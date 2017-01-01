Жизнь на любимой реке. Молога, майские праздники Андрей Десятов, Санкт-Петербург

Отгрохотал ледоход, пугавший первых весенних птах в прибрежных кустах. Молога приняла в себя талые воды из лесов, болот и полей, смывших с берегов накопившуюся за зиму грязь. И вот речной поток, сперва грязно-мутный, постепенно светлеет и успокаивается.

До установления летнего уровня реки пройдет еще немало дней, но уже появились затишки и заводи, куда можно забросить удочку в ожидании поклевок нового сезона открытой воды. А его - еще со школьных времен - я стараюсь открывать на любимой реке, благо выходные дни, щедро выделяемые правительством в начале мая, позволяют приехать сюда на продолжительное время. И хотя майские праздники у большинства ассоциируются с открытием дачного сезона, шашлыками и салютом, у меня же - исключительно с ловлей «белой» рыбы донной снастью.

По счастью, пару-тройку лет назад простым рыболовам наконец-то разрешили ловить во время весеннего нерестового запрета донными снастями - наравне с поплавочными. Понятно, что с ограничениями по количеству крючков на человека, но в сравнении со старыми редакциями правил - это огромный шаг навстречу любителям рыбалки. Я же все предыдущие годы до внесения этих самых поправок ловил с нарушениями, о которых вначале в силу возраста просто не знал, а потом пренебрегал, считая запрет на ловлю донкой (фидером) полной глупостью.

Кстати, что интересно, во время весенних рыбалок у меня было несколько встреч с вологодскими рыбинспекторами - и ни разу мне не было задано ни единого вопроса. Подходили, смотрели на мои одну-две донки - и отправлялись дальше, зорко высматривая сетки и их хозяев, с которыми разговор был иного плана, особенно с того момента, когда инспекторы стали ездить по берегам в сопровождении полиции.

Когда-то на Мологе первыми трофеями у меня становились бойкие ельцы, начинавшие клевать, как только появлялась открытая вода. Но теперь главной целью, заветной мечтой является поимка «морской» рыбинской плотвы, тянущей на килограмм, а то и побольше. Да-да, такие еще, на удивление, остались - немного, но есть.

Но пока сложность осуществления моей мечты заключается в том, что я просто не успеваю среагировать на сигнал (разведчики на местах не дремлют) - и вовремя приехать на Мологу. Или же запланированные выходные не совпадают с ходом «морской» плотвы, который может быть как в последних числах апреля, так и в начале мая. А идет крупная плотва всего 2 - 3 дня, хотя более мелкие ее товарки клюют стабильно и ход их растянут на больший промежуток времени.

Тем не менее, это ни в коей степени не мешает мне наслаждаться ловом другой «белой» рыбы — подъязков, густеры, подлещиков, синцов и ельцов фидерной снастью. Даже ловля на поплавок обыкновенной уклейки приносит огромное удовольствие.

Чем пробавляемся на Мологе в мае

В начале мая уровень воды в Мологе достигает своего максимального значения, часто на несколько метров превышающего летний. Да и ширина реки, с учетом подтопленного леса и весенней поймы, может быть вдвое больше. Течение - как в трубе, поэтому приходится брать с собой мощные фидерные удилища - например, с тестом до 120 г. Понятно, что при аккуратном использовании снасть можно немного перегрузить, ведь встречаются места, где и 120-граммовую кормушку на расстоянии пятнадцати метров от берега просто сдувает, не успеешь и глазом моргнуть. Но стоит ли? Иногда проще поискать более спокойный участок.

Классической снастью на Мологе всегда была тривиальная донка-закидушка с парой-тройкой поводков и грузом-ложкой на конце основной лески. Да и сейчас хватает рыбаков, использующих ее, хотя все больше людей отдает предпочтение мощным стекловолоконным спиннингам и фидеру. Впервые я спиннинг-стекляшку приспособил под донку в начале двухтысячных годов. В тот момент о кормушках и прочих прибамбасах для английской донки и речи не шло, как и об использовании всевозможных прикормок, меласс, аром, дипов и так далее.

