Запретная зона. Воблеры в глухом коряжнике Андрей Швец, Киев

Тема ловли на спиннинговые приманки в непролазном коряжнике весьма специфична и мало востребована. Большинство рыболовов просто проходят мимо таких мест на водоеме, предпочитая не заморачиваться с поджидающими их сложностями. Их пугают возможные потери приманок, подчас очень недешевых - понятное дело, такая перспектива мало кого прельщает. Особенно это относится к воблерам, которые в подобных условиях превращаются в потенциальных смертников - два тройника не оставляют им практически никаких шансов на долгую жизнь.

Так зачем искать на свою голову лишние проблемы? Ведь гораздо легче поймать, например, ту же щуку, на более чистых участках - тут и выбор подходящих приманок будет в разы обширнее, и рыбачить можно в комфортном режиме и без ежеминутных опасений получить мертвый зацеп.

Однако же в завалах коряг любит стоять всевозможная хищная рыба, от щуки и судака до сома и жереха - здесь она чувствует себя в полной безопасности, поскольку тут практически никто не ловит, да и браконьерам делать нечего - хитросплетенье ветвей подводного леса не располагает к промыслу сетями. И для тех спиннингистов, кто не ищет легких путей и не привык сдаваться без боя, выход один - попытаться приспособиться к ловле в коряжнике, по возможности сведя потери приманок к минимуму. Но игра, поверьте, стоит свеч.

Как я начинал ловить в коряжнике

Несколько лет назад судьба и меня занесла в такое место – безлюдное и очень богатое щукой, но настолько сильно закоряженное, что волей-неволей пришлось учиться ловить в этих непростых условиях. Творческий процесс для меня всегда был очень интересен, и вскоре я очень удачно приспособился к ловле в этом подводном буреломе, а со временем этот водоем и вовсе стал моим любимым. Это была неширокая речка, петлявшая извилистой лентой, с крутыми и лесистыми берегами, причем деревья здесь повсеместно подступали вплотную к воде. В пору весеннего половодья в воду с круч падали подмытые быстрым весенним течением деревья.

Свой вклад в «лесоповал» вносили и многочисленные бобры, которые жили здесь целыми колониями. В результате все русло реки с большей или меньшей плотностью было усеяно лежащими в воде деревьями - как небольшими, так и настоящими великанами, со стволами в два-три обхвата толщиной. Местами они лежали в воде поодиночке, на некоторых же участках образовывались настоящие непроходимые завалы, через которые пробраться на лодке можно было с большим трудом. Все это создавало некоторые трудности, однако с ними можно было мириться. Но самую большую проблему для нашего брата-спиннингиста представляли деревья, лежавшие под поверхностью и скрытые толщей воды.

Их невидимые раскидистые кроны с массой торчащих во все стороны мертвых ветвей представляли собой смертельную ловушку для любых спиннинговых приманок. Причем каждый год расположение деревьев-утопленников менялось - бурное весеннее течение волокло их по дну, перемещая.

Если ловить в том непринужденном стиле, который практикуется в открытых местах с минимумом зацепов, то многочисленные потери приманок или постоянная возня с отцепом будут просто гарантированы. Следовательно, нужны совсем другие схемы ловли и другие приманки, позволявшие более-менее безопасно ловить в этом подводном лесу, сведя количество возможных зацепов до минимума. В принципе, ничего архисложного в этой задаче для думающего спиннингиста нет, поэтому довольно быстро, однако с помощью старого доброго метода проб и ошибок, подходящие приманки были найдены. Об этом и расскажу в предлагаемом материале - такой опыт может оказаться полезным для тех спиннингистов, которые как-нибудь однажды попадут в такие условия.

Говорить о ловле в корягах мы будем применительно именно к воблерам, т.к. я использую практически только эти искусственные приманки, причем применять их в коряжнике оказалось гораздо легче и проще, чем это может показаться с первого взгляда. С одной стороны, при правильной технике ловли воблеры дают минимальное количество зацепов за раскиданные под поверхностью воды стволы и ветви деревьев, с другой - обладают достаточной засекаемостью и привлекательностью для щуки. К тому же их фиксированное максимальное заглубление позволяет избежать львиной доли мертвых зацепов - это очень важный момент.

