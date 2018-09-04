Жизнь на любимой реке. Постижение моложского голавля Андрей Десятов | 4 сентября 2018 г.

В своё время я успешно практиковал ловлю голавля болонской удочкой - на кузнечика с поверхности, как меня учили местные авторитеты, но мечтал целенаправленно поохотиться на лобастого и со спиннингом. Известно, что задача эта довольно-таки сложная, ведь голавль привередлив не только в оценке приманок, но и вообще старается обойти нашего брата-рыболова стороной.

Как же подступиться в современном мире к освоению новой для себя формы ловли? Правильно, со штудирования всевозможной периодики и интернет-форумов. И, несмотря на то, что во время моих прежних спиннинговых выходов на речку голавль (в прилове, правда) попадался на разные приманки, начиная от «вертушек» и заканчивая довольно крупными минноу, я – по советам интернет-гуру – остановил свой выбор на небольших воблерах типа фэт. И приобретал их в магазинах каждый раз, как наступало обострение в голове - и я вновь загорался голавлевой спиннинговой рыбалкой.

Приманки в арсенале появлялись разные, от бюджетных Strike Pro и «Вуоксы» до считавшихся голавлевыми «топами» Jackall Chubby и Lucky Craft Clutch. Забегая вперед, скажу, что на последний до сих пор не поймано ни одного голавля! Возможно, условия моей Мологи для него не подходят, а может - причина в чём-то другом.

Еще одной из моих ошибок, как я понимаю на сегодняшний день, стало использование не совсем подходящих для подобных целей спиннинговых удилищ классического лайтового класса. А отправляясь на охоту за лобастым, рациональнее взять ультралайт-спиннинги, которые позволят максимально далеко доставлять легкие приманки.

Отсюда вытекает и следующий нюанс, на который поначалу просто не обращаешь внимания — это применение тонких шнуров, можно сказать - на грани фола, и аккуратных маленьких застежек. И, конечно, никаких металлических поводков: риск, что приманки срежет щука, велик, но разве мы не хотим поймать голавля?

И вот наступил летний сезон 2016 года. Инструмент у меня был уже более подходящий — спиннинг ростом 213 см с тестом от двух граммов и с соответствующим оснащением. Но даже не это стало поворотным моментом, а то, что я решил попробовать изловить голавля на «микроколебалки», ведь на голавлевых соревнованиях спортсмены добывают свои кубки и медали именно на эти приманки, а чем я хуже? Сказано — сделано! Несколько рыбалок в июне у меня были посвящены ловле голавля на блесны.

Результат по факту оказался печален, но именно он дал дальнейший толчок в понимании этой рыбалки в условиях моего водоема. Я поймал всего одного лобастого, но зато как раз на «микроколебалку» - японской фирмы Forest. Да, он был в единственном числе, но какова же была радость от этой поимки - наконец-то целенаправленная ловля на перекате принесла успех!

В тот год, увы, половить лобастого на Мологе больше не удалось, но снасти постепенно копились. Приобретались «микроколебалки» других производителей – от Lucky John, Crazy Fish, Mukai. Не забывал я и про воблеры, вроде и не работающие в моих руках, но в коробке-то они должны быть, разве нет? Появился у меня почти классический ультралайт — удилище ростом 198 см и с тестом 1 - 8 г. Одним словом, работа перед открытием сезона 2017 года кипела!

Классическими местами обитания голавля летом на реках являются перекаты, вот там я и планировал поймать неуловимую рыбу. На примете было несколько подобных мест - и в шаговой доступности от дома, и на более удаленных расстояниях. Но 2017 год со своей непредсказуемой погодой внес коррективы в мои планы. Стабильно высокий уровень воды, который при этом скакал чуть ли не каждую неделю, не позволил мне посетить самые интересные места, оставив на растерзание… пардон - на изучение ближайший к дому перекат.

Да и в середине июля на него было не попасть, настолько уровень воды оказался близок к весеннему половодью. Помимо дискомфорта от пляшущего уровня, повлияли на рыбалку и сопутствующие факторы высокой воды - такие, как её отвратительная прозрачность (даже в начале сентября с этим было всё плохо) и обилие мусора и травы, несущегося по течению.

Следующий сезон ловли я открывал в последних числах мая. Особенно ни на что не рассчитывал, но заглянуть на перекат всё же решился – и, что удивительно, одну рыбку смог уговорить. Причем уговорить на несколько лет молчавший Chubby 38 F.

А вот уже с середины июня я плотно занялся ловлей конкретно голавля, и только его. И главную ставку сделал на «микроколебалки». К тому моменту в моей коробочке проживали приманки от 1,5 до 3,5 г всевозможных цветов, форм и размеров. С первых же рыбалок определился фаворит в блеснах, каждую рыбалку приносивший поклевки лобастого. Им стала модель Forest Miu 15 массой 3,5 г в цвете 06. Помимо желанной рыбы, попадались и другие интересные персонажи — окуни, щучки, подъязки, жерешата и даже чехонь и лещи.