Но все было до безобразия просто и эффективно. Поставил на толстую леску скользящий груз или даже обычный глухой, привязал один или два поводка, червяка на крючок - и вперед! Ведь весной проще, чем летом - рыба стоит большими скоплениями на определенных участках реки в ожидании нереста. Одна стая «бели» меняют другую - и хорошее место редко остается незанятым. В общем, скорость ловли наравне с реализацией поклевок стала в разы выше, чем при использовании обычных закидушек. И втянула тогда данная ловля, ой втянула...

Весной самые большие стаи рыбы нужно искать на песчаных участках реки с более или менее ровным дном. А уж если это будет небольшое затишье на фоне остальной реки — просто превосходно! Такой эффект, бывает, дают затопленные острова, которые уже через пару-тройку недель окажутся сушей, или повороты реки под обрывистыми берегами. Интересны и участки по границе течения, когда основной поток граничит с более тихой водой, образуя завихрения и возмущения в воде. Но стоит пробовать и в остальных местах, где есть подходящее ровное дно - от сюрпризов никто не застрахован.

Моя современная снасть для ловли «белой» рыбы на сегодняшний день выглядит следующим образом: два фидерных удилища с тестами до 120 и 140 г, оснащенные «безынерционками» в размерах 3000 и 4000 с намотанными на них шнурами (от использования лески давно уже отказался). Удилища из углепластика, не из «стекла» – например, сравнительно доступное по цене от Mikado, ведь приходится ловить в основном с кормушками за 90 г, да и ловля весной довольно интенсивная, так что за рыбалку намашешься порой, что и рук к вечеру не поднять. Катушки, если честно, приспосабливал, снимая со спиннингов, только одна была куплена именно для фидера (и хорошо угадал!) - Stinger Trinergy в размере 3500, она верой и правдой служит уже пять сезонов.

Появившиеся в ней за это время люфты, что неудивительно при работе с тяжелыми кормушками, не смущают, ведь тяга, укладка шнура, работа фрикциона остались на том же уровне, что и были. Ну и в качестве рабочего монтажа делаю Несимметричную петлю, что удобно и практично, да и всегда можно связать ее на коленке, если дома поленился заранее приготовиться к рыбалке. Леску для поводков тоньше 0,14 мм использую редко, ведь заранее не знаешь, что клюнет - может и небольшая плотвичка, а то и вполне приятный лещик, рыба стоит порой вперемежку.

Прикормки всевозможных фидерных серий использую только покупные, от таких производителей, как «Дунаев», Traper, «Биотехнология». С дипами весной как-то особенно не работал, в этом направлении сказать ничего не могу, но надо будет обязательно поэкспериментировать. А с насадкой гадать даже нечего — червь, опарыш или «бутерброд» из них, весеннюю рыбу такая наживка устраивает вполне.

В улове преобладают плотва и густера, иногда на прикормку встает подлещик или лещ, разгоняя крутящуюся вокруг мелочевку. Часто попадаются хорошие окуни, а один раз было, что несколько дней подряд в одном месте с утра стабильно ловился подъязок от ста до трехсот граммов, а вечером - одна плотва.

Когда место найдено, рыба активна и уже отреагировала на предложенное ей угощение, бывает полезно поставить просто свинцовый груз, тем самым увеличив скорость ловли и избавив себя от потерь времени для забивания прикормки в кормушку. А понять, когда наступил этот момент — очень просто: снасть не успевает улечься на дно, а поклевка вот она, уже тут! Но не стоит и заигрываться в такие моменты: как только клев затихает, необходимо вновь повесить кормушку и докормить точку ловли.

Уж пошла ватага «косарей»

Что же делать с приличными по количеству весенними уловами «бели»? Скажу - вялить, вялить, и еще раз вялить! Ведь рыба за зиму поднакопила жирок, внутри янтарная икра, да и отсутствие травы в рационе зимой только на пользу гастрономическому вкусу готового продукта. Поэтому второй вид рыбалки на реке в это время посвящен «косарю».

«Косарь» - так в Вологодской области почти все называют рыбу, больше известную в других регионах, как чехонь. Зайдешь в любой магазин, занимающийся продажей рыбы, в том числе и вяленой – и видишь, что идет чехонь по ценнику на втором месте сразу после волжской воблы. А вот в другом виде я даже не представляю ее, приготовленную - количество костей у нее просто превышает пределы допустимого. Но то, как замечательно в завяленном виде она дополняет пенные напитки, с лихвой окупает все остальное!