Тактика ловли в корягах

На закоряженной акватории я практикую две тактические схемы: сплав в свободном дрейфе и облов с заякоренной лодки. И тут есть свои нюансы. Ловля в дрейфе специфична тем, что в большинстве случаев она скоростная, поэтому мы всегда снимаем только активную щуку. На вымучивание пассивной рыбы у нас просто не остается времени, ведь нашу лодку несет течение - и мы нигде не сможем задержаться подольше.

Я ловлю сплавом только в двух случаях - когда нужно, нигде подолгу не задерживаясь, обловить протяженный участок речки или же при высокой активности рыбы. А вот пассивная щука не среагирует на проносящуюся мимо нее с высокой скоростью и практически без пауз приманку, так что при низкой активности зубастой я ловлю только с якоря.

Скоростная ловля очень подходит для темпераментных спиннингистов-непосед: 3 - 5 забросов на точке - и поплыли дальше, все равно активная щука где-нибудь да встретится. Лично я активную щуку предпочитаю искать по-другому, останавливая лодку в понравившихся местах. Обычно на точку у меня тратится порядка десяти, максимум - полтора десятка забросов, после чего я плыву дальше.

Так и точки облавливаются не поверхностно, а довольно тщательно, и вместе с тем высокий темп ловли сохраняется. Мне это больше импонирует, чем долгое «высиживание» рыбы. Хотя иногда ситуация складывается так, что и этим приходится заниматься - например, когда участок ловли очень ограниченный и мест для ловли не так уж и много. Я в основном выбираю такую схему при полном отсутствии щучьей активности.

В таком случае якоришься на точке и обрабатываешь ее поочередно различными приманками, стараясь вымучить щуку. В ход идут воблеры, «колебалки», «раттлины» и любые другие приманки, что есть в коробках. Расчет здесь простой: или путем перебора ты наконец-то находишь тот раздражитель, который в данный момент может расшевелить даже неактивную рыбу, или же ты просто ее «задалбываешь», мельтеша у нее под носом разными приманками.

Ловля с заякоренной лодки намного эффективнее и дает спиннингисту гораздо больший выбор по применяемым приманкам, т.к. проводку можно выполнить медленно и ювелирно точно. Например, при ловле на воблер-суспендер мы имеем возможность делать длинные паузы, которые практически невозможно применять при ловле с дрейфующей по течению лодки. А при охоте за заторможенной щукой без длинных пауз на успех нечего и рассчитывать - и порой их продолжительность приходится доводить до десяти - пятнадцати секунд.

При ловле же сплавом время проводки всегда диктуется скоростью, с которой течение несет лодку - это сильно ограничивает, лишая возможности разнообразить проводку приманки. Я в подавляющем большинстве случаев даже не якорюсь, а просто устанавливаю лодку в таком месте, где нет течения - например, в каком-нибудь затишке у берега или за лежащим в воде стволом дерева.

Очень важна и сама форма якоря - он должен иметь обтекаемую форму и, по возможности, без выступающих частей типа лап, иначе его очень легко лишиться. Подводные завалы не прощают ошибок, и классический двух- или трехлапчатый якорь будет гарантированно потерян в первый же час ловли, тогда как как обтекаемая модель типа «ромашки» или «гриба» позволит остановить лодку даже в самом густом коряжнике.

Без отточенной до совершенства техники заброса при ловле в царстве коряг никуда - здесь нужно владеть снастью мастерски и уметь выполнять ювелирно-точные забросы. Придется класть приманку и впритирку к торчащей из воды коряге, и под нависшие ветви деревьев. А малейшая потеря контроля над забросом или погрешность даже в 5 – 10 см грозит мертвым зацепом.

Приманки для коряг

Теперь немного поговорим о заглублении применяемых для ловли воблеров. От четкого понимания, какую модель и когда следует применять, зависит, будем ли мы ловить щуку - или рыбалка превратится в постоянную и утомительную возню с отцепом. Начнем с ловли щуки, находящейся в средней и высокой стадии активности. Такая рыбалка очень проста и приятна, т.к. рыба реагирует практически на любые правильно проводимые приманки.