Видовой состав радовал своим разнообразием, а с учетом того, что весь белый хищник не пропускал мимо себя «микроколебалки», рыбалка становилась с каждым разом всё более захватывающей.

Для проверки присутствия голавля на точке ловли и нахождения места его дислокации я сплавлял корочки хлеба с начала переката вниз по течению. Такое лакомство, да еще и без крючка, с головой выдавало рыбу, с аппетитом подбирающую угощение с водной поверхности. Как правило, стая стояла на удалении от тридцати и более метров, а это для моей снасти был предел дальности - и приходилось каждый раз вкладываться в заброс.

Ближе к себе рыба не подпускала: стоило только сдвинуться на несколько метров ниже по течению, как стая тут же уходила на равнозначное расстояние вниз. В итоге это подвигло меня на очередное изменение снасти - и новым инструментом стало удилище длиной 243 см и с тестом 2 – 12 г. А в придачу к нему прикупил я и восьмижильный шнур # 0.5 по азиатской классификации (0,117 мм), тоньше не рискнул. Получилась самая настоящая катапульта, позволившая мне подавать приманки в 3 - 3,5 г даже дальше обычного расположения осторожной и пугливой голавлевой стаи.

С этого момента каждый выход на воду у меня сопровождался поклевками голавля. Небольшие «колебалки» работали стабильно на протяжении всего лета, а вот воблеры молчали, лишь изредка на них удавалось получить заветный удар. Самыми уловистыми оказались блесны массой 2,8, 3,5 и 3,8 г. В расцветках голавль тоже обозначил свои предпочтения: яркие или блестящие раскраски он игнорировал, а вот темные блесны с яркой (кислотной) окантовкой или точкой ел за милую душу.

Что еще интересно, работали «микроколебалки» исключительно с темной или даже черной внутренней поверхностью. Почему - сказать сложно, но факт.

Август пролетел как-то незаметно. Рыбки до 600 - 700 г ловились стабильно, не хватало только толстого закилошного трофея. В один прекрасный день я вдруг подумал, а что если матерый голавль меня всё же не подпускает к себе на рабочее расстояние заброса? И вот тут пришли на помощь небольшие, обязательно всплывающие фэты, ведь тонущий воблер спустить вниз по перекату не получится, он обязательно найдет, за что ему зацепиться.

В начале сентября я впервые попробовал подавать приманку на дистанцию 50 м+. И благодаря этому ушёл от ноля на нескольких рыбалках. Тактика, думаю, не секретная: захожу в реку максимально далеко (насколько позволят сапоги или забродный костюм), делаю перпендикулярный направлению течения заброс воблера, шпулю катушки не закрываю и постепенно стравливаю шнур вслед уносящемуся воблеру. Главное - контролировать пальцем на шпуле натяжение и не давать образовываться большой петле из «плетенки» на поверхности, а определить дистанцию отпуска с многоцветным шнуром проблем не возникает.

В итоге у меня получалось два варианта проводки: сперва апстрим, а затем равномерная проводка параллельно берегу. Поклевки случались при обеих подачах приманки, а вываживание с такой дистанции рыбы доставляло максимальное удовольствие. В качестве первостепенного бойца из воблеров выступил Pontoon 21 Hypnose - понравилась мне его стабильная «игра» на струе и то, что поклевки он приносил не только голавля, но и подъязков тоже.

По моим наблюдениям в том году, лучше всего голавль клевал утром, но не с рассветом, а когда солнце начинало нагревать воздух, и днём в пасмурную погоду. К вечеру активность лобастого затухала, в это время намного больше было шансов поймать подъязка. Вот о чем жалею, так что ни разу не вышел половить его теплой летней ночью, да и о поверхностных приманках, в первую очередь - о попперах, совсем забыл, не говоря уж про всевозможных силиконовых «жучков» и «личинок» на плавающих джиг-головках.

И на данный момент я понимаю, что мне только открылась вершина айсберга в ловле голавля. Есть к чему стремиться и куда развиваться, ведь толстые голавли в Мологе плавают и ждут меня!

Ну и последнее. Количество голавля в реках Севера-Запада не очень высоко, а по-настоящему крупные экземпляры – скажем, под три килограмма и более - встречаются совсем редко. Поэтому стоит давать волю пойманным особям, пусть лучше отпущенная рыба в следующий раз вновь порадует своей сумасшедшей поклевкой, когда складывается полное ощущение, что у тебя пытаются отобрать спиннинг.

Ведь ради таких моментов мы и любим наше хобби — рыбалку!