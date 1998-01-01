Зимний ящик: вид изнутри Алексей Коломиец

Несколько лет назад я подсказал своему старому другу-пенсионеру идею написать заметку про зимний ящик, с которым он ходит на рыбалки, и про то, что он там «прячет». Его рассказ был опубликован на одном из рыболовных сайтов. Многие прочли. С тех самых пор появилась идея сделать то же и с моим зимним арсеналом, но она всё никак не реализовывалась.

Как только я открываю ящик, люди начинают рассматривать всё, да с таким пристрастием, что я начинаю нервничать... Наконец я всё же решился снять завесу тайны - и без боязни что-то потерять, уронить в снег или подарить по доброте душевной, явить миру свой зимний ящик, так сказать, вывернув его душу наизнанку.

Сколько рыболовов, столько и ящиков

Это утверждение, конечно же, весьма спорно. Но где-то сермяжная правда в нём есть. Каждый рыболов относится к своим вещам по-своему. Кто-то купленный ящик дорабатывает чуть ли не после каждой рыбалки, а кто-то до сих пор ценник магазинный не оторвал. Более того, как бы ни удивительно это было, на льду гораздо легче встретить «пингвина» вовсе без ящика (с рюкзаком, с «пузырём», с ведром), чем со стандартными параллелепипедами, украшающими виртуальные витрины под названием «зимние аксессуары для рыболовов».

Ну а раз так – значит, ящики есть не у всех. А из этого следует, что кто-то из нас, рыболовов, считает ящик абсолютно бесполезной вещью. Ну посудите сами - зачем рыболову с рюкзаком, сидящему на ведре или на стульчике – рыболовный ящик? Но я вовсе не собираюсь агитировать за этот аксессуар, а просто хочу показать, что у меня в нём комфортно помещается.

На рыбалку с осциллографом

Было время, когда и я ходил на зимнюю рыбалку в валенках с галошами, рюкзаком и стульчиком. Сначала мне, юноше, казалось очевидным, что в рюкзак поместится больше выловленной рыбы, чем в ящик. Сейчас я вспоминаю об этом суждении с улыбкой. Хотя о тех рыбалках, когда ездили на автобусах и шли до озера 7 км, есть что рассказать. Это было золотое время начального знакомства с подледной рыбалкой, первых уроков и экзаменов.

Это было кайфовое время, не сильно обремененное бытовыми трудностями. Но суровая жизнь всё ж дала себя знать. И наша «эра рюкзака» закончилась следующим образом. Мы с товарищем опоздали на автобус, до трассы – идти долго, хорошо хоть нас согласился подвезти какой-то трактор. Мы, обрадованные такой удаче, лихо забрались в его прицеп. Я - еще молодой, рюкзак у меня за спиной, держась за борт, я так и ехал стоя. Прикольно! А мой товарищ расположился с комфортом - снял рюкзак и уселся на единственную лавочку. И только в рейсовом «Икарусе» я вдруг понял, что соляркой пахнет не от автобуса, а именно от рюкзака Анатолия. Когда рад удаче – не всегда замечаешь, что едешь среди бочек из-под солярки...

Но Анатолий рюкзак выбросил не сразу. Старый, зашитый, выцветший, вонючий друг заядлого туриста - жалко ведь! Зато он три раза выбрасывал рыбу, которую в нём возил. И только затем уже сам рюкзак. Ну а я свой рюкзак скормил насекомым по имени моль после того, как отец сделал мне добротный рыболовный ящик из корпуса осциллографа. Этому ящику уже лет 30, если не больше. Таких больше нет ни у кого. Я им весьма дорожу. Иногда даже беру с собой и летом в качестве тары для еды, газового оборудования и т.д.

На нём удается расположить газовую горелку или загородить ящиком от ветра оную. На нём можно просто сидеть, в конце концов! Сидеть и играть на гитаре, например. Но я не про фестивали. Я про рыбалку. У этого ящика отец сделал откидное оконце, куда можно складывать пойманную рыбу незаметно от окружающих. Зачем, спросите вы? Ведь рыбу можно спрятать в снегу или незаметно положить в карман. Это всё так, но на соревнованиях можно спалиться, когда из карманов начинаешь вынимать рыбу. Никто ведь не поверит, что ты её сам поймал!

А тут – вся рыба незаметно попадает в ящик. На соревнованиях он практически пустой. В нём, максимум, черпак. Что касается самого корпуса – он сделан из дюралюминия. Да, он тяжеловат по сравнению с деревянными или пластиковыми. Но зато на голом льду или в оттепель при сильном ветре не уедет из-под известной всем точки опоры и седалищный нерв или копчик не встретится с суровыми зимними поверхностями на скорости, вычисленной еще Исааком Ньютоном.

Ну и последних два плюса. Этот ящик отлично подходит под мой рост, а самое изумительное – он вечный. Я вставал на него двумя ногами, чтобы закинуть ледобур на третью полку в плацкартном вагоне. Я сидел на нём в проходе «Пазика», который в былые времена подбирал всех рыболовов по пути на рыбалку. Я с ним поскальзывался и падал, бил стеклянные термосы, тонул. Он выпадал из мотороллера на полном ходу. И он жив и функционально пригоден, как и прежде. Только ремень брезентовый, служивший ручкой, чуть поистрепался.