Проще и с выбором заглубления выбранных воблеров - отлично работают модели, идущие даже вполводы, что позволяет им беспрепятственно миновать большую часть лежащих под поверхностью деревьев. Активная щука, которая стоит в засаде на входе и выходе из ям, возле ствола лежащего в воде дерева или коряжки, всегда стартанет за воблером вверх на полметра-метр, а то и выше, поскольку всегда контролирует приповерхностные слои. А вот с пассивной хищницей дело обстоит сложнее - тут придется порядком повозиться, подбирая к ней ключик, при этом волей-неволей изощряясь изо всех сил.

Находящаяся не в духе хищница стопроцентно проигнорирует проходящую выше горизонта ее стоянки приманку - бывает, даже несколько десятков сантиметров играют роль. Тут возможны несколько вариантов: или находить опытным путем тот горизонт, в котором стоит в данный момент щука, используя продолжительные паузы в проводке, либо срабатывает подача воблера прямо ей под нос. С паузами при отсутствии поклевок обязательно нужно экспериментировать, постепенно увеличивая их продолжительность - случается, что приходится выдерживать паузы по десять и даже пятнадцать секунд.

Понятно, что не у всех хватает на это терпения, но бывают ситуации, когда только пауза в проводке на грани «засыпания» является единственным способом заработать хоть пару поклевок пассивной щуки. С подачей приманки прямо под нос все гораздо проще - даже самая неактивная хищница рефлекторно атакует внезапно появившийся в непосредственной близости от нее непонятный раздражитель.

В зависимости от степени плавучести воблера разнится и его подача щуке в коряжнике - тема, на первый взгляд, малозначимая, но это ошибочное мнение. Начнем с воблеров с нейтральной плавучестью - суспендеров, наиболее популярных у основной массы отечественных спиннингистов. Паузы в проводке дают нам возможность ловить неактивную щуку, но тут кроются и подводные камни, а именно фиксированное заглубление воблеров этого класса.

По своему желанию изменять его мы можем только положением удилища при проводке: поднимаем вершинку вертикально вверх - приманка идет на полметра-метр выше, опускаем к воде - с точностью до наоборот. Здесь и кроется опасность: суспендер при проводке может зацепиться за корягу или ветку, лежащую в толще воды на меньшей глубине, чем горизонт хода нашего воблера. Избежать неприятностей нам помогут поляризационные очки, которые на закоряженном водоеме просто необходимы: когда мы заметим, что воблер подходит к коряге, то поднимаем вершинку удилища вверх. Когда приманка окажется вблизи препятствия, ускоряем подмотку и перетаскиваем через него воблер. Можно даже выполнить резкий рывок кончиком, перебрасывая его через корягу.

Но если зацеп все ж произошел, то освободить приманку при правильных действиях довольно просто: главное правило - как только почувствовали тычок (передний тройник впился в корягу), моментально останавливаем подмотку. Поскольку ловля на таком водоеме всегда ведется с лодки (иначе потери приманок будут просто зашкаливать), то просто заплываем за место зацепа и тянем за шнур в противоположную подмотке сторону. Обычно в таком случае тройник легко выходит из коряги - и нам не приходится долго возиться с отцепом, распугивая все живое в ближайшей округе.

Забросы выполняются обычно в берег, к самому урезу воды - с тем, чтобы потом стаскивать воблер в глубину: щука часто стоит на бровке, и постепенно набирающая свою рабочую глубину приманка будет проходить как раз возле места ее засады. Если рыба достаточно активна и воблер не вызвал у нее подозрений, то сразу следует поклевка. В общем, тактика с забросами в берег практически всегда работает безотказно.

