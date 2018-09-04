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ГлавнаяСпортивное рыболовство №9 сентябрь 2018
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Жизнь на любимой реке. Постижение моложского голавля

Андрей Десятов |

В своё время я успешно практиковал ловлю голавля болонской удочкой - на кузнечика с поверхности, как меня учили местные авторитеты, но мечтал целенаправленно поохотиться на лобастого и со спиннингом. Известно, что задача эта довольно-таки сложная, ведь голавль привередлив не только в оценке приманок, но и вообще старается обойти нашего брата-рыболова стороной.

Как же подступиться в современном мире к освоению новой для себя формы ловли? Правильно, со штудирования всевозможной периодики и интернет-форумов. И, несмотря на то, что во время моих прежних спиннинговых выходов на речку голавль (в прилове, правда) попадался на разные приманки, начиная от «вертушек» и заканчивая довольно крупными минноу, я – по советам интернет-гуру – остановил свой выбор на небольших воблерах типа фэт. И приобретал их в магазинах каждый раз, как наступало обострение в голове - и я вновь загорался голавлевой спиннинговой рыбалкой.

Приманки в арсенале появлялись разные, от бюджетных Strike Pro и «Вуоксы» до считавшихся голавлевыми «топами» Jackall Chubby и Lucky Craft Clutch. Забегая вперед, скажу, что на последний до сих пор не поймано ни одного голавля! Возможно, условия моей Мологи для него не подходят, а может - причина в чём-то другом.

Еще одной из моих ошибок, как я понимаю на сегодняшний день, стало использование не совсем подходящих для подобных целей спиннинговых удилищ классического лайтового класса. А отправляясь на охоту за лобастым, рациональнее взять ультралайт-спиннинги, которые позволят максимально далеко доставлять легкие приманки.

Отсюда вытекает и следующий нюанс, на который поначалу просто не обращаешь внимания — это применение тонких шнуров, можно сказать - на грани фола, и аккуратных маленьких застежек. И, конечно, никаких металлических поводков: риск, что приманки срежет щука, велик, но разве мы не хотим поймать голавля?

И вот наступил летний сезон 2016 года. Инструмент у меня был уже более подходящий — спиннинг ростом 213 см с тестом от двух граммов и с соответствующим оснащением. Но даже не это стало поворотным моментом, а то, что я решил попробовать изловить голавля на «микроколебалки», ведь на голавлевых соревнованиях спортсмены добывают свои кубки и медали именно на эти приманки, а чем я хуже? Сказано — сделано! Несколько рыбалок в июне у меня были посвящены ловле голавля на блесны.

Мой любимый перекат

Результат по факту оказался печален, но именно он дал дальнейший толчок в понимании этой рыбалки в условиях моего водоема. Я поймал всего одного лобастого, но зато как раз на «микроколебалку» - японской фирмы Forest. Да, он был в единственном числе, но какова же была радость от этой поимки - наконец-то целенаправленная ловля на перекате принесла успех!

В тот год, увы, половить лобастого на Мологе больше не удалось, но снасти постепенно копились. Приобретались «микроколебалки» других производителей – от Lucky John, Crazy Fish, Mukai. Не забывал я и про воблеры, вроде и не работающие в моих руках, но в коробке-то они должны быть, разве нет? Появился у меня почти классический ультралайт — удилище ростом 198 см и с тестом 1 - 8 г. Одним словом, работа перед открытием сезона 2017 года кипела!

Классическими местами обитания голавля летом на реках являются перекаты, вот там я и планировал поймать неуловимую рыбу. На примете было несколько подобных мест - и в шаговой доступности от дома, и на более удаленных расстояниях. Но 2017 год со своей непредсказуемой погодой внес коррективы в мои планы. Стабильно высокий уровень воды, который при этом скакал чуть ли не каждую неделю, не позволил мне посетить самые интересные места, оставив на растерзание… пардон - на изучение ближайший к дому перекат.

Да и в середине июля на него было не попасть, настолько уровень воды оказался близок к весеннему половодью. Помимо дискомфорта от пляшущего уровня, повлияли на рыбалку и сопутствующие факторы высокой воды - такие, как её отвратительная прозрачность (даже в начале сентября с этим было всё плохо) и обилие мусора и травы, несущегося по течению.

Chubby молчит-молчит, да всё равно что-то скажет
Мой фаворит в блеснах Forest Miu 15
Раннее утро может принести неплохого голавля

Следующий сезон ловли я открывал в последних числах мая. Особенно ни на что не рассчитывал, но заглянуть на перекат всё же решился – и, что удивительно, одну рыбку смог уговорить. Причем уговорить на несколько лет молчавший Chubby 38 F.

А вот уже с середины июня я плотно занялся ловлей конкретно голавля, и только его. И главную ставку сделал на «микроколебалки». К тому моменту в моей коробочке проживали приманки от 1,5 до 3,5 г всевозможных цветов, форм и размеров. С первых же рыбалок определился фаворит в блеснах, каждую рыбалку приносивший поклевки лобастого. Им стала модель Forest Miu 15 массой 3,5 г в цвете 06. Помимо желанной рыбы, попадались и другие интересные персонажи — окуни, щучки, подъязки, жерешата и даже чехонь и лещи.