Главное – захотеть

У второго моего ящика история не такая длинная, но не менее интересная. С тех пор, как я начал увлекаться безмотыльной ловлей, возникла необходимость носить с собой больше удочек. Это раньше у меня их было максимум 3 - 4. Сейчас я ношу с собой минимум 8 разных удилок. Причина такого количества одна. Каждая удочка настроена на определенный кивок и свой диаметр лески. Каждая заточена на ловлю конкретной рыбы или под конкретные условия. Какие из них на предстоящей рыбалке будут более добычливыми - точно не известно.

А вот когда рыба капризничает, тут у меня появляется необходимость экспериментировать с приманками, а они, в свою очередь, подобраны под определенный кивок и игру. Так вот, однажды я прослышал, что на очередных местных соревнованиях за три призовых места спонсоры из «Рыболов-сервиса» будут награждать зимними ящиками. То есть, не нужно было занимать первое место - важно лишь влезть в тройку призеров.

Конечно, ящик можно было бы просто купить в магазине и не париться по поводу соревнований. Но тут дело принципа! Тут не лотерея - тут всё зависит только от меня! Я потратил два раза по полдня на тренировку, я готовился, я хотел, я приехал, я заплатил оргвзнос (чуть меньше, чем стоимость ящика), я выступил - и занял третье место! И получил в итоге то, что хотел!

Термос и ящик – братья!

Новый ящик – это непривычно. Может, это звучит смешно, но я не сразу привык к новым габаритам. В машине он уже не так компактно стоит на отведенном ранее старому ящику месте. И центр тяжести у него чуть выше. Носить его легче, но стоит задеть ногой – норовит упасть, когда пустой. Старый термос в него не помещается, потому как ящик содержит специальный пластиковый «этаж», где лежит большинство удочек. Но это не беда. Старый термос и так пора было заменить.

Nissan Stanless отлично держал температуру, но со временем стал плохо работать клапан. Приходилось изгаляться. Поначалу было весело, ибо похоже было, в буквальном смысле, на танцы с бубном. Я наотмашь бил двумя пальцами по термосу, чтобы нажатый поршень соизволил вернуться на место и заткнуть имевшуюся щель, чтобы ничего не вытекало. Мой выбор пал на более короткий, но не менее качественный термос Tiger Sahara. У него крышка-чашка с ручкой, да и сам термос имеет ручки - откидные. Это очень удобно, особенно на сильном морозе, когда вынужденно ловишь в рукавицах.

Объем в 1,2 л держит температуру дольше, чем литровый старый термос. А однажды мне пригодился даже ремешок, которым укомплектован Tiger Sahara. Представьте, клевало хорошо, а после рыбалки складывать мерзлую рыбу в целлофановый пакет – сами знаете, морока еще та. На морозе пойманную рыбу лучше сразу засовывать в пакет или сумку, чтобы она примерзала уже на месте, а не превращалась в замерзшую стружку, которую потом не знаешь, как и куда запихивать. Я пойманную рыбу укладывал в ящик, а когда понял, что для термоса места там не осталось – прицепил ремешок и надел термос на себя. Очень удобно!

Встроенные пеналы

Кроме дополнительного съемного отделения для удочек, в ящике есть два пристегивающихся пенала. Сначала я не знал, как их задействовать. Но постепенно они сами собой заполнились. Один пенал у меня получился для безмотыльной ловли. Я туда складывал баночки с бисером и кембриками для мормышек. Затем запасные кивки, ножнички и т.п.

Второй пенал быстро оккупировали балансиры и всякого рода блесны. Ну, тут уже никуда не денешься - люблю я ловить на различные приманки. И дело еще в том, что иногда сила течения меняется настолько, что я вынужден что-то предпринимать, утяжеляться по приманкам, переходить на что-то более «пилкерное», чем «балансирное».

В том же «вагоне», что расположен в крышке ящика, есть два стационарных отделения, в которых лежат коробки с мормышками, запасные лески, отцеп, складной багорик, отвертка, миниатюрный монокль, запасные винты для ножей ледобура, несколько комплектов самих ножей, набор рюмочек, мультитул (складные плоскогубцы с набором инструментов).

Всё это сразу на виду, как только открываю крышку-сиденье. Не надо мне ковыряться, как я делал это при старом ящике, выкладывать всё на снег, чтобы найти что-то нужное. В самом ящике чаще всего лежит рыба. Как только ящик наполняется, я говорю себе – хватит! Не потому, что я такой сознательный, а потому, что объем ящика как раз совпадает с канночкой для соления. Всё, что поймано сверх этой нормы – я не знаю куда девать. Я просто перестаю ловить, допустим, плотву - и ухожу окуня гонять. Или ловить судака там, где его нет.