Конечно, при таком обилии лежащих в воде ветвей и стволов деревьев щука может стоять где угодно, в том числе и в хитросплетении веток находящейся под поверхностью подводной кроны. Поэтому точечными забросами нужно облавливать малейший закуток среди ветвей или микрозаливчик - чем больше потенциальных мест щучьей засады мы проверим, тем выше шансы на успех. Здесь, повторюсь, очень важно ювелирно владеть техникой заброса, чтобы точно укладывать приманку в намеченное место, а малейшая неточность грозит зацепом и распуганной рыбой.

Суспендер с его нейтральной плавучестью помогает нам добиться поклевки неактивной щуки, т.к. все атаки приманки происходят на паузе в проводке. О паузах тоже нужно упомянуть отдельно. Если в месте ловли присутсвует слабое или средней силы течение, то воблер-суспендер во время остановки в проводке будет сноситься на большее или меньшее расстояние. Я в таком случае паузы делаю короткими, и чем выше скорость течения, тем они менее эффективны, поскольку воблер сносит на достаточно большое расстояние.

Самое лучшее место для применения суспендеров, где они раскрываются во всей красе - это всевозможные участки с тихой водой (например, за стволом лежащего в воде лерева) или всякого рода «обратки», где течение почти незаметно. Здесь можно делать паузы в проводке любой продолжительности - и чем ниже активность щуки, тем длиннее они могут быть.

Я практически всегда ловлю на суспендеры с заякоренной лодки - так удается не спеша обловить перспективное место, где может стоять в засаде одна или несколько щук. Например, лодка якорится так, чтобы иметь возможность выполнять забросы вдоль лежащего под поверхностью дерева - и таким образом вытянуть из-под него щуку, спровоцировав ее на атаку. Обычно используется тактика многократной проводки воблера по одному и тому же коридору, перемежающаяся длительными паузами - очень часто щука просто не выдерживает такого издевательства и атакует приманку.

У меня в таких случаях прекрасно работают не одночастные минноу, а составники, т.к. их можно шевелить практически на одном месте, дразня пассивную хищницу. И когда оканчивается утренний всплеск активности рыбы, я обычно перехожу с цельных минноу на составные модели, всегда при этом добиваясь результата. Неактивная зубастая любые другие приманки полностью игнорирует, зато составные минноу, которые можно проводить сверхмедленно, все-таки выводят ее на короткое время из прострации.

У меня в сильно закоряженных местах по неактивной щуке уже много лет фаворитом является составник Killer Bill Imakatsu - при правильной его подаче щука жрет его очень жадно, часто проглатывая немаленький воблер почти полностью. Еще одно очень важное для ловли в закоряженных местах качество этого составника - его отличная проходимость среди ветвей: он отбивается от них своей длинной лопастью.

Бывает, проводишь его вдоль ствола дерева, стараясь как можно ближе, на грани фола - и из десяти - пятнадцати контактов воблера с древесиной лишь один-два заканчивается зацепом. «Игра» его вообще уникальна: на сериях из одной-двух коротеньких легких потяжечек он очень плавно и естественно рыскает в трехмерной плоскости, а его хвост после остановки еще некоторое время продолжает жить собственной жизнью. Передняя часть уже остановилась, а хвост еще двигается, заворачиваясь в сторону, особенно если в этом месте задувает небольшое течение. Это один из тех воблеров, которые должны быть в коробке в нескольких экземплярах - такой работяга заслуживает особого уважения.

Для меня схема его применения отработана давным-давно: когда активность щуки падает и та прекращает реагировать на «миннохи» - ставлю Killer Bill. Сверхмедленная проводка - и щука поймана. Базовая проводка для неактивной зубастой: один рывочек - и пауза до пяти-семи секунд. Проводка получается очень долгой, но зато только так можно соблазнить рыбу.

Плавающие воблеры в завалах коряжника тоже вполне применимы - в большинстве случаев это всевозможные крэнки и шеды, отлично ловящие щуку на самой банальной равномерной проводке. Однако далеко не все так просто - нужно четко понимать, что делает воблер под водой и постоянно контролировать проводку на всех ее стадиях. Контроль за проводкой нужен для того, чтобы не пропустить момент, когда наш плавающий воблер уткнется лопастью в корягу - здесь нужно моментально остановить подмотку и дать приманке немного всплыть.