На «микроколебалки» брал даже лещ

Видовой состав радовал своим разнообразием, а с учетом того, что весь белый хищник не пропускал мимо себя «микроколебалки», рыбалка становилась с каждым разом всё более захватывающей.

Для проверки присутствия голавля на точке ловли и нахождения места его дислокации я сплавлял корочки хлеба с начала переката вниз по течению. Такое лакомство, да еще и без крючка, с головой выдавало рыбу, с аппетитом подбирающую угощение с водной поверхности. Как правило, стая стояла на удалении от тридцати и более метров, а это для моей снасти был предел дальности - и приходилось каждый раз вкладываться в заброс.

Работали «микроколебалки» исключительно с темной внутренней поверхностью

Ближе к себе рыба не подпускала: стоило только сдвинуться на несколько метров ниже по течению, как стая тут же уходила на равнозначное расстояние вниз. В итоге это подвигло меня на очередное изменение снасти - и новым инструментом стало удилище длиной 243 см и с тестом 2 – 12 г. А в придачу к нему прикупил я и восьмижильный шнур # 0.5 по азиатской классификации (0,117 мм), тоньше не рискнул. Получилась самая настоящая катапульта, позволившая мне подавать приманки в 3 - 3,5 г даже дальше обычного расположения осторожной и пугливой голавлевой стаи.

С этого момента каждый выход на воду у меня сопровождался поклевками голавля. Небольшие «колебалки» работали стабильно на протяжении всего лета, а вот воблеры молчали, лишь изредка на них удавалось получить заветный удар. Самыми уловистыми оказались блесны массой 2,8, 3,5 и 3,8 г. В расцветках голавль тоже обозначил свои предпочтения: яркие или блестящие раскраски он игнорировал, а вот темные блесны с яркой (кислотной) окантовкой или точкой ел за милую душу.

Что еще интересно, работали «микроколебалки» исключительно с темной или даже черной внутренней поверхностью. Почему - сказать сложно, но факт.

Август пролетел как-то незаметно. Рыбки до 600 - 700 г ловились стабильно, не хватало только толстого закилошного трофея. В один прекрасный день я вдруг подумал, а что если матерый голавль меня всё же не подпускает к себе на рабочее расстояние заброса? И вот тут пришли на помощь небольшие, обязательно всплывающие фэты, ведь тонущий воблер спустить вниз по перекату не получится, он обязательно найдет, за что ему зацепиться.

Первостепенный боец из воблеров Pontoon 21 Hypnose

В начале сентября я впервые попробовал подавать приманку на дистанцию 50 м+. И благодаря этому ушёл от ноля на нескольких рыбалках. Тактика, думаю, не секретная: захожу в реку максимально далеко (насколько позволят сапоги или забродный костюм), делаю перпендикулярный направлению течения заброс воблера, шпулю катушки не закрываю и постепенно стравливаю шнур вслед уносящемуся воблеру. Главное - контролировать пальцем на шпуле натяжение и не давать образовываться большой петле из «плетенки» на поверхности, а определить дистанцию отпуска с многоцветным шнуром проблем не возникает.

В итоге у меня получалось два варианта проводки: сперва апстрим, а затем равномерная проводка параллельно берегу. Поклевки случались при обеих подачах приманки, а вываживание с такой дистанции рыбы доставляло максимальное удовольствие. В качестве первостепенного бойца из воблеров выступил Pontoon 21 Hypnose - понравилась мне его стабильная «игра» на струе и то, что поклевки он приносил не только голавля, но и подъязков тоже.

По моим наблюдениям в том году, лучше всего голавль клевал утром, но не с рассветом, а когда солнце начинало нагревать воздух, и днём в пасмурную погоду. К вечеру активность лобастого затухала, в это время намного больше было шансов поймать подъязка. Вот о чем жалею, так что ни разу не вышел половить его теплой летней ночью, да и о поверхностных приманках, в первую очередь - о попперах, совсем забыл, не говоря уж про всевозможных силиконовых «жучков» и «личинок» на плавающих джиг-головках.

И на данный момент я понимаю, что мне только открылась вершина айсберга в ловле голавля. Есть к чему стремиться и куда развиваться, ведь толстые голавли в Мологе плавают и ждут меня!

Ну и последнее. Количество голавля в реках Севера-Запада не очень высоко, а по-настоящему крупные экземпляры – скажем, под три килограмма и более - встречаются совсем редко. Поэтому стоит давать волю пойманным особям, пусть лучше отпущенная рыба в следующий раз вновь порадует своей сумасшедшей поклевкой, когда складывается полное ощущение, что у тебя пытаются отобрать спиннинг.

Ведь ради таких моментов мы и любим наше хобби — рыбалку!

В номере

Жизнь на любимой реке. Постижение моложского голавля

Голавлевая мания

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