Как и другая «белая» рыба, чехонь весной массово поднимается из Рыбинского водохранилища в Мологу на нерест, после которого, в отличие от плотвы, язя, голавля и леща, она вся скатывается обратно на постоянные места обитания в водохранилище. В этом она схожа с синцом, и чем этой парочке не нравится жизнь в реке — непонятно.

Половить удается ее только в моменты, когда стаи этих серебристых «сабель» устремляются вверх по течению, а также после нереста, когда уставшая после брачных игрищ рыба скатывается вниз. В сухом остатке получается недели полторы-две. Подъем, как правило, выпадает либо на первомайские праздники, либо уже на девятое мая, а чтобы чехонь поднималась позже этих сроков в моих краях - навскидку не припомню.

Бывали года, когда уровень воды долго не приходил в норму - и отдельные косяки этих серебристых рыб оставались в реке до июня месяца, но это уже из серии исключений.

Ловят чехонь в это время поплавочными снастями, на донки, на стационарные закидушки. Как-то пробовал я половить ее и на миниатюрные «вертушки», но, к сожалению, поклевок не увидел, хотя роликов о ловле чехони на спиннинг в интернете много. Берега реки плотно усеяны рыбаками, т.к. информация о клеве распространяется быстро - и желающих засолить тазик-другой этой рыбы всегда с излишком, но во время активного клева хватает всем.

А вот больше мне понравилось, как ловят ее местные рыбаки немного видоизмененной поплавочной оснасткой: вместо обыкновенного крючка они ставят небольшую зимнюю блесенку (окуневую), примерно 4-сантиметровую, с впаянным крючком или двумя. Подсаживают при этом на крючки исключительно червяков, результаты с опарышем хуже. Как ни странно, но на такую оснастку очень часто попадается лещ с подлещиком, да и окунь не проплывает мимо.

Применение блесны подразумевает и установку более грузоподъемных поплавков, чем обычно используются при данном отпуске и глубине. Меняется и подача приманки рыбе, что, на мой взгляд, и является главным в данном способе лова. Для подобной рыбалки лучше всего подходят болонские удилища длиной более пяти метров. Кстати, далеко не всегда у местных они из углепластика - ну вы сейчас представили, сколько весит «стекляшка» длиной шесть метров, а если учесть, что она должна постоянно быть в руках...

С помощью катушки приманка спускается чуть ниже рыболова по течению - и тот совершает ритмичные подтягивания и подергивания удилищем, тем самым придавай блесне какую-то «игру», сродни зимнему «дёргу». Отпуск приманки устанавливается таким образом, чтобы наживка находилась в толще воды. Рыболов облавливает приглянувшийся ему участок - и если рыба присутствует, поклевка не заставит себя ждать, а у чехони она довольно резкая и злая, очень часто крупный поплавок уходит полностью под воду или резко вбок.

Искать чехонь на реке можно визуально - или же проверяя определенные участки. Визуально она выдает себе ранним утром или уже ближе к вечеру (а если погода теплая и солнечная, то и днем) регулярными всплесками у поверхности. Стаи по количеству рыб достаточно большие, поэтому заприметить подобное место вполне реально. Так же следует искать ее вдоль берега в любых мало-мальских затишках, которые могут образовываться небольшими выступами берега (мысками) в основном потоке. Именно в таких «обратках» чехонь и собирается перед дальнейшим подъемом вверх по реке. А уже когда нашлась стая, тут теряться нечего — надо пользоваться моментом.

Конечно, попадается она и на обычный крючок с насаженным червяком, но превосходство небольшой блесны было доказано давно. К слову отмечу, что вкусы у чехони, как и у окуня, в отношении приманок меняются, несмотря даже на животную насадку - то подавай ей серебристую, то желто-красную блесну.

Рыбалка в самом конце апреля - начале мая скоротечна, но удовольствие получить успеваешь, да и снять после зимы зуд тоже. В удовольствие половив поплавочными и донными снастями «белую» рыбу, уже намного спокойнее переносишь нерестовый запрет, распространяющийся на ловлю спиннингом и продолжающийся до начала июня.

Весь май можно ловить «бель» и отдыхать на реке, наблюдая за тем, как берега одеваются в зеленые наряды, как река приобретает летние очертания, как отнерестившаяся рыба начинает занимать привычные ей по летнему времени места. Но при этом перебираешь в мыслях, все ли готово, ничего ли не забыто для первого выхода на воду со спиннингом.