При некотором навыке можно ловить на плавающие модели даже в самом ломовом коряжнике: тычок в ствол - пауза, воблер всплыл немного - и снова продолжаем проводку. Для того чтобы сделать крэнк или шед более проходимым, можно заменить штатные тройники на двойники, развернув их жалами к телу воблера. Засекаемость этот прием практически не уменьшает, зато резко повышает вездеходные свойства воблера, сводя количество зацепов к минимуму.

Равномерную проводку можно и нужно разнообразить, временами делая искусственный сбой. Очень хорошо сбивает монотонное ведение приманки пара выполненных один за другим резких отрывистых «твичей». Меня такой прием выручал неоднократно при ловле неактивной щуки, которая ни на что не реагирует - она даже может преследовать равномерно проводимый воблер, буквально уткнувшись в него носом, но не атакуя его. Но стоит лишь сделать пару конвульсивных «твичей» - и сразу следует мгновенная решительная хватка, причем даже непонятно, откуда берется такая ярость у пассивной рыбы.

Очень интересна проводка крэнка с забросом на мелкое место и стаскиванием приманки в глубину. Заглубляясь, воблер пашет дно на прибрежной бровке, прием такой прием часто заводит даже самую неактивную щуку. Крэнки следует пробовать и в тех случаях, когда рыба напрочь отказывается реагировать на рывковую проводку минноу - часто именно равномерно, без всяких изысков проводимая приманка делает всю рыбалку. Причем на минноу и твичинг щука не реагирует, а крэнк или шед кушает на «равномерке» просто взаглот - вот и поди разбери ее, привереду...

Тонущие воблеры тоже очень интересны, но с ними особо расслабляться нельзя - поскольку на паузе они тонут, их лучше проводить в средних слоях воды, чтобы свести к минимуму риск зацепа. Я применяю тонущие модели в двух случаях. Например, ловля ведется на участке с довольно сильным течением - и суспендер на паузе будет просто выноситься наверх, что делает ловлю неперспективной.

С тонущим воблером в таких условиях обращаться гораздо легче: течение как раз немного уменьшает скорость его погружения, и на паузе поток воды его не поднимает. Второй случай - это дни, когда щука по каким-либо причинам капризничает и предпочитает не зависание или всплытие воблера на паузе, а именно погружение. Такое бывает очень часто, особенно по холодной воде - в некоторые дни тонущие воблеры вчистую обыгрывают суспендеры с их нейтральной плавучестью.

Огромным плюсом тонущих воблеров является то, что они очень хорошо держат горизонт проводки - и их можно провести как на мелководном участке, так и обловить ямку глубиной 3 – 4 м. Только на мелком месте, естественно, паузы в проводке должны быть минимальными, тогда как на глубине можно вести воблер порасслабленней.

Особенно выделяются среди тонущих воблеров составные минноу - пассивная щука питает к ним особую привязанность: отрицательная плавучесть придает поведению такого воблера на паузе особый шарм. Тонущие составники прекрасно действуют на находящуюся не в духе щуку в местах с небольшим течением - у меня хорошо работают на одиночных или спаренных неспешных «твичах» с паузами в несколько секунд. На паузе такой воблер аппетитно складывается почти пополам, показывая брюшко, и начинает тонуть с небольшой скоростью, сносимый течением. Я так и ловлю на малой речке: в местах со стоячей водой пускаю в ход составные суспендеры, а на участках с течением - тонущие модели.

И в заключение необходимо сказать о вещи, без которой в такие места лучше даже и не соваться - это качественный отцеп надежной конструкции, без которого потери приманок будут просто ужасающими. Позже, когда уже набьется на такой ловле рука, зацепов станет намного меньше, но все равно от них никуда не деться - и отцеп тут наш самый незаменимый помощник. И, как я уже говорил, очень важна отточенная техника заброса и укладки приманки точно в цель, иначе ловля превратится в развешивание воблеров по корягам и по ветвям нависающих над водой деревьев. Главное же - не бояться ловить в таких местах, где рыболовный прессинг минимален и есть шанс найти свое рыболовное Эльдорадо.