Мир зимних ящиков – не совершенен

Первая беда, которую я победил – это пластиковая застежка. Она отломилась ровно через год. Причем, сделала это самостоятельно в машине. Когда ящики в багажнике стоят в один ряд – мой как раз вынужденно бился о соседние именно застежкой. Разумеется, та не выдержала. Но выход был найден быстро. Бытовая резинка с крючками решила эту проблему раз и навсегда. При транспортировке я резинкой прижимаю крышку к ящику, а на рыбалке рыбачу без неё.

Кстати сказать, подобные резинки очень пригождаются в разных ситуациях. Прикрепить ящик и ледобур для трансферта в корыте-санках. Резинкой можно притянуть ящик к борту пикапа. Да мало ли еще для чего они могут понадобиться?! Я уж не говорю про поездки, где добираются до рыбы на снегоходах. У меня всегда с собой несколько таких резинок - и я ощущаю себя защищенным от неожиданностей.

Есть одна проблема, о которой нужно помнить. Это несоответствие габаритов ящика и длины удочек. Хорошо, если удочки складываются. Тогда проблем нет никаких. А вот мои любимые удочки для безмотыльной ловли - так сказать, стационарные. Ну, потому что я использую длинные кивки, которые укладываю вдоль хлыстика удильника при транспортировке. Для таких удочек и нужна та самая съемная «плацкартная полка» в моем ящике.

Про удобные коробочки

Самая любимая моя коробочка для мормышек - была и есть раздвижная шкатулка, подаренная нам с сестрой еще в прошлом веке. На каждую полочку я постелил поролон - и вот при раздвижении шкатулки я получаю 3 полочки с различными приманками. Когда я начал практиковать ловлю на больших «Чертей», пришлось искать что-то удобное и функциональное. Могу подсказать, где искать: обратите внимание на аксессуары для нахлыстовиков - вот где всяких коробочек множество, на любой манер! Мне для хранения больших «Чертей» служит верой и правдой коробка, имеющая съемный поролоновый вкладыш, у меня она - от Mottomo. Форма её достаточно распространенная, наверное, такая коробочка может встретиться и у других фирм.

Удобные девайсы заядлого «пингвина»

Коль я заговорил об аксессуарах, тогда не премину обмолвиться и о других интересных вещах. Главная удобная вещь – это складной телескопический багорик. Я его купил на выставке, и он мне служит не для выдирания крупных рыб из смерзшихся лунок, а как вспомогательное многофункциональное средство. Чаще всего он нужен при зацепах. Зацепили вы сетку или ветку какую, смогли дотянуть до лунки – дальше что? А дальше я достаю багорик, цепляю это недоразумение, фиксирую чем-то - и дальше уже колдую над спасением приманки.

Очень часто течением уносит приманку в сторону, леска пропиливает себе щель - и мормышка в ней застревает под лункой. Когда-то я носил с собой раздвижную ручку-указку для освобождения приманки в подобных случаях. Но теперь обхожусь этим самым багориком. Почему я пишу об этом? Да потому что я злюсь, когда такого багорика нет у моих товарищей - и я вынуждено брожу от одного к другому и спасаю их приманки.

Еще одна очень удобная штучка – это молоточек типа киянки. Легкий, небольшой. Я им оббиваю шнек ледобура от намерзшего льда. Наверное, кто-то посчитает это излишеством. Однако все мои приятели немедленно захотели себе такой же, как только увидели мой.

Черпак для меня не столь необходимая вещь, как когда-то была. Видимо, у всех безмотыльщиков так. Черпак, конечно, есть, но мы им пользуемся очень редко. Чаще всего за голенищем сапога или в кармане ящика торчит веточка, которой можно проделать отверстие в шуге и продолжать ловить дальше.

Но черпак очень часто нужен при вываживании крупной рыбы - когда необходимо посмотреть, как зацепил, кого поймал и что с этим делать. Этим самым багориком иногда просто достаточно попасть в нужное место рыбе, чтобы развернуть морду в сторону лунки, а дальше - уже дело техники. При ловле на жерлицы черпак тоже может пригодиться.

Ну и для тех, кто дочитал до конца – бонус. У меня еще есть грелка Kovea для рук, работающая на бензине, который можно купить в хозяйственном магазине. В нужный момент поджигается фитиль, который запускает процесс тления и, соответственно, окисления углеводорода с выделением тепла. Эта грелка может лежать в валенке, в кармане, в варежке, в спальнике – где угодно!

Греет прилично, но весьма локально. Обжечься - невозможно. Однажды у моего товарища шоколадный батончик «Сникерс» чуть не вытек в карман. Не сказать, что это очень важная и незаменимая вещь, но пару раз я ею пользовался, чтобы отогреть аккумулятор фотоаппарата и два раза согревал мобильные телефоны своим друзьям. Знаете, как бывает - кто-то позвонил, он достал телефон, поговорил. У него клюнуло, он отложил телефон и… забыл про него. Так что вот, у меня есть вполне эффективное средство – сухо, тепло, компактно.

Надеюсь, рассказ о моих зимних ящиках кого-то позабавит, кому-то напомнит о том, что он давно уже не был на зимней рыбалке, а кто-то, возможно, почерпнет что-то ценное из моей практики зимнего ужения и вещей, способствующих этому занятию.

Всех с Новым годом!