома. Когда я был ещё пацаном, отец давал мне свой старенький - из клееного бамбука — спиннинг, и пока они с матушкой рыбачили на донки, я бродил по берегу и отрабатывал заброс с инерционной катушкой. Наука ещё та: сколько «бород» пришлось распутать - и не счесть, пока более или менее постиг основы мастерства.

Однажды во время рыбалки с родителями на карьерных озерах я взял спиннинг и решил прогуляться. У отца была небольшая металлическая коробка с откидной крышкой из-под леденцов. В ней он хранил обернутые шерстяной тряпицей блесны, привезенные из Германии, и там же лежал зеленый кусочек шлифовальной пасты ГОИ.

Чудесный запах, который исходил из этой коробки, не был похож ни на какой другой. Иногда я тайком от родителей брал её и с благоговением открывал, любуясь металлическими «рыбками» с изящно вырисованными чешуйками, глазами и жабрами. Вот эту коробку мне и вручил отец. Радости моей не было предела. Тогда я сделал для себя вывод, что если отец доверил мне такую вещь – значит, я уже совсем взрослый. Я выбрал самую любимую блесну — «золотую», широкую у тройника и сужающуюся к вертлюгу, с чешуйчатыми насечками, красными жабрами и отчеканенным глазом – и привязал её на леску.

Как рыба клюнула, как я с ней боролся - не помню, помню только, что когда она оказалась на берегу, меня окружила толпа отдыхающих - и все восторгались огромным размером моего улова. Это была первая моя щука, да и вообще рыба, пойманная на спиннинг. Мне тогда лет двенадцать было.

Позже, когда довелось проходить службу в дальнем гарнизоне на берегу Иртыша, я осенью часто ходил на рыбалку со спиннингом - и весьма успешно. Снасть была, конечно, допотопная — металлический двухколенный с соединительной гайкой спиннинг с «Невской» катушкой и леской ноль шесть миллиметров.

Но мои старые снасти для морской рыбалки совсем не годились. Тогда я приобрел спиннинг G.Loomis длиной 3,2 м с тестом от 12 до 42 г, катушку Shimano Twin Power 3000, несколько лососевых блесен, 4-миллиметровой толщины неопреновый забродный костюм от Fladen, забродную куртку с капюшоном и неопреновые перчатки. С этим арсеналом я и приступил к штурму берегов Балтийского моря с целью поймать лосося.

У нас в Калининградской области первого декабря заканчивается запрет на лов этой рыбы, и если погода разрешает, то можно рыбачить всю зиму. Икромёт балтийского лосося проходит осенью, в октябре - ноябре. При этом он собирается у устьев речушек, впадающих в море, и как только позволяет уровень воды - вместе с прибойной волной заскакивает в речку. Однажды я наблюдал это действо - совершенно завораживающая картина.

А если лосось не успел заскочить в ручей, тогда можно видеть, как из отхлынувшей волны на прибрежном песке вдруг оказываются большие красивые и сильные рыбы, стремящиеся вернуться по уходящей воде в родную стихию, мощно работая хвостом. Отметав икру, лосось не погибает, как некоторые его дальневосточные сородичи, а благополучно возвращается в море и начинает восстанавливать форму, частично утраченную во время икромёта, при этом активно питаясь. В прибрежных балтийских водах лосось остается до начала мая. А с прогревом воды уходит на глубину, уступая место саргану.

Тот первый год — год освоения нового для меня вида рыбалки – всё проходило методом проб и ошибок. Хорошо, что хоть с погодой повезло — зима стояла почти без морозов, и при первой же возможности я ехал на море. Вообще-то, береговая рыбалка сама по себе очень непредсказуема - далеко не всегда погода балует рыбака, тем более - зимой. При южном ветре волна значительно меньше (фото 1), блесна летит дальше, да и если ветер в спину - существенно комфортнее. Но как показал опыт — клёв хуже. При северных же направлениях, когда скорость ветра не превышает четырех метров в секунду, а высота волн позволяет зайти в воду – уже, конечно, не так комфортно.

Частенько приходится подпрыгивать на волне, чтобы не черпануть за шиворот ледяной водички. Или, завидев высокую волну, неожиданно выросшую перед тобой, (ну чистый девятый вал!) разворачиваться, подставляя спину - и водяной поток перекатывается через тебя, накрывая с головой (фото 2). И только непромокаемая куртка с капюшоном спасает от неприятности получить холодный душ. Как пошутил один мой знакомый — это какой-то фиш-сёрфинг, а не рыбалка.

В то время, когда я начинал осваивать морскую рыбалку, подобных мне было совсем немного, да и сайты рыболовные ещё не функционировали, поэтому обмен информацией происходил в рыболовных магазинах. Был и у меня любимый магазин, где собирались лососятники, и там можно было почерпнуть интересную информацию о местах лова, спиннингах, катушках и уловистых блеснах. Однако же сбор и накопление информации ощутимых результатов на рыбалках мне не приносили - иногда попадалась мелочь до полукилограмма, а я-то мечтал побороться с большой сильной рыбой. Несмотря на все неудачи, меня всё равно тянуло на берег Балтики. И каждый раз, с упорством носорога, я продолжал лезть в ледяную воду, невзирая на погоду.

Порой направление ветра резко менялось - и только что спокойное море начинало раскачиваться, бурлить, создавая совершенно невозможные условия для рыбалки. Или вдруг опускался холод, пропускные кольца обмерзали, шнур становился жестким, как проволока, несмотря на силиконовый спрей, которым я его обрабатывал, и не укладывался на шпулю катушки. Руки уже не слушались, приходилось спасаться бегством.

Рельеф дна в тех местах, где мы рыбачим, обычно такой: от берега идет понижение, иногда резкое, иногда пологое, а затем - значительное уменьшение глубины, иногда вода доходит до колен. И только потом дно плавно уходит в глубину. В некоторых местах зайти можно очень далеко, оглянешься - и как-то не совсем уютно становится: стоишь, а вокруг море (фото 3). Но при этом ощущение единения с грозной стихией вызывает какой-то первобытный, дикий восторг.

Очень важный аксессуар на подобной морской рыбалке - поляризационные очки, особенно в ясную погоду: иногда на дне встречаются валуны, о которые можно споткнуться и занырнуть. А вода в это время года не совсем-то пригодна для купания — 3 - 4 градуса Цельсия. Это - во-первых, а во-вторых — пока идешь по воде к месту лова, постоянно встречаешь морских обитателей прибрежных вод. То мелкая камбала выскочит из-под ног и проплыв пару метров, брюшком царапая дно, у тебя на глазах опять зарывается в песок - только две маленькие черные пуговки виднеются, а то ещё одна интересная рыбка покажется – песчанка (фото 4).

Песчанка эта, по форме тела напоминающая вьюна, тоже имеет привычку прятаться в песке, только длинненькая головка на пару сантиметров высовывается из укрытия, за что, наверное, и получила свое название. То вдруг испуганная креветка (фото 5) вывернется - и часто перебирая лапками, зависает своим полупрозрачным тельцем в толще воды - будто мотылёк машет крылышками. Но для нашего рыбака наибольший интерес представляют песчанки и стаи мелкого саргана с игольчатыми носиками: давно замечено — там, где много песчанки и мелкого саргана, там обязательно крутится и лосось.

И, в-третьих — поляризационные очки помогают увидеть заветную рыбу, часто сопровождающую блесну, порой аж до самых ног. Поэтому блесну необходимо вести до конца: случались поимки накоротке, буквально в метре от рыбака. Так, однажды я стоял на камне в море, причем довольно далеко от берега. Неспешно выбирая шнур, общался с коллегой, который тоже ловил с камня, но метрах в десяти от меня. Когда же, договорив, я обернулся к своему спиннингу, то просто опешил: блесна была в двух, максимум - в трех метрах от меня, а за ней шёл крупный лосось.

От неожиданности я инстинктивно резко дернул спиннингом, испугав рыбу, та быстро развернулась и ушла. Горячая волна прошла по телу и испариной осела на спине. Я поделился произошедшим с соседом, а тот сказал, что вчера у него была подобная ситуация, и он в конце концов все-таки поймал лосося. Он посоветовал мне не сдаваться, а, поменяв блесну, продолжить ловлю. Два часа я, периодически переставляя блесны, тщетно «кипятил» воду. Но фортуна не улыбнулась.

Всю зиму я вновь и вновь пытался поймать рыбу своей мечты, да тщетно. Только в начале весны мне все-таки удалось победить проклятую тётку-неудачу.

Стояла середина марта. С прогревом воды оживилась прибрежная мелочь. Чаще стали попадаться стаи мелкого саргана, выскакивала на поверхность песчанка. Лосось активно гулял в прибрежной зоне, выдавая себя бурунами, а порой и показываясь на поверхности. Вместе с лососем оживились и рыбаки (фото 6).

Часто посещая полюбившийся мне участок побережья, я обратил внимание на одну интересную и полезную особенность. Поимки рыбы происходили здесь примерно в одно и то же время - с шести до семи вечера, и на одних и тех же местах. Поэтому я постарался подгадать время и место - и это в итоге сработало!

Зашел я метров на семьдесят, стоял по пояс в воде. Одной из самых уловистых блесен у нас считается 20-граммовая Toby от Abu Garcia (фото 7), с неё я и начал. Вечер оказался на редкость теплым и тихим. Иногда на поверхности появлялись лососёвые буруны. Это придавало уверенности, тем более что сосед слева только что поймал рыбку килограмма на два. Я веером обкидывал свою акваторию, менял темп проводки, делал паузы, подыгрывая кончиком спиннинга. И вдруг какая-то сила дернула за шнур с такой мощью, что неслабый «Лумис» согнулся пополам, а подсечку-то делать уже нельзя, чтобы не сломать удилище. Через мгновенье из воды вылетел серебряный слиток - и с шумом плюхнулся в воду.

Первые несколько секунд на мои попытки сдвинуть рыбу с места она отвечала мощными рывками. Хорошо, что со своими обязанностями справлялась катушка: фрикцион, который я успел ослабить, понемногу отдавал шнур. Спиннинг гасил резкие рывки лосося. Опыта борьбы с этой рыбой у меня не было совсем. Я стал потихоньку пятиться назад. Рыба упиралась, уходя то влево, то вправо и делая «свечи», но всё же потихоньку поддавалась. Сердце колотилось где-то у горла - и готово было совсем выскочить. Со стороны слышу - кричат, чтобы не поднимал высоко конец спиннинга.

Совет принимаю и держу снасть почти параллельно воде. «Свечи» прекратились. Как только лосось стал приближаться к отмели, силы у него будто удвоились (фото 8) - и он, развернувшись, рванулся в спасительную глубину. Фрикцион жалобно запел, а я напрягся от испуга, ожидая схода рыбы. Но вот сбег шнура приостановился, рыба попыталась опять сделать «свечку», но смогла только выйти на поверхность и шлепнуть хвостом.

И опять я сокращаю дистанцию между нами - и опять, как только рыбье брюхо чувствует под собой дно, лосось с новой силой устремляется от берега. И опять я с замиранием сердца слушаю жалобы фрикциона. Не помню, сколько времени продолжалась борьба, сколько раз лосось рыба сматывал шнур, но только паузы между его побегами становились короче и короче. Да, вот это боец! Неутомим. Этот сгусток энергии бился за свою свободу до тех пока, в конце концов, не завалился в изнеможении набок.

Когда же я его все-таки вытащил на берег, то оказалось, что блесны у него во рту уже не было - она выскочила, а рыба держалась лишь на шнуре, которым всю себя обмотала. Я долго не мог справиться со своим волнением и дрожью в руках. Но счастье было безмерным! Рыба потянула на 2 кг 200 г (фото 9). Сидя на песке, я, совершенно обалдев, любовался мощным, совершенной формы веретенообразным телом с красивыми черными метками по серебру и принимал поздравления друзей. Много ли человеку